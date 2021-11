Nejnovější generace chytrých hodinek od Amazfitu se opět posunula dále a vrcholný model GTR 3 Pro se snaží výbavou i cenou konkurovat například Galaxy Watch od Samsungu či Apple Watch. Výrobce se snaží po všech směrech. Novinka dobře vypadá, umí toho více než minulá generace a chlubí se i dlouhou výdrží.

Amazfit v minulém měsíci představil nejnovější generaci chytrých hodinek. Na pomyslném vrcholu stanuly Amazfit GTR 3 Pro, které chtějí navázat na úspěch loňské generace. Na první pohled je jasné, že se výrobce chce přiblížit prémiovým modelům, částečně se to odráží i na ceně, která na českém trhu povyskočila k hranici 5 tisíc korun. S nárůstem ceny ale výrobce musel i něco přidat. Těšit se můžete na GPS, velký a vysoce kvalitní displej i možnost s hodinkami telefonovat. Bude to stačit na to, aby novinka obstála mezi věhlasnější konkurencí?

Amazfit GTR 3 Pro – videorecenze

Technické parametry Amazfit GTR 3 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 46 × 46 × 10,7 mm , 32 g , odolnost: ano Pásek kožený, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka Displej AMOLED, 1,45" (480 × 480 px), tvar: kruhový Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: ?, mobilní sítě: ne , NFC: ne Chipset Paměť vnitřní paměť: 2,6 GB , paměťové karty: ne Akumulátor 450 mAh , nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 1:22 hodin Dostupnost říjen 2021, 4 990 Kč

Obsah balení: nic neočekávaného

V krabičce čekají hodinky s nasazeným silikonovým páskem, nabíjecí podložka a dále již pouze nezbytné manuály.

Nelíbilo se nám mohlo dojít na náhradní pásek

Konstrukční zpracování: velké a elegantní

Modely Amazfit se ještě do loňského roku řadily mezi cenově spíše dostupnější hodinky pro maximálně středně náročné uživatele. Rok 2021 však zatím působí tak, že se Amazfit chce profilovat jako výrobce, se kterým má počítat i věhlasnější konkurence. Prvně jsme se proto dočkali varianty s přídomkem Pro, která už na první pohled vypadá jako dospělé hodinky, a to ačkoliv nedošlo k vyloženě velké mezigenerační změně.

Nadále jde o hodinky kruhového tvaru, které jsou především neuvěřitelně lehké. Hmotnost se zastavila na pouhých 32 gramech. Na zápěstí o nich ani nebudete vědět. Navzdory nízké hmotnosti je celé tělo hliníkové s matnou úpravou. Hodinky tak působí se svým minimalistickým designem.

Zastavme se na pravém boku, kde je dvojice tlačítek. Vrchní klávesa je nově otočnou korunkou s haptickou odezvou. Velmi snadno tak můžete procházet nabídky a rovnou je potvrzovat. Inspirace Applem je z mého pohledu u cenově dostupnějších hodinek vítaná. Oběma bočním tlačítkům lze nastavit rychlé spuštění funkcí či aplikací při dlouhém přidržení.

Líbilo se nám odolnost

vyměnitelné pásky

elegantní design

kvalitní zpracování

nízká hmotnost

otočná korunka

Displej: velký a kvalitní

Hodinky si vás prvně zcela získají, jakmile se rozsvítí 1,45palcový displej s velice jemným rozlišením. Jde o AMOLED panel, na kterém vyniká všudypřítomná černá. Zobrazení je kontrastní a skvěle čitelné za všech okolností, neboť jas dosahuje až tisíce nitů. Regulovat jej můžete ručně i vše nechat na spolehlivé automatice. Displej je chráněn sklíčkem Gorilla Glass 3, avšak i tak jde o část hodinek, která bude náchylná na poškození. Sklíčko displeje je velice lesklé a snadno na něm ulpívají otisky prstů. Dojem však zůstává kladný, třeba i proto, že se dostalo na Always-On, kdy hodinky mohou neustále zobrazovat čas a datum.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED displej

povedený režim Always-On

Systém a výkon: pokrok především

Amazfit GTR 3 Pro běží na proprietárním operačním systému Zepp OS, který se vyznačuje nádherně svižným chodem a velmi dobrou optimalizací. Hlavní obrazovka je tvořena ciferníkem, výběr je široký. Hodinky si jich pamatují 8, další můžete stahovat skrze aplikaci v telefonu. Některé ciferníky podporují widgety, kdy si můžete zvolit, zda budete neustále na očích například kroky či další měřené funkce, například srdeční tep apod.

Ovládání je svěřeno dotyku či tlačítkům, výběr je na vás. Vracet se lze horním tlačítkem či gestem tahu z levého okraje displeje. Ze všech stran se navíc dostanete k dalším funkcím. Nechybí horní lišta s rychlými zástupci, kde zjistíte vše potřebné. Z opačného konce vyjede centrum notifikací. Ty jsou přehledné, jenže na ně nelze nijak reagovat, což je velká škoda. Alespoň lze přečíst delší text, hodinky zvládají diakritiku, smajlíky i ikonky aplikací, což pomáhá rozpoznat, odkud vám notifikace dorazila. Z levé strany vyjede seznam dlaždic, kde získáte přehled o všech aktivitách či počasí. Obdobná nabídka, byť jinak graficky ztvárněná, vyjede z pravé strany.

Prostředí skutečně dospělo a umožňuje doinstalovat chybějící aplikace. To je velký příslib do budoucna, zatím jsou ale možnosti značně chudé. Lze si přidat kalendář, kalkulačku či aplikace napomáhající si čistit zuby. Nezbývá než doufat, že přibydou další a užitečnější. V tuto chvíli je rovněž vážným handicapem absence české lokalizace. Naštěstí jde o dočasný stav, český jazyk do prostředí samotných hodinek dorazí zřejmě do konce letošního roku.

U výbavy se ještě zastavme. Hodinky disponují 2,6GB interní pamětí, do které lze nahrávat hudbu, audioknihy či podcasty. Přesun probíhá skrze aplikaci Zepp, skrze kterou se vše spravuje. Následně můžete hudbu poslouchat přímo na hodinkách, mají totiž reproduktor i mikrofon. Smysluplnější je však připojit bezdrátová sluchátka a získat možnost poslouchat při běhu, aniž byste museli vláčet i telefon.

Jak jsme si již řekli, hodinky mají mikrofon i reproduktor, tudíž z nich lze telefonovat. Hovor je čistý a na kvalitu si nestěžovala ani opačná strana.

Krátce se zastavme u aplikace Zepp, pomocí které se hodinky párují s telefonem (Android či iOS). Aplikace je v českém jazyce, byť v ojedinělých případech narazíte například na anglické slovní spojení. Například namísto „zdřímnutí“ nebo „šlofíček“ se dočkáte anglického spojení „short naps“. Jinak ale aplikace patří k těm přehlednějším a získáte v ní veškeré podrobnosti o dění na hodinkách a samozřejmě i patřičném nastavení.

Párování telefonu s hodinkami probíhá přes Bluetooth 5.0. Ve výbavě hodinek se však objevuje také Wi-Fi. Ta však slouží výhradně k přenosu větších objemů dat mezi hodinkami a telefonem. Jde tak například o již zmíněnou hudbu. V souvislosti s konektivitou je nezbytné zmínit, že GTR 3 Pro chybí NFC. To bohužel znamená, že s nimi nejde a v budoucnu ani nebude možné bezkontaktně platit.

Líbilo se nám svižný chod

pěkný vizuál

paměť na hudbu

schopná funkce telefonování

lze doinstalovat aplikace

Nelíbilo se nám na notifikace stále nelze reagovat

chybějící NFC

zatím absence češtiny

Výdrž a nabíjení: obojí velmi dobré

V útrobách hodinek je poměrně velká baterie s kapacitou 450 mAh, která při náročnějším používání a s neustále aktivním režimem Always-On vykouzlí výdrž kolem 5 až 6 dnů, což je velmi dobré. Výdrž samozřejmě výrazně zkracuje aktivní GPS či časté telefonování. Naštěstí nabíjení je rychlé, zabere zhruba slabou hodinku a půl, přičemž už po 10 minutách získáte 20 % kapacity, což bohatě stačí na jeden náročný den. Rychlost je tedy příkladná, nabíjení skrze magnetickou kolébku se však ideálu přeci jen vzdaluje. Na druhou stranu výrobce alespoň drží standard napříč svými modely a identická nabíječka se používá pro všechny chytré hodinky Amazfit z aktuální nabídky.

Míra nabití baterie Čas nabíjení 10 % █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 6 minut 20 % █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 11 minut 30 % █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 17 minut 40 % █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 23 minut 50 % █ █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ 29 minut 60 % █ █ █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ 35 minut 70 % █ █ █ █ █ █ █ ░ ░ ░ 40 minut 80 % █ █ █ █ █ █ █ █ ░ ░ 47 minut 90 % █ █ █ █ █ █ █ █ █ ░ 56 minut 100 % █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 82 minut

Líbilo se nám dlouhá výdrž

rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám nabíjet lze pouze přes proprietární kolébku

Sportovní a zdravotní funkce: klidně šachy

Hodinky nabízí dle poslední módy 150 režimů pro venkovní i vnitřní sportovní aktivity. Zajímavostí je, že mezi sportovními aktivitami není jen chůze, běh, plavání, jízda na kole či posilování, ale také hraní počítačových her nebo deskovek. 8 běžných režimů zvládnou hodinky rozpoznat samy, například běh, a tedy je nemusíte ručně spouštět. Zmínili jsme plavání, a tak je nutné dodat, že hodinky mají standardní odolnost do 5 ATM, což znamená, že do vody mohou, ale rozhodně se s nimi nepotápějte.

U běžných aktivit, jako je chůze, běh či cyklistika, se do hry vloží GPS, vy tak získáte přesně zaznamenanou trasu, a to i v případě, kdy u sebe nebudete mít mobilní telefon. Amazfit GTR 3 Pro vám po ukončení aktivity zprostředkují velmi přehledné statistiky včetně mapy, a to i na displeji samotných hodinek. Veškeré vaše výsledky lze pohodlně synchronizovat s dalšími aplikacemi. Na výběr je například Apple Health, Google Fit či Strava.

Kromě sportů lze monitorovat také zdraví, a to nejen srdeční tep, ale i hodnoty stresu či ukazatel PAI známý i z dalších hodinek. Dostalo se i na měření okysličení krve, které je výrazně rychlejší, stačí 15 vteřin. Prezentace naměřených hodnot je přehledná a můžete si prohlížet grafy z různých časových období. Naměřená zdravotní či sportovní data však exportovat do podoby, se kterou by bylo možné dále pracovat, bohužel nelze.

Líbilo se nám přehledné zobrazení naměřených sportovních/zdravotních údajů

velké množství sportovních režimů

měření SpO2

GPS

Zhodnocení

Amazfit GTR 3 Pro jsou napěchované funkcemi. Skvěle vypadají, mají perfektní displej, dlouhou výdrž, nechybí jim GPS, sportovními režimy, změří kde co a dokonce umí telefonovat. Mezi nejpalčivější problémy patří absence češtiny i bezkontaktního placení a nemožnost odpovídat na notifikace. Vše pak jistým způsobem dorazí i cena bezmála 5 tisíc korun, kvůli které se novinka dostává mezi silnou konkurenci a na vás bude, zda dáte přednost slušné výbavě a dlouhé výdrži, nebo ještě lepší výbavě, ale výrazně častějšímu nabíjení.

Konkurence

Mezi konkurenty se nabízí například Honor Watch Magic 2 s více funkcemi a nižší cenou. Zde však přeci jen bude hrát roli ještě design, který je u Amazfitu minimalističtější.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Honor MagicWatch 2 46 mm Konstrukce 45,9 × 45,9 × 10,7 mm , 41 g , odolnost: ano Pásek kožený, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm) Displej AMOLED, 1,39" (454 × 454 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.1, ne , ne Akumulátor 455 mAh , nabíjení: proprietární kolébka Kč

Alternativou jsou sice starší, ale stále velmi schopné Samsung Galaxy Watch Active2, které zvládají lépe notifikace a mají možnost instalace více aplikací. Jejich problémem je slabší výdrž.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Watch Active2 44mm Konstrukce 44 × 44 × 10,9 mm , 30 g , odolnost: IP68 / MIL-810G Pásek umělý, vyměnitelný: ano (20 mm) Displej AMOLED, 1,4" (360 × 360 px) Systém Tizen , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, ne , Wi-Fi, NFC Akumulátor 340 mAh , nabíjení: proprietární kolébka Kč

Nové smartwatch Amazfit se dostaly do nebezpečné blízkosti Apple Watch 3, jejichž možnosti jsou ještě bohatší a navíc zaujmou ty, kterým se nelíbí kruhový vzhled. Jejich cena je jen těsně nad modelem GTR 3 Pro.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple Watch 3 42 mm Konstrukce 42,5 × 36,4 × 11,4 mm , 52,4 g , odolnost: ano Pásek kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano Displej AMOLED, 1,65" (312 × 390 px) Systém watchOS , kompatibilní s: iOS Konektivita Bluetooth: 4.2, ne , Wi-Fi, NFC Akumulátor 279 mAh , nabíjení: bezdrátové

Foto: Petr Vojtěch, mbilenet.cz