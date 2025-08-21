Liší se Pixel Watch 4 jen baterií? Porovnání s loňskými Pixel Watch 3

Kromě celé řady nových telefonů se Google rozhodl omladit taky své chytré hodinky představením novinky Pixel Watch 4. V letošním roce opět budete moci vybírat ze dvou velikostí, a to 41 mm a 45 mm. Mezi méně viditelné změny patří zmenšení rámečků kolem displeje, díky čemuž mohla povyrůst úhlopříčka. Zvýšil se rovněž jas AMOLED panelu. Výrobce údajně rovněž vylepšil haptickou odezvu a nasazen je i modernější procesor. U 45mm verze je nasazena solidní baterie se svižným nabíjením, které zabere jen hodinku.
Google tak nadále pokračuje v nastoleném trendu drobného zlepšování a zachování specifického a svým způsobem originálního designu, který postrádá například lunetu. Díky tomu hodinky Pixel Watch vždy bezpečně poznáte.
|Pixel Watch 4 45 mm
|Pixel Watch 3 45 mm
|Rozměry
|45 × 45 × 12,3 mm
|45 × 45 × 12,3 mm
|Hmotnost
|36,7 gramů
|37 gramů
|Displej
|OLED, 1,4" (456 × 456 px)
|OLED, 1,4" (456 × 456 px)
|Procesor
|Snapdragon W5 (2. generace
|Snapdragon W5 (1. generace
|Interní paměť
|32 GB
|32 GB
|Operační paměť
|2 GB
|2 GB
|Systém
|WearOS
|WearOS
|Zvýšená odolnost
|5 ATM, IP68
|5 ATM, IP68
|Baterie
|455 mAh
|420 mAh
|Rychlost nabíjení
|100 % za 60 minut
|100 % za 80 minut
|Cena
|10 990 Kč
|8 490 Kč