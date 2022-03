Nejlepší chytré hodinky, se kterými můžete volat? Zde je náš výběr!

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Hledáte chytré hodinky, se kterými můžete vyřizovat i telefonické hovory? Pak jste na správném místě. V dnešním přehledu se zaměříme na chytré hodinky, se kterými můžete volat, a to jak přímo přes síť operátora, tak i skrze propojený smartphone.

Volání skrze propojený smartphone

Amazfit GTR 3 Pro

Pokud se poohlížíte po cenově dostupných chytrých hodinkách s širokou nabídkou funkcí (včetně podpory telefonických hovorů), neměl by vám uniknout povedený model Amazfit GTR 3 Pro. Velkou předností těchto hodinek je velký 1,45" AMOLED displej s nadprůměrně vysokým rozlišením 480 × 480 pixelů, který se může pochlubit maximálním jasem až tisíc nitů i ochranou v podobě Gorilla Glass 3. Nepochybně potěší také praktická otočná korunka či elegantní design s hmotností pouhých 32 gramů.

Zájemcům nabídnou hodinky také možnost doinstalovat několik aplikací, které můžete, stejně jako vaši oblíbenou hudbu, uložit do 4GB interní paměti. Pokud byste nechtěli volat skrze mikrofon/reproduktor přímo na těle hodinek, můžete využít i možnost propojení s bezdrátovými sluchátky.

Huawei Watch GT2 Pro

Safírové sklo či pouzdro z titanu? To jsou jen jedny z několika předností chytrých hodinek Huawei Watch GT2 Pro, které jsme v naší podrobné recenzi pochválili za podporu bezdrátového nabíjení standardu Qi či možnost vyměnit kožený řemínek za jakýkoliv jiný o šířce 22 milimetrů.

Kulatá 1,4" obrazovka typu AMOLED s jemností 326 pixelů na palec se navíc chlubí příkladnou automatickou regulací i skvělou čitelností na přímém slunci. K dispozici je také možnost do hodinek nahrát vlastní ciferník vytvořený z libovolného obrázku, a to pomocí funkce One Hop elegantním přiložením hodinek k telefonu s podporou NFC.

Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS

Příznivci operačního systému pro chytré hodinky z dílny Googlu zajmou Mobvoi TicWatch Pro 3, které kromě GPS nabídnou i senzor měření SpO2 či NFC pro bezkontaktní placení. Velkou předností je pak extrémně dlouhá výdrž v rámci několika desítek dní díky režimu displeje Essential

Z dalších vlastností stojí za pozornost zvýšená odolnost IP68 či moderní čipset Qualcomm Snapdragon Wear 4100, který má oproti předchozí generaci o 85 % vyšší výkon. Samozřejmostí je také důkladné měření sportovních aktivit, kvality spánku či srdečního tepu.

Volání napřímo

Huawei Watch 3 Pro

Nejlépe vybavené chytré hodinky z dílny Huawei představuje v současnosti model Watch 3 Pro. Design na první pohled manažerských hodinek elegantně snoubí vysoce odolný a také prémiový titan se safírovým sklem a praktickou otočnou korunkou pro snadnější ovládání. Hodinkám neschází ani vodotěsnost do 5 ATM či možnost měnit řemínky.

Díky podpoře eSIM je s hodinkami možné také volat, aniž by k nim byl připojený telefon. Ve výbavě dále najdeme Wi-Fi, podporu různých navigačních služeb, SpO2 senzor, ale dokonce i teploměr, který zvládne měřit tělesnou teplotu uživatele na zápěstí.

Apple Watch Series 7 LTE

Majitele iPhonů jistě zaujmou Apple Watch Series 7, které které mají oproti předchozí generaci certifikaci IP6X (v doprovodu voděodolnosti do 50 metrů) a také o 20 % větší uhlopříčku displeje (1,9"). LTPO OLED obrazovka rovněž nabídne vysokou maximální svítivost až 1 000 nitů, pěkně zpracovaný Always-On i velmi širokou nabídku ciferníků.

Srdcem hodinek je výkonný procesor Apple S7, který zajistí dostatek výkonu na léta dopředu. Nadprůměrná je rovněž kapacita interního 32GB úložiště, do kterého lze uložit například hudbu či velké množství aplikací. Za zmínku rozhodně stojí i rychlé nabíjení, kdy lze z 0 na 80 % kapacity hodinky nabít přibližně za 45 minut.

Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE

Milovníci sportovních aktivit, kteří chtějí mít dokonalý přehled o svém zdraví, mohou sáhnout po nových Galaxy Watch4 Classic. Jedním z velkých lákadel je schopnost měřit tělesný tuk, majitelé smartphonů Samsung však budou moci také pravidelně kontrolovat EKG i krevní tlak.

Každého uživatele dozajista potěší také široká nabídka aplikací díky přítomnosti Wear OS s nadstavbou One UI, který se komfortně ovládá a má svižný chod. 1,4" Super AMOLED panel s výslednou jemností 330 PPI kryje sklíčko Corning Gorilla Glass DX+, které má mít skvělé optické vlastnosti i vysokou odolnost před poškrábáním. Kromě podpory volání je samozřejmě k dispozici i podpora bezkontaktního placení či praktická fyzická luneta.