V první části našeho výběru chytrých hodinek jsme se zaměřili na kategorii s cenou do 2 500 Kč. Jde tedy o cenově dostupné hodinky. Výhodou chytrých hodinek oproti třeba náramkům je vzhled, dostatečně velké displeje a častěji i implementaci GPS. Vždy je však nutné počítat s jistými kompromisy, které představuje například uzavřený operační systém, z čehož pramení i zpravidla nemožnost instalovat další aplikace. Najdou se však výjimky, které i v této cenové hladině dokáží být nebývale schopné. Při výběru vždy klaďte důraz na kvalitní displej, přehledný a do českého jazyka lokalizovaný systém a dobře zpracované notifikace z propojeného mobilu.
Nejlepší chytré hodinky do 2 500 Kč
Amazfit Active 2
Výběr hodinky startujeme modelem Active 2 od výrobce Amazfit. Jedná se o letošní novinku, která dokáže zaujmout na mnoha frontách. Design se snaží vcelku zdařile imitovat dražší kousky a vsadil na kruhový tvar s lesklým rámečkem. Předností je též lehká nerezová konstrukce, kdy se hmotnost zastavila pod hranicí 30 gramů. Na zápěstí tak o modelu Active 2 po chvilce ani nevíte. Samozřejmostí jsou výměnné řemínky nebo kvalitní AMOLED displej s jemným rozlišením vysokým jasem, kdy vše spolehlivě vidíte i na slunci.
Prostředí zajišťuje operační systém ZeppOS, který v letošním roce výrazněji dospěl. Je přehledný, svižný, dokonce umožňuje instalaci doplňkových aplikací a zvládá plnohodnotné reakce na příchozí notifikace, a to včetně psaní zpráv na malé klávesnici. Díky přítomnost reproduktoru a mikrofonu můžete s hodinkami také telefonovat. Hodinky dokáží měřit více než 160 sportovních aktivit, pro lepší výsledky nechybí třeba GPS a praktická je odolnost do 5 ATM. S hodinkami tak můžete i plavat, ale již se nikoliv potápět.
Nabíjení vás při standardním používání bude čekat každých 6 dní, při použití Always-on displeje o něco častěji, energii pak samozřejmě výrazně vysává třeba aktivní měření během sportu společně s GPS. Kritizovat lze při ceně 2,5 tisíce korun snad jen konstrukci, které extrémně přitahuje otisky prstů. Někomu by také mohlo chybět NFC pro bezkontaktní platby, avšak to zvládá verze Premium, která je však o několik stovek korun dražší.
CMF Watch 2 Pro
Druhý zástupce dnešního výběru by mohl oslovit všechny, kteří hledají přeci jen vzhledově originálnější hodinky. CMF Watch 2 Pro navazují na úspěšnou první generaci, avšak s jedním zásadním rozdílem – přechází na kulatý ciferník. Tělo hodinek si zachovává prémiový hliníkový rámeček, ale největší designovou inovací je vyměnitelná luneta, díky které si můžete vzhled hodinek přizpůsobit podle nálady či příležitosti. Hodinky navíc nabídnou i velmi kvalitní 1,32" AMOLED displej s jemným rozlišením, plynulou 60Hz frekvencí a podporou Always-On režimu.
Z hlediska funkčnosti a výbavy hodinky opět nezklamou. Nabízejí komplexní monitoring zdraví, včetně senzorů tepové frekvence a okysličení krve, měření spánku a stresu. Pro sportovce je připraveno až 120 sportovních režimů a integrovaná GPS. Solidní je také kapacita baterie slibující zhruba 10denní výdrž. Nechybí ani mikrofon a reproduktor pro vyřizování hovorů.
I přes mnohé přednosti mají hodinky menší slabinu v podobě plastové zadní strany. Smířit se musíte i s omezenou možností jak reagovat na notifikace. S ohledem na velice příznivou cenu pod hranicí 1 700 Kč, jim to však lze odpustit.
Motorola Moto Watch Fit
Do segmentu cenově dostupných chytrých hodinek se nově probojovala také Motorola. Moto Watch Fit se zaměřují na elegantní design, fitness funkce a především na dlouhou výdrž baterie. Mezi jejich hlavní přednosti patří lehká konstrukce s hliníkovým rámečkem a 1,9" OLED displej s tenkými rámečky a slušným jasem. Hodinky jsou ideální pro sledování zdraví a sportu díky vestavěné GPS, snímači srdečního tepu a možnosti monitorování více než 100 sportovních aktivit. Certifikace IP68 a 5 ATM navíc zaručuje odolnost proti vodě a prachu.
Hodinky samozřejmě zvládají notifikace skrze váš telefon, avšak nijak výrazně na ně nelze reagovat. Jde o konkurenční nevýhodu, neboť Moto Watch Fit se nabízejí těsně pod hranicí 2,5 tisíce korun a zde již uživatel může chtít přeci jen více. Těžit naopak budete moci z výdrže, které se může vyšplhat až na 16 dní, což pro některé uživatele může být rozhodující vlastností.
Za zmínku stojí i standardně dodávaný nylonový řemínek, který je přeci jen méně obvyklý, ovšem na nošení zpravidla velice příjemný. Hodinky od Motoroly tak považujeme za designově zdařilé a cílící na spíše méně náročné uživatele, kteří ocení výdrž a vzhled.
Xiaomi Redmi Watch 5
Výběr chytrých hodinek do 2,5 tisíce korun zakončíme letošní novinkou od Xiaomi. Redmi Watch 5 sází na design, který nápadně připomíná prémiové chytré hodinky. Jejich hlavní předností je obrovský 2,07" AMOLED displej s minimálními rámečky, vysokou jemností a vysokým jasem. Díky tomu je panel nejen fantastický na pohled, ale také skvěle čitelný i na přímém slunci. Hodinky nabízejí bohatou škálu funkcí, včetně podpory hovorů přes Bluetooth, monitorování srdeční frekvence a okysličení krve a více než 150 sportovních režimů. Vhod přijde i zvýšená odolnost do 5 ATM, s hodinkami tak lze plavat.
I přes množství kladů se však u tohoto modelu najdou určité kompromisy. Tělo hodinek sice disponuje hliníkovým rámečkem, ale spodní část je stále plastová. Nedostatkem je taktéž absence NFC pro bezkontaktní platby, ačkoliv v této cenové hladině prozatím nejde o běžnou funkci.
Jistým trumfem hodinek Redmi Watch 5 bude i cena, která jen lehce přesahuje hranici 2 tisíc korun a činí tak z tohoto modelu jedny z nejdostupnějších chytrých hodinek na trhu.