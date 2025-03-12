Smartphone na Vánoce za dostupnou cenu? Omrkněte nabídku společnosti Honor

Vánoce jsou za rohem, a je tedy pravděpodobné, že už hledáte vhodný smartphone, který pořídíte jako dárek. Pokud máte omezenější rozpočet, ale očekáváte slušnou plejádu funkcí, rozhodně se vyplatí neignorovat nabídku společnosti Honor. Ta se totiž jako jedna z mála stále soustředí i na cenově dostupné modely pod hranicí 5 tisíc korun, což už rozhodně není standard. V této cenové relaci nabízí Honor hned několik povedených kousků a právě na ty se zaměří dnešní článek.
Honor X7d
Začít můžeme Honorem X7d, který za cenu pod hranicí 4, respektive 4,5 tisíce korun, nabídne opravdu mnohé. Tělo je odolné dle certifikace IP54, ale rovněž nabídne pětihvězdičkovou ochranu vůči pádu dle SGS. Honor například udává, že telefon bez problému zvládne 24 hodin na dešti a nic se mu nestane. S tím souvisí i zvýšená citlivost displeje, kdy nevadí ani mokré prsty. Honor X7d rozhodně nezklame ani designem, přičemž pořídit si jej můžete hned ve dvou barevných variantách – Meteorická stříbrná a Sametově černá. O špičkovou výdrž se stará dvoučlánková masivní baterie s kapacitou 6 500 mAh, kterou navíc dobijete velmi rychle díky podpoře výkonného 35W drátového nabíjení. To je mimochodem výkon, kterým se nepyšní ani některé mnohem dražší modely konkurenčních značek. Honor navíc slibuje, že baterie je konstruována na výdrž až 5 let.
Aby vám nechyběla paměť pro vaše fotografie, nabízí Honor dvě paměťové varianty: 6+128 a 8+256 GB. Kromě toho nabídne Honor dvojici extra hlasitých reproduktorů a výkonný fotoaparát s rozlišením 108 Mpx. Honor X7d dále zaujme dedikovaným tlačítkem pro vyvolání AI nástrojů, které naleznete na jednom místě. AI si našla cestu i do úpravy fotografií – snadno tak z fotografií můžete odstranit nežádoucí objekty nebo snímek rozšířit. Naprostou samozřejmostí je pak podpora NFC, takže se můžete spolehnout na bezkontaktní platby.
Displej Honoru X7d nabídne úhlopříčku 6,77 palce i 120Hz obnovovací frekvenci. Nechybí ani režim nízkého modrého světla a vylepšený režim dynamického stmívání. V závislosti na paměťové variantě zaplatíte 4 nebo 4,5 tisíce korun, ovšem v rámci různých akcí i o pár stokorun méně.
Honor 400 Smart 5G
Hledáte telefon pod 5 tisíc korun, který zvládne několik let provozu, nabídne moderní funkce a nezalekne se běžného používání? Honor 400 Smart je jedním z těch mála modelů, které takovou kombinaci poskytují. Nabízí odolnost IP54, displej ovladatelný i vlhkými prsty a mezigeneračně vyšší odolnost proti nárazům – telefon přežije pád z výšky až 2 metrů a rám se méně deformuje. Nechybí ani pětihvězdičková certifikace od SGS.
V tenkém těle o 8,24 mm se ukrývá masivní 6 500mAh baterie, která se drží na 1. místě žebříčku DXOMARK a slibuje až pět let spolehlivého provozu. Nabíjí se výkonem 35 W a doplňuje ji 6,77" displej se 120Hz obnovovací frekvencí. O chod se stará Snapdragon 6s Gen 3, paměť lze rozšířit díky technologii Honor RAM Turbo a samozřejmostí je NFC i 5G, které zajistí superrychlá data. Fotoaparát tvoří 50Mpx hlavní snímač, doplněný režimy Portrét, Noční mód a digitálním přiblížením až 8×.
Honor 400 Smart přidává i dávku AI funkcí – speciální tlačítko vás rovnou přenese do AI nabídky se zkratkami, kde najdete nástroje pro úpravu fotek (AI Guma, Upscale, rozmazání citlivých údajů) i Google funkce jako Circle to Search či Gemini. Nechybí ani Magic Portal pro rychlou práci s textem a extra hlasité stereo reproduktory. Výsledkem je telefon pro každodenní náročné i nenáročné použití, který zaujme výdrží, odolností i výbavou – a stojí pod 4,5 tisíce korun za variantu se 128GB pamětí.
Honor 400 Lite
Chcete víc? Na hranici 5 tisíc korun pořídíte i Honor 400 Lite, který se pyšní skvělou funkční výbavou. Dominantou je AMOLED displej s úhlopříčkou 6,7 palce, tenkými rámečky a rozlišením 2 412 × 1 080 pixelů. Nechybí ani 120Hz obnovovací frekvence a překvapí i maximální jas na úrovni 3 500 nitů. A čtečka otisků prstů? Ano, i ta se v displeji nachází. Honor 400 Lite pořídíte hned v několika líbivých barevných variantách, konkrétně Marrs Green, Velvet Grey a Velvet Black. I Honor 400 Lite se chlubí zvýšenou odolností, tentokrát dle certifikace IP64. Nechybí přitom ani certifikace proti pádům, kdy by měl Honor vydržet i pád z výšky 1,8 metru.
Baterie Honoru 400 Lite nabídne kapacitu 5 230 mAh a podporuje rychlé nabíjení výkonem 35 W, to vše v těle, které je tenké pouze 7,3 mm. Ani Honoru 400 Lite nechybí AI funkce, stejně tak si skvěle vede i v oblasti fotoaparátu – ten hlavní nabízí rozlišení 108 Mpx a světelnost f/1.75, nechybí ani 5Mpx širokoúhlá a hloubková kamera. Selfie kamera nabízí rozlišení 16 Mpx a produkuje opravdu povedené snímky. Velkým benefitem je i dedikované tlačítko fotoaparátu na pravé straně, kterým můžete snadno pořídit snímky nebo spustit nástroje umělé inteligence.
Zmiňovat podporu 5G a NFC je již prakticky zbytečné – povedený kousek nechce dělat žádné ústupky, čili problém nebudou ani bezkontaktní platby, ani extra rychlé připojení skrze mobilní data. Z důvodu praktičnosti rovněž oceňuji, že Honor 400 Lite nabídne i podporu eSIM. Velkou pochvalu si pak Honor 400 Lite zaslouží za garanci 6 velkých aktualizací OS a také 6 let podpory stran bezpečnostních záplat.
Honor X5c Plus
Je váš rozpočet omezenější, přesto si letos o Vánocích chcete dopřát nový smartphone od Honoru? Skvělá zpráva je, že má Honor v nabídce kousek ještě levnější, přesto stále více než zajímavý. Nese označení X5c Plus a rovnou vás překvapíme informací, že jej pořídíte už pod hranicí 2 tisíc korun ve variantě 4+64 GB, případně za 3 tisíce korun ve variantě 4+128 GB. Nechybí dokonce ani slot pro paměťové karty microSD až do kapacity 1 TB. Na výběr máte rovněž hned dvě barevné varianty, konkrétně zeleno-modrou Ocean Cyan a půlnoční černou.
Honor X5c Plus nabízí 6,74palcový displej s 90Hz obnovovací frekvencí, dále zaujme až 8GB pamětí RAM (4+4 GB, Honor RAM Turbo) a 128GB interní pamětí pro vaše multimediální soubory. Baterie nabízí velmi slušnou kapacitu 5 260 mAh a těšit se můžete na celodenní výdrž – Honor zdůrazňuje, že baterie nabízí životnost až 4 roky. Dobíjet ji lze výkonem až 15 W.
Honor X5c Plus dále zaujme fotoaparátem s rozlišením 50 Mpx a světelností f/1.8. Navíc i zde vstupuje do hry umělá inteligence – Honor dokáže objekty rozpoznat nebo vylepšit kvalitu, například textu. Ani u takto levného kousku nechybí čtečka otisků prstů, která se nachází na pravém boku.