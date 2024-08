Google uvede nový adaptér. Má netradiční tvar, USB-C a „oslní“ 45W výkonem

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Společnost Google, stejně jako Samsung či Apple, prozatím nechává odvětví vysoce výkonného nabíjení telefonů spíše chladnou. Stejně jako zmínění konkurenti je totiž Google v této oblasti poměrně konzervativní a ani u doposud nejnovější řady Pixelů 8 nepřesahuje nabíjecí výkon hodnotu 30 W. Lze však předpokládat, že se u nové série Pixelů 9 přeci jen dočkáme nějakého zlepšení, neboť Google podle dostupných informací uvede rovněž nový adaptér.

Ten má poměrně zajímavý, netradičně zaoblený tvar s USB-C konektorem na spodní straně, což je trochu zvláštní řešení, které by mohlo teoreticky vést u neopatrných uživatelů k rychlejšímu opotřebování kabelu. Jak známo, někteří uživatelé mají stále tendenci tahat za kabel namísto toho, aby jej vytáhli šetrnějším způsobem. Na druhou stranu lze předpokládat, že majitelé nebudou s kabelem připojeným k adaptéru až tak často manipulovat. Výhodou této konstrukce je zřejmě rovněž úspora místa, respektive fakt, že adaptér jako takový by (alespoň dle přiložených renderů v příspěvku na síti X) neměl být příliš dlouhý. Pokud jste snad doufali, že se něco změní a dojde k odchylce od současného environmentálního kurzu, vězte, že ani u Pixelů 9 se nepočítá s tím, že by Google „hodil zpátečku“ a adaptér jsme našli přímo v balení.