Nabití mobilu za pár minut? Realme údajně pracuje na 300W výkonu

Závody v co nejrychlejším nabíjení možná v posledních měsících trochu utichly. Důvodem může být, že velcí hráči, jako je Apple a Samsung, se jich vlastně vůbec neúčastní. Nyní se na sociální síti weibo.cn objevily spekulace o tom, že Realme připravuje zařízení s ohromujícím 300W nabíjecím výkonem. V tomto ohledu je potřeba říci, že nejde o prvního výrobce, který by něco takového hodlal oznámit. O 300 W hovořilo už Xiaomi loni v únoru, avšak reálného produktu jsme se prozatím nedočkali. Víme však, že teoretické zařízení s baterií o kapacitě 4 100 mAh a podporou 300W nabíjení by doplnilo energii za pouhých 5 minut, možná i o něco méně.

V případě Realme se však nyní hovoří rovnou o reálném telefonu, jmenovitě o modelu GT7 Pro. Ten by kromě extra rychlého drátového nabíjení mohl lákat například zvýšenou odolností proti vodě a prachu dle stupně krytí IP69. Zaujmout může i nasazení ultrazvukové čtečky otisků prstů přímo v displeji, což je prozatím stále spíše vzácnější u mobilních telefonů.

Připomeňme, že nejblíže takto rychlému nabíjení bylo právě Realme, které nasadilo 240W nabíjení v modelech GT5 a GT Neo5. Zda tedy vlastní rekord překoná, se dozvíme zřejmě v nadcházejících měsících.