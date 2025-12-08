mobilenet.cz na sociálních sítích

Průzkum: děti mají mobily už od první třídy. Jak je to u vás doma?

Marek Vacovský
3
Fotografie: pixabay.com
  • Většina dětí v Česku má mobilní telefon už na prvním stupni základní školy, ve věku 10 až 12 let jej vlastní téměř všechny
  • Staré přístroje se hromadí v domácnostech, často končí v šuplíku místo recyklace, přestože mohou obsahovat nebezpečné baterie

Mobilní telefon dnes vlastní naprostá většina českých dětí už od útlého věku. Podle nedávného průzkumu společností Ecobat, Remobil a vzdělávacího programu Recyklohraní má mobil 80 % dětí ve věku 6 až 9 let a ve skupině 10 až 12 let už 98 %. Zároveň se ukázalo, že staré přístroje se často hromadí v domácnostech a zůstávají bez dalšího využití či recyklace. Šetření se zúčastnilo 6 245 žáků a studentů základních a středních škol z celé České republiky, takže jde o relevantní vzorek.

Hraní her a sociální sítě na prvním místě

Průzkum ukázal, že nejmladší děti (6 až 9 let) používají mobilní telefony hlavně ke hraní her, což uvedlo 75 % respondentů. S věkem roste využívání pro komunikaci na sociálních sítích a poslech hudby – mezi dětmi ve věku 10 až 12 let sociální sítě používá 63 %, ve věku 13 až 15 let 86 % a u nejstarší skupiny 16 až 19 let už 90 %. K učení a vyhledávání informací sáhnou děti po telefonu bohužel jen zřídka.

Mobily zůstávají v šuplíku

Pouze 16 % domácností uvedlo, že žádné staré mobilní telefony neskladuje. Naopak téměř čtvrtina má doma čtyři a více dříve používaných přístrojů – často jako zálohu (49 %), ale někdy i jako hračku pro děti (8 %). „Průzkum zároveň ukázal, že 89 % dětí ví, že baterie ze starých mobilů mohou být nebezpečné a měly by se recyklovat,“ říká Kateřina Vránková, obchodní ředitelka neziskové společnosti Ecobat, která se zabývá sběrem a recyklací baterií z mobilních telefonů a dalších zařízení. „Staré mobily, stejně jako další zařízení s bateriemi, už nemají v domácnostech co dělat. Zvlášť staré nebo poškozené baterie mohou samovolně vzplanout. Jejich recyklace navíc významně přispívá k ochraně životního prostředí,“ dodává.

Mylné představy a podceněné riziko

Lidé si často neuvědomují, že mobilní telefon, který leží roky bez povšimnutí v šuplíku, může být časovanou bombou. A to zejména pokud obsahuje poškozenou nebo nafouknutou baterii. Přitom stačí tak málo – vrátit ho tam, kam patří,“ říká Vránková. Zatímco skutečná hodnota recyklovatelných surovin z jednoho telefonu činí zhruba 20 Kč, téměř 40 % lidí se domnívá, že jde o 500 Kč a více. Staré baterie přitom časem stárnou, mohou se poškodit a v krajním případě i samovolně vzplanout.

Zatímco skutečná hodnota recyklovatelných surovin z jednoho telefonu činí zhruba 20 Kč, téměř 40 % lidí se domnívá, že jde o 500 Kč a více.

Recyklace je přitom snadná – staré telefony či baterie lze odevzdat u prodejců elektroniky nebo ve sběrných dvorech.

tisková zpráva,
Diskuze ke článku
Patrik Čech
Patrik Čech
Dítě dostane smartphone až tak v 10 letech, to je asi nějaká 4. třída. iPad taky nedostane když se nudí. Naštěstí co tak sleduji kolem sebe, spousta lidí z mé Generace Z nechce dopustit, to co dělali miléniálové - vrazit děcku tablet do ruky a ať se zabaví.
Lukas Klima
Lukas Klima
U nás to předčasně zařídil covid. Spojení se školou bylo přes tablet/telefon a bylo vymalováno. Sice se dá nastavit co děti budou moci využívat, ale toxicita dnešního internetu nezná hranic. Čím později, tím lépe. Jenže dnes mají svoje skupiny na whatsupu, úkoly a vše ostatní na google class, takže tomu člověk neuteče. Bohužel se tak dostanou i k informacím které by dítě vidět nemělo. Důvěřovat, ale zároveñ i prověřovat na co se přesně dívají a provádět osvětu.
