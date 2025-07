Má Google rád retro? Hodinky Pixel Watch 4 mají využívat 3 roky starý procesor

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V letošním roce bychom se měli dočkat dalších chytrých hodinek od Googlu, jmenovitě by se mělo jednat o Pixel Watch 4. Dle informací serveru Android Authority (viz androidauthority.com) by v nových hodinkách měl být nadále nasazen procesor Snapdragon W5 Gen 1 od Qualcommu, který je založen na 4nm výrobním procesu a debutoval již v roce 2022. Nasazen byl již nejen v současných hodinkách Pixel Watch 3, ale i ve starších Pixel Watch 2.

Pravděpodobná podoba chytrých hodinek Google Pixel Watch 4

Modernější procesor je přitom na dosah, neboť Qualcomm pracuje na Snapdragonu W6, avšak Google zřejmě nemá zájem. Existuje totiž možnost, že chce do svých hodinek nasazovat vlastní procesory Tensor, jenže tomu tak bude pravděpodobně nejdříve v příštím roce.

Neměnný procesor by dával tušit, že výdrž hodinek nebude nijak závratná. Google však zřejmě alespoň mírně vylepší baterie. Základní 41mm varianta by měla mít kapacitu 327 mAh, což je o 27 mAh více. Větší verze se 45 mm má mít 459mAh baterii, což představuje mezigenerační nárůst o 39 mAh. Ruku v ruce s tím se má alespoň mírně zvýšit rychlost dobíjení.

Pomyslnou daní za větší baterie bude i nárůst tloušťky hodinek. Spekuluje se o povyskočení z 12,3 milimetrů na 14,3 milimetrů, tedy o celé 2 milimetry. Počítá se, že i Pixel Watch 4 budou k dispozici ve verzích s Bluetooth a LTE a dále v několika barevných variantách. Představení nových chytrých hodinek by mělo proběhnout ve společnosti Pixelů 10, což se očekává 20. srpna.