Samsung už více než dekádu produkuje tablety pod řadou Galaxy Tab. Pokud hledáte spíše příjemně kompaktní model, ale současně se nechcete omezovat ve funkcích a výkonu, mohl by vás zaujmout Galaxy Tab S8. Za necelých 20 tisíc korun disponuje výkonným procesorem, kvalitním displejem či podporou šikovného pera S Pen.

Pořídit si kvalitní a dobře vybavený tablet vás nemusí směrovat za každých okolností pouze do náruče Applu. Špičkově vybavené kousky totiž neustále produkuje i Samsung a v letošním roce dokázal, že se chce zavděčit co nejširšímu spektru uživatelů. V řadě Galaxy Tab S8 se proto nachází hned tři mírně se lišící modely, které od sebe primárně poznáte podle velikosti. Dnes se blíže podíváme na základní, nebo chcete-li nejmenší model zvaný jednoduše Galaxy Tab S8. I v jeho útrobách tepe výkonný procesor, nepostrádá čtveřici reproduktorů, povedené prostředí a také S Pen. Bude to stačit na obhájení ceny bezmála 20 tisíc korun?

Technické parametry Samsung Galaxy Tab S8 5G Kompletní specifikace Konstrukce 253,8 × 165,3 × 6,3 mm , 503 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 11" (2 560 × 1 600 px) Fotoaparát 13 Mpx Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 , Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ne Operační systém Android 12 Akumulátor 8 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , Kč 19 490 Kč

Obsah balení: nabíječka chybí

Prodejní balení se bohužel vzhlédlo u dnešních ekologických snah a postrádá nabíjecí adaptér, což znamená, že si jej buď musíte dokoupit, nebo používat ten, co již máte doma. V balení tak najdete kromě tabletu jen datový/nabíjecí kabel a příjemným bonusem je pero S Pen.

Líbilo se nám včetně S Pen

Nelíbilo se nám bez nabíječky

Konstrukční zpracování: sekne mu to

Tablet se netají ambicemi spadat mezi smetánku a dokazuje už elegantním vzhledem, který jde na vrub nejen hliníkovému tělu, ale také neskutečně malé tloušťce pouhých 6,3 mm. I přesto se pohodlně drží, padne příjemně do obou rukou a snadno se ovládá. Děkovat můžeme i rozumné hmotnosti, která jen o pár gramů převyšuje hranici půl kilogramu, což je na kovové tělo velmi dobré.

Celkově působí design líbivě a povedeně, nicméně někomu mohou vadit nezbytné plastové linie táhnoucí se po zadní straně, které zajišťují propustnost různých antén. Zadní stranu ozvláštňuje ještě černý lesklý a magnetický pruh, na jehož místě lze uchytit dotykové pero S Pen. V tomto prostoru (a nikde jinde) dochází rovněž k jeho nabíjení.

Stejně jako u extrémně tenkých telefonů, i zde si tloušťka vybírá svou daň v podobě mírně vystouplého modulu se zadními fotoaparáty. Ačkoliv není výstupek nijak velký, stačí na to, aby se tablet při položení na stůl kýval. Vše řeší například pouzdro se stojánkem a podobně, ale Samsung mohl profil udělat nepatrně tlustší, stačilo by pár desetin milimetru a fotoaparáty by nad okolní povrch nevyčnívaly.

Samotné zpracování je bytelné, tenké tělo se nijak neprohýbá. Je však třeba se smířit s absencí zvýšené odolnosti.

Líbilo se nám prémiové zpracování

malá tloušťka

Nelíbilo se nám vystupující modul s fotoaparáty

Displej: 11 palců bez AMOLEDu

Menší tablet z rodiny Galaxy Tab S8 disponuje displejem o úhlopříčce 11 palců. Bohužel mnohem zásadnější než menší úhlopříčka je, že Samsung šetřil a opustil AMOLED technologii. Zavděk tak musíte vzít jen obyčejným IPS panelem. Je to velká škoda, protože ani Galaxy Tab S8 není nijak zvlášť levný, aby se výrobce musel uchýlit k tomuto kroku. Na druhou stranu se ale můžete stále těšit ze 120Hz obnovovací frekvence a vysokého maximálního jasu 500 nitů. V praxi to znamená, je displej tabletu dobře čitelný i venku na slunci. O kvalitní zobrazení se tak obávat nemusíte. O ochranu se pak stará sklíčko Gorilla Glass 5.

S displejem úzce souvisí i dodávané dotykové pero S Pen, které je příjemně lehké a krásně padne do ruky. Zapisování či kreslení s ním je intuitivní a přesné. Zde se zdá, že se plně projevuje vysoká obnovovací frekvence displeje. Pero samozřejmě nabízí několik intenzit tlaku a k dokonalosti chybí jen to, aby jej bylo možné schovat v těle tabletu. Takto se musíte spoléhat na magnetickou plochu na zadní straně.

Líbilo se nám 120Hz obnovovací frekvence

dostatečný maximální jas

praktický a spolehlivý S Pen

Nelíbilo se nám nejde o AMOLED panel

Zvuk: nezklame vás

Zvukový zážitek obstarává čtveřice hlasitých reproduktorů, které vykouzlí perfektní stereo efekt, umí být pořádně hlasité a nechybí jim ani solidní náznaky basů. Teoreticky tak může Galaxy Tab S8 zastoupit i menší přenosný repráček a zcela jistě sestava vyladěná za pomoci AKG poslouží i ke sledování filmů. Škoda jen, že se nenašlo místo i pro 3,5mm jack, s dnešní dostupností bezdrátových sluchátek by to však neměl být zásadní problém.

Líbilo se nám špičkové reproduktory

Výkon hardwaru: připraven na cokoliv

V případě tabletů Samsung neupřednostnil vlastní procesory Exynos, a tak si lze užívat výkon Snapdragonu 8 Gen1. Bez problémů si tak na tabletu zahrajete i nejnáročnější hry a stejně tak dobře (a plynule) můžete používat režim DeX. Společnost procesoru dělá 8 GB RAM, což by se možná mohlo v dnešní době až nesmyslně velkých RAM, zdát jako málo, ale naprosto to dostačuje a podle systému v podstatě 8 GB nikdy naplno nevyužijete. V testované konfiguraci se dále nachází 128GB úložiště, ze kterého po zapnutí zůstane dostupných zhruba 100 GB. Těm, kterým by to bylo málo, poslouží slot pro paměťovou kartu microSD o maximální kapacitě 1 TB.

Benchmark testy

Líbilo se nám špičkový výkon

podpora paměťových karet

Výdrž baterie: potěší vás

V útrobách tabletu je baterie s kapacitou 8 000 mAh, což je solidní hodnota. U tabletu však hodně záleží, jak jej budete používat. Při aktivním používání se baterie vybíjí skutečně velmi rychle. Například meta 12 hodin je většinou vzdálená, naopak jeden pracovní den o 8 hodinách s vámi tablet vydrží. Pro někoho typičtějším stylem však bude občasné použití doma, na zhlédnutí videí a připojení skrze Wi-Fi. V daný moment vám tablet může na jedno nabití vydržet i několik dní.

Nabíjení je možné výhradně drátově, a to až výkonem 45 W. Pokud si takovou nabíječku seženete, budete celý tablet nabíjet pouze 1 hodinu a 20 minut, což je velmi příjemná hodnota. Bezdrátové nabíjení není podporováno.

Líbilo se nám slušná výdrž

Konektivita: k dispozici 5G i Wi-Fi 6e

V oblasti konektivity nelze Galaxy Tabu S8 vytknout zhola nic. Na trhu je 5G varianta, ale i „základní“ verze podporuje Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2 a navigační systémy GLONASS, GPS či Galileo. Potěšilo by snad jen NFC pro rychlé párování se sluchátky či jiným příslušenstvím, o žádný zásadní nedostatek se však rozhodně nejedná.

Líbilo se nám nic důležitého nechybí

Nelíbilo se nám potěšilo by NFC

Fotoaparát: překvapivě kvalitní

U tabletů se na fotoaparáty příliš nehledí, přesto se na Galaxy Tabu S8 dočkáme duálního fotoaparátu na zádech. Standardní 13megapixelový snímač doprovází 6megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Oba odvádějí poměrně dobrou práci, dle očekávání zejména ve dne či za opravdu dobrého světla.

Za zmínku stojí kvalitní čelní fotoaparát s 12 megapixely a širokým 120° záběrem. Hodí se tak nejen pro hromadná selfies, ale vhodná je i pro videohovory.

Líbilo se nám kvalitní selfie kamerka

slušná kvalita fotek

Software: One UI 4.1 na palubě

Samsung Galaxy Tab S8 nabízí nejnovější Android 12 a samozřejmě také oblíbenou nadstavbu One UI 4.1 s květnovými bezpečnostními záplatami. Systém funguje příkladně svižně, disponuje různými praktickými aplikacemi přímo z dílny Samsungu a v doprovodu chytrého pera přináší spoustu možností, jak jej používat na práci i zábavu. Samozřejmostí je například práce s více okny. K dispozici je rovněž režim DeX, jehož spuštění vykouzlí prostředí velmi podobné klasickému desktopu. Nově je u něj například možné upravit průhlednost oken.

Líbilo se nám svižný chod

nejrůznější praktické aplikace

režim DeX

Zhodnocení

Samsung Galaxy Tab S8 nese všechny známky poctivé odvedené práce. Díky 11palcovému displeji není nijak přerostlý, zaujme velmi tenkým tělem či nízkou hmotností. Zpracování hliníkového těla je příkladné a potěší důraz na dobrou výdrž či maximální výkon. Nad některou konkurenci ho vyvyšuje vynikající S Pen, který naleznete přímo v prodejním balení. Plusové body novinka sbírá také za kvalitní čelní kamerku. Naopak zamrzí opomenutí AMOLED panelu a zbytečný odebrání nabíječky z prodejního balení. Za necelých 20 tisíc korun v případě Wi-Fi varianty nebude mít Samsung příliš konkurence, zejména pokud vás zajímá systém Android. Naopak více práce bude mít s konkurenty od Applu, kteří těží z ještě propracovanějšího prostředí iPadOS.

Konkurence

Pokud hledáte kvalitní tablet s Androidem a rozměry nehrají roli, možná vás zaujme Lenovo Yoga Smart Tab 13, který potěší vestavěným stojánkem či 13palcovým displejem. Na druhou stranu má výrazně slabší procesor i fotoaparáty.

Přejít do katalogu Lenovo Yoga Smart Tab 13 Rozměry 293,4 × 204 × 6,2 mm , 830 g Displej TFT IPS, 13" (2 160 × 1 350 px) Fotoaparát 8 Mpx Procesor Qualcomm Snapdragon 870 , 1×3,2 GHz + 3×2,4 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 10 200 mAh

Přímým konkurentem s lepším prostředím iPadOS je Apple iPad Air 10.9, který za obdobnou cenu nabízí 10,9palcový displej a rovnou i větší interní paměť, konkrétně 256 GB. Také má ještě výkonnější procesor.

Přejít do katalogu Apple iPad Air (2020) 256GB Celullar Rozměry 247,6 × 178,5 × 6,1 mm , 460 g Displej TFT IPS, 10,9" (2 360 × 1 640 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 24 FPS Procesor Apple A14 Bionic , Paměť úložiště: 256 GB , ne Akumulátor ? mAh Kč 13 590 Kč

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz