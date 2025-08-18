Chcete přejít na eSIM? Vodafone přichází s velmi jednoduchým řešením

SIM karta je nedílnou součástí mobilního telefonu. Od začátku, kdy její velikost odpovídala dnešním platebním kartám se postupně zmenšovala přes velikosti mini SIM a micro SIM až do dnešních nano SIM. V posledních několika letech však máte možnost využít vůbec nejmodernější typ zvaný eSIM. Jak zkratka napovídá, jedná se o elektronickou SIM kartu, kterou si do telefonu jen snadno načtete. eSIM má v nabídce samozřejmě i Vodafone, u kterého ji můžete získat prostřednictvím papírového voucheru, digitálního QR kódu v samoobsluze, případně si ji nechat rovnou poslat do telefonu.
Komfort pro zákazníky se však náš nejmladší operátor rozhodl přeci jen zvýšit, a to především při přechodu z fyzické SIM karty na eSIM. „Fyzické SIM karty jsou s námi desítky let, ale s ohledem na ochranu životního prostředí a technologický vývoj je budoucnost jasná – virtuální eSIM. V naší nabídce už většina smartphonů eSIM podporuje a více než 170 tisíc našich zákazníků ji aktivně využívá,“ uvádí Michal Janda, Head of Products and Services Vodafone Česká republika.
eSIM karta má hned několik výhod. Jde zejména o bezpečnost, kdy kartu nelze z telefonu jen tak vyjmout, je díky ní možné například odcizený mobil snáze dohledat a na dálku kartu i velice rychle deaktivovat. Dále máte možnost mít v telefonu zpravidla více eSIM a přepínat mezi nimi snadno dle potřeby. V současné době jsou navíc mobily s podporou eSIM velmi dostupné. Například Motorola Moto G35 5G vyjde na necelé 4 tisíce korun.
Nová funkce přenosu SIM/eSIM umožňuje
- výměnu fyzické SIM za eSIM v jiném telefonu
- výměnu SIM za eSIM ve stejném zařízení
- přesun eSIM mezi dvěma telefony
Funkce je dostupná pro zákazníky s předplacenými kartami i tarify na vybraných smartphonech s Androidem a umožňuje maximálně rychlý a intuitivní přenos SIM/eSIM. Přenos je velmi podobný migraci aplikací – nový telefon jej automaticky sám nabídne při prvním zapnutí, případně jej lze spustit později v menu v sekci Nastavení a Mobilní data. Celý proces trvá pár minut a vyžaduje aktualizovaný software, datové připojení a aktivované Bluetooth.
Vodafone spolupracoval na spuštění technologie eSIM Transfer, která je postavena na průmyslovém standardu GSMA, se společnostmi Google a Samsung. Seznam podporovaných zařízení je dostupný na internetových stránkách operátora a zahrnuje prozatím vlajkovou sérii Samsung Galaxy S25, Google Pixel 9a a další. V případě smartphonů Pixel od Googlu lze přenést SIM/eSIM z modelové řady Pixelů 6 a novějších. Skupina podporovaných telefonů s operačním systémem Android se bude rychle rozšiřovat díky implementaci podpory eSIM transferu ze strany výrobců. Vodafone prozatím nezmiňuje telefony od Applu, avšak lze předpokládat, že i ty novou funkci v budoucnu obdrží.