Google vyslyší kritiku svých hodinek. Co nabídnou Pixel Watch 3?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Chytré hodinky již druhým rokem produkuje také Google. Konkrétně se jedná o modely Pixel Watch a Pixel Watch 2. Vzhledově povedené kousky nabízí kvalitní zpracování či špičkové displeje. Samozřejmostí je systém Wear OS. K dokonalosti však přeci jen něco chybí. Respektive ne tak samotným hodinkám jako nabídce Googlu. Na rozdíl od mnohé konkurence totiž americká společnosti nabízí pouze jedinou velikosti 41 mm, a to v případě obou generací. To do značné míry omezuje výběr, protože 41 mm směřuje hodinky mezi ty menší.

Například konkurenční Samsung nabízí výběr ze čtyř velikostí v jeho současné generaci chytrých hodinek, a to od 40 do 47 mm. Obdobně je na tom Apple, u kterého lze vybírat z dokonce pěti variant. Od 40mm do 49 mm. Dle informací 9to5google.com si je Google vědom omezené volby a v případě chystané generace, zřejmě označené jako Pixel Watch 3, bychom se měli dočkat dvou velikostí. Zřejmě zůstane zachována 41mm varianta, ke které přibude větší model.

Rozměrnější model bude moci nabídnout nejen displej s větší úhlopříčkou, z čehož pramení i komfortnější používání či zobrazení více informací, ale zřejmě i baterii o vyšší kapacitě. V tuto chvíli však konkrétní obrysy Pixel Watch 3 nemají, je tak předčasné i spekulovat o tom, kdy bychom se jich mohli dočkat.