Na redakční test nám doputoval opravdu obrovský tablet Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Jinými slovy jde o to nejlepší, co Samsung aktuálně dovede. Považte sami, téměř 15palcový displej, špičkový procesor, dotykové pero, klávesnice nebo ceněný režim DeX. Nutné je však počítat s cenou, která konkuruje notebookům.

Největší běžný tablet od Samsung s Androidem, i tak bychom mohli nazvat letošní novinku v podobě Galaxy Tabu S8 Ultra. Na první pohled byste si jej mohli splést s notebookem, zejména když si k tabletu za zhruba 30 tisíc korun pořídíte pouzdro s klávesnicí za dalších 8 tisíc korun. Samsung si dal záležet na výkonu, displeji, prostředí a neopomněl ani pero S pen. Máme před sebou nejlepší tablet s Androidem?

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – videorecenze

Obsah balení: nabíječka chybí

Prodejní balení se bohužel vzhlédlo u dnešních ekologických snah a postrádá nabíjecí adaptér, což znamená, že si jej buď musíte dokoupit, nebo používat ten, co již máte doma. V balení tak najdete kromě tabletu jen datový/nabíjecí kabel a příjemným bonusem je pero S Pen. V našem testu jsme měli k dispozici ještě pouzdro na zadní stranu se stojánkem a klávesnici s touchpadem. Obojí je bohužel nutné dokoupit zvlášť.

Líbilo se nám včetně S Pen

Nelíbilo se nám bez nabíječky

Konstrukční zpracování: neskutečně tenký

Jak můžete sami vidět, Galaxy Tab S8 Ultra je zatraceně velké zařízení, které už jednou rukou neobsloužíte. Ihned si rovněž všimnete neskutečně malé tloušťky. Ta činí jen 5,5 mm. Přenášení proto není tak snadné a rozhodně doporučujeme využívat doplňkové pouzdro s klávesnicí. To tablet nejen chrání, ale umožňuje i pohodlnější manipulaci.

Tloušťka obrovského tabletu je jen 5,5 mm!

V pouzdru je pohodlná klávesnice, tlačítka mají ideální zdvih i podsvícení. Bohužel sestavení je pro nás netypické QWERTY, ale lze jej přepnout alespoň softwarově na QWERTZ. Pod částí s klávesami je ještě touchpad, který je menší a bohužel reaguje například i na občasné méně šikovné zdvihnutí celého tabletu.

Zpracování tabletu je příkladné. Hliníkové tělo se sice prohýbá, ale zlomení se obávat nemusíte. Vyzdvihnout musíme ještě příjemnou hmotnost 720 gramů, což je u takto velkého zařízení nevídané. Menší kaňkou na kráse je vystupující modul s fotoaparáty na zadní straně. Pokud tablet nebudete mít v pouzdře, bude se lehce kývat. Tloušťka tak mohla být nepatrně větší a fotoaparáty srovnané s okolním povrchem.

Líbilo se nám skvělé zpracování

velmi malá tloušťka

Displej: Výřez?

Hlavním lákadlem tabletu je zřejmě 14,6palcový Super AMOLED displej s jemným rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Skvěle funguje automatická regulace jasu a celkově je velmi dobře čitelný i venku za slunného počasí. Maximální hladina jasu je výborná. Iritovat vás však může výřez v displeji. Slyšíte správně, v horní části je výřez pro čelní duální fotoaparát, o kterém si za chvilku řekneme více.

Přímo v displeji je také čtečka otisků prstů, která je na dobrém místě, kdy na ni dosáhnete, i když máte tablet v horizontálním režimu. Je však škoda, že jde jen o optickou variantu, která tu a tam nefunguje tak, jak byste si přáli. O ochranu displeje se stará sklíčko Gorilla Glass 5.

S displejem úzce souvisí také dotykové pero S Pen, které má nízkou odezvu a umožňuje vytvářet poznámky či kreslit. Na velkém displeji se i pohodlně editují dokumenty či fotografie. Pero bohužel ale nemá své místo přímo v tabletu, ale lze jej magneticky připnout na zadní stranu, kde se mimochodem i nabíjí. Magnety by ale mohly být silnější, takto hrozí, že pero spadne. Naštěstí vše opět řeší pouzdro, které S Pen schová.

Líbilo se nám 120Hz obnovovací frekvence

dostatečný maximální jas

praktické a spolehlivé S Pen

Nelíbilo se nám výřez v displeji

Zvuk: nezklame vás

Velmi dobře si tablet vede zvukově, kdy má na těle čtveřici reproduktorů, které hrají nahlas i kvalitně a snadno nahradí menší Bluetooth repráčky. Na cestách tak můžete v klidu konzumovat multimediální obsah. Naopak chybí 3,5mm jack, což znamená, že sluchátka využívejte ideálně bezdrátová.

Líbilo se nám špičkové reproduktory

Výkon hardwaru: můžete být nároční

V případě tabletů Samsung neupřednostnil vlastní procesory Exynos, a tak si lze užívat výkon Snapdragonu 8 Gen1. Bez problémů si tak na tabletu zahrajete i nejnáročnější hry, stejně tak dobře (a plynule) můžete používat režim DeX. Společnost procesoru dělá 8 GB RAM, což by se možná mohlo v dnešní době až nesmyslně velkých RAM, zdát jako málo, ale naprosto to dostačuje a podle systému v podstatě 8 GB nikdy naplno nevyužijete. V testované konfiguraci se dále nachází 128GB úložiště, ze kterého po zapnutí zůstane dostupných zhruba 100 GB. Těm, kterým by to bylo málo, poslouží slot pro paměťovou kartu microSD o maximální kapacitě 1 TB. Zvolit však můžete i verzi s 12GB RAM a 256GB úložištěm.

Líbilo se nám špičkový výkon

podpora paměťových karet

Výdrž baterie: potěší vás

Baterie s kapacitou 11 200 mAh udrží tablet při životě i celý náročný den, typicky však několik dní při zhruba 3hodinovém používání denně. Nabíjení je možné výkonem až 45 W, jenže v dodávaném prodejním balení nabíječku nenajdete, musíte si ji případně dokoupit.

Líbilo se nám slušná výdrž

Konektivita: k dispozici 5G i Wi-Fi 6e

V oblasti konektivity nelze Galaxy Tabu S8 Ultra vytknout zhola nic. Na trhu je 5G varianta, ale i „základní“ verze podporuje Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2 a navigační systémy GLONASS, GPS či Galileo. Potěšilo by snad jen NFC pro rychlé párování se sluchátky či jiným příslušenstvím, o žádný zásadní nedostatek se však rozhodně nejedná.

Líbilo se nám nic důležitého nechybí

Nelíbilo se nám potěšilo by NFC

Fotoaparát: překvapivě kvalitní

Fotit s téměř 15palcovým tabletem? Zřejmě moc nebudete, že? Samsung ale přesto nasadil duální zadní fotoaparát. Hlavní má 13 megapixelů, sekundární je ultraširokoúhlý s 6 megapixely. Daří se jim zejména na denním světle, avšak jak jsme již naznačili, s takto velkým tabletem běžně fotit nebudete. Možná fotoaparáty využijete spíše na rychlé ofocení dokumentů v kanceláři.

Mnohem větší důraz Samsung kladl na čelní fotoaparáty, kdy jsou oba 12megapixelové a klasický objektiv doplňuje širokoúhlý. Selfie asi sice běžně fotit nebudete, ale velmi široký záběr využijete u konferenčních videohovorů. Tablet jde totiž s pouzdrem i pěkně postavit a vměstnají se před něj i vaši kolegové.

Líbilo se nám kvalitní selfie kamerky

slušná kvalita fotek

Software: upřednostněte DeX

Prostředí zajišťuje Android 12 s nadstavbou One UI 4, avšak asi tušíte, že na takto velké ploše není klasický Android to pravé ořechové. Naštěstí nechybí režim DeX, který navozuje klasický desktopový vzhled, kde máte možnost aplikace používat v oknech a mnohem lépe využít potenciál velkého displeje a dotykového ovládání. Funkčnost aplikací v oknech je příkladná. Samsung si připravil speciální aplikace pro tvorbu poznámek a také kreslící aplikaci. Potěší naprosto ukázková optimalizace, stejně také softwarová podpora ze strany výrobce. Samsung garantuje čtyři roky hlavní podpory, a to je rozhodně skvělé.

Líbilo se nám svižný chod

nejrůznější praktické aplikace

režim DeX

dlouhá softwarová podpora

Zhodnocení

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ztělesňuje to nejlepší, pokud chcete velký displej a Android. Pakliže často cestujete a potřebujete lehké, ale přitom všestranné zařízení, je obr od Samsungu zajímavou volbou. Na druhou stranu už je vážně hodně velký a někomu bude stačit i menší zařízení. Mezi přednosti patří praktické pouzdro, S Pen, vysoký výkon či kvalitní displej. Zamrzí nepovedená čtečka otisků prstů či vysoká cena bezmála 30 tisíc korun, za což můžete mít i výkonný notebook.

