Průzkum: děti mají mobily už od první třídy. Jak je to u vás doma?

Mobilní telefon dnes vlastní naprostá většina českých dětí už od útlého věku. Podle nedávného průzkumu společností Ecobat, Remobil a vzdělávacího programu Recyklohraní má mobil 80 % dětí ve věku 6 až 9 let a ve skupině 10 až 12 let už 98 %. Zároveň se ukázalo, že staré přístroje se často hromadí v domácnostech a zůstávají bez dalšího využití či recyklace. Šetření se zúčastnilo 6 245 žáků a studentů základních a středních škol z celé České republiky, takže jde o relevantní vzorek.
Hraní her a sociální sítě na prvním místě
Průzkum ukázal, že nejmladší děti (6 až 9 let) používají mobilní telefony hlavně ke hraní her, což uvedlo 75 % respondentů. S věkem roste využívání pro komunikaci na sociálních sítích a poslech hudby – mezi dětmi ve věku 10 až 12 let sociální sítě používá 63 %, ve věku 13 až 15 let 86 % a u nejstarší skupiny 16 až 19 let už 90 %. K učení a vyhledávání informací sáhnou děti po telefonu bohužel jen zřídka.
Mobily zůstávají v šuplíku
Pouze 16 % domácností uvedlo, že žádné staré mobilní telefony neskladuje. Naopak téměř čtvrtina má doma čtyři a více dříve používaných přístrojů – často jako zálohu (49 %), ale někdy i jako hračku pro děti (8 %). „Průzkum zároveň ukázal, že 89 % dětí ví, že baterie ze starých mobilů mohou být nebezpečné a měly by se recyklovat,“ říká Kateřina Vránková, obchodní ředitelka neziskové společnosti Ecobat, která se zabývá sběrem a recyklací baterií z mobilních telefonů a dalších zařízení. „Staré mobily, stejně jako další zařízení s bateriemi, už nemají v domácnostech co dělat. Zvlášť staré nebo poškozené baterie mohou samovolně vzplanout. Jejich recyklace navíc významně přispívá k ochraně životního prostředí,“ dodává.
Mylné představy a podceněné riziko
„Lidé si často neuvědomují, že mobilní telefon, který leží roky bez povšimnutí v šuplíku, může být časovanou bombou. A to zejména pokud obsahuje poškozenou nebo nafouknutou baterii. Přitom stačí tak málo – vrátit ho tam, kam patří,“ říká Vránková. Zatímco skutečná hodnota recyklovatelných surovin z jednoho telefonu činí zhruba 20 Kč, téměř 40 % lidí se domnívá, že jde o 500 Kč a více. Staré baterie přitom časem stárnou, mohou se poškodit a v krajním případě i samovolně vzplanout.
Recyklace je přitom snadná – staré telefony či baterie lze odevzdat u prodejců elektroniky nebo ve sběrných dvorech.
