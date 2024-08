Zkopíroval Samsung oranžovou barvu hodinek Watch Ultra od Applu? Pravda je prý jinde

Jedny z nejdražších chytrých hodinek současnosti a nejdražší hodinky jihokorejského výrobce vůbec, Galaxy Watch Ultra, schytaly ihned po jejich představení vlnu kritiky za údajné kopírování Applu. Kromě podle nás zbytečně komplikovaného balení (podobně jako u Apple Watch Ultra) se jedná například o použití oranžové barvy či „částečný“ přechod na hranatý design z pro Samsung typicky kulatých hodinek. Právě použití oranžové barvy však podle zdrojů SamMobile vůbec nesouvisí s kopírováním Apple Watch, nýbrž s bezpečností.

