Liší se Pixel Watch 4 jen baterií? Porovnání s loňskými Pixel Watch 3

Michal Pavlíček
Liší se Pixel Watch 4 jen baterií? Porovnání s loňskými Pixel Watch 3
Fotografie: Google
  • Nová generace chytrých hodinek láká lepším displejem
  • Nasazen je i nový procesor
  • Oproti starší generaci jsou však změny spíše drobnějšího charakteru

Kromě celé řady nových telefonů se Google rozhodl omladit taky své chytré hodinky představením novinky Pixel Watch 4. V letošním roce opět budete moci vybírat ze dvou velikostí, a to 41 mm a 45 mm. Mezi méně viditelné změny patří zmenšení rámečků kolem displeje, díky čemuž mohla povyrůst úhlopříčka. Zvýšil se rovněž jas AMOLED panelu. Výrobce údajně rovněž vylepšil haptickou odezvu a nasazen je i modernější procesor. U 45mm verze je nasazena solidní baterie se svižným nabíjením, které zabere jen hodinku.

Google tak nadále pokračuje v nastoleném trendu drobného zlepšování a zachování specifického a svým způsobem originálního designu, který postrádá například lunetu. Díky tomu hodinky Pixel Watch vždy bezpečně poznáte.

Pixel Watch 4 45 mm Pixel Watch 3 45 mm
Rozměry 45 × 45 × 12,3 mm 45 × 45 × 12,3 mm
Hmotnost 36,7 gramů 37 gramů
Displej OLED, 1,4" (456 × 456 px) OLED, 1,4" (456 × 456 px)
Procesor Snapdragon W5 (2. generace Snapdragon W5 (1. generace
Interní paměť 32 GB 32 GB
Operační paměť 2 GB 2 GB
Systém WearOS WearOS
Zvýšená odolnost 5 ATM, IP68 5 ATM, IP68
Baterie 455 mAh 420 mAh
Rychlost nabíjení 100 % za 60 minut 100 % za 80 minut
Cena 10 990 Kč 8 490 Kč
