Chcete originální ciferník na hodinky? AI vám jej pro Realme Watch S2 vytvoří

Fotografie: Realme

Realme dnes světu představilo nové telefony 13 Pro a 13 Pro+, ale rozhodlo se navrátit i do segmentu wearables. Oficiální premiéru si odbyly chytré hodinky Realme Watch S2. Tělo je vyrobené z oceli a dostalo se na zvýšenou odolnost se stupněm krytí IP68. Nevadí jim například ponoření až do 5metrové hloubky. Vadit jim nebudou ani extrémní mrazy či velké horko. AMOLED displej s 1,43" úhlopříčkou se pyšní stupněm odolnosti 7H, což značí použití keramických vrstev a vysokou odolnost proti poškrábání.

Nové hodinky mají proprietární systém, což značí jistou uzavřenost a horší komunikaci s aplikacemi třetích stran. I do hodinek míří umělá inteligence, která vám pomůže nejen analyzovat sportovní výsledky, ale třeba vám navrhne i zcela originální ciferník. To pro případ, že by vám standardní nabídka 150 ciferníků nestačila. Hodinky samozřejmě dokáží měřit srdeční frekvenci či okysličení krve.

V těle hodinek se nachází baterie s kapacitou 380 mAh. Při střídmém využívání dokáže vyprodukovat až 20denní výdrž na jedno nabití. Standardně však očekávejte 14 dní, případně 38 dní při úsporném režimu. Výrobce rovnou udává, že jakmile zapnete režim Always-on, výdrž dramaticky klesne, a to k 5 dnům na jedno nabití.

Nové chytré hodinky Realme Watch S2 se na indickém trhu začnou nabízet již dnes. Běžná cena v přepočtu činí 3 tisíce korun i s daní. Zda se s nimi setkáme i na českém trhu, není v tuto chvíli jasné.