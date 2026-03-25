Můžete stahovat. Apple vypouští aktualizace iOS 26.4 a iPadOS 26.4

Jak upozornil macrumors.com, Apple uvolnil nové verze svých mobilních systémů iOS 26.4 a iPadOS 26.4. Aktualizace přichází přibližně šest týdnů po předchozí verzi a je dostupná ke stažení pro kompatibilní iPhony a iPady klasicky bezdrátově.
Hlavní novinkou má být rozšíření funkcí Apple Music. Nový nástroj Playlist Playground využívá umělou inteligenci k automatickému vytváření playlistů na základě textového zadání. Uživatel tak může jednoduše popsat náladu, situaci nebo aktivitu a systém připraví odpovídající hudební výběr. Aktualizace zároveň přináší i nové emoji, které rozšiřují možnosti komunikace napříč aplikacemi a spoustu dalších novinek, jejichž výčet najdete níže.
Instalace aktualizace probíhá standardně přes Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru. Apple tradičně doporučuje instalaci co nejdříve, a to nejen kvůli novým funkcím, ale i bezpečnostním a systémovým vylepšením, která jsou součástí každé aktualizace.
Apple Music
- Funkce Playlist Playground (beta) dokáže vytvořit playlist na základě vašeho popisu – včetně názvu, popisu i seznamu skladeb.
- Funkce Koncerty pomáhá objevovat vystoupení ve vašem okolí podle interpretů z vaší knihovny a doporučuje nové umělce podle toho, co posloucháte.
- Offline rozpoznávání hudby v Ovládacím centru identifikuje skladby i bez připojení k internetu a výsledek zobrazí, jakmile se znovu připojíte.
- Widget Ambientní hudba pro režimy Spánek, Relax, Produktivita a Wellbeing přináší kurátorované playlisty přímo na plochu.
- Celoobrazovkové pozadí dodává stránkám alb a playlistů pohlcující vzhled.
Zpřístupnění
- Nastavení Omezení jasných efektů minimalizuje výrazné záblesky při interakci s prvky, jako jsou tlačítka.
- Nastavení titulků a popisků je nově dostupné přímo přes ikonu titulků při přehrávání médií, což usnadňuje jejich nalezení, úpravu i náhled.
- Nastavení Omezení pohybu spolehlivěji omezuje animace Liquid Glass pro uživatele citlivé na pohyb na obrazovce.
Další vylepšení
- Přibylo 8 nových emoji, včetně kosatky, trombonu, sesuvu půdy, baletky a deformovaného obličeje.
- Aplikace Freeform získává pokročilé nástroje pro tvorbu a úpravu obrázků a také prémiovou knihovnu obsahu v rámci Apple Creator Studio.
- Připomínky lze označit jako urgentní přímo z rychlé lišty nebo podržením, a ve Smart seznamech je lze filtrovat.
- Sdílení nákupů nově umožňuje dospělým členům Rodinného sdílení používat vlastní platební metodu bez nutnosti využívat organizátora rodiny.
- Byla zlepšena přesnost klávesnice při rychlém psaní.