Marek Vacovský
Můžete stahovat. Apple vypouští aktualizace iOS 26.4 a iPadOS 26.4
Fotografie: Apple
  • Jednou z hlavních novinek je rozšíření Apple Music o AI nástroj Playlist Playground pro automatické vytváření playlistů podle textového zadání
  • Aktualizace zahrnuje také nové emoji a další úpravy zaměřené na komfort, přístupnost i každodenní používání

Jak upozornil macrumors.com, Apple uvolnil nové verze svých mobilních systémů iOS 26.4 a iPadOS 26.4. Aktualizace přichází přibližně šest týdnů po předchozí verzi a je dostupná ke stažení pro kompatibilní iPhony a iPady klasicky bezdrátově.

Hlavní novinkou má být rozšíření funkcí Apple Music. Nový nástroj Playlist Playground využívá umělou inteligenci k automatickému vytváření playlistů na základě textového zadání. Uživatel tak může jednoduše popsat náladu, situaci nebo aktivitu a systém připraví odpovídající hudební výběr. Aktualizace zároveň přináší i nové emoji, které rozšiřují možnosti komunikace napříč aplikacemi a spoustu dalších novinek, jejichž výčet najdete níže.

Instalace aktualizace probíhá standardně přes Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru. Apple tradičně doporučuje instalaci co nejdříve, a to nejen kvůli novým funkcím, ale i bezpečnostním a systémovým vylepšením, která jsou součástí každé aktualizace.

Apple Music


  • Funkce Playlist Playground (beta) dokáže vytvořit playlist na základě vašeho popisu – včetně názvu, popisu i seznamu skladeb.
  • Funkce Koncerty pomáhá objevovat vystoupení ve vašem okolí podle interpretů z vaší knihovny a doporučuje nové umělce podle toho, co posloucháte.
  • Offline rozpoznávání hudby v Ovládacím centru identifikuje skladby i bez připojení k internetu a výsledek zobrazí, jakmile se znovu připojíte.
  • Widget Ambientní hudba pro režimy Spánek, Relax, Produktivita a Wellbeing přináší kurátorované playlisty přímo na plochu.
  • Celoobrazovkové pozadí dodává stránkám alb a playlistů pohlcující vzhled.

Zpřístupnění


  • Nastavení Omezení jasných efektů minimalizuje výrazné záblesky při interakci s prvky, jako jsou tlačítka.
  • Nastavení titulků a popisků je nově dostupné přímo přes ikonu titulků při přehrávání médií, což usnadňuje jejich nalezení, úpravu i náhled.
  • Nastavení Omezení pohybu spolehlivěji omezuje animace Liquid Glass pro uživatele citlivé na pohyb na obrazovce.

Další vylepšení


  • Přibylo 8 nových emoji, včetně kosatky, trombonu, sesuvu půdy, baletky a deformovaného obličeje.
  • Aplikace Freeform získává pokročilé nástroje pro tvorbu a úpravu obrázků a také prémiovou knihovnu obsahu v rámci Apple Creator Studio.
  • Připomínky lze označit jako urgentní přímo z rychlé lišty nebo podržením, a ve Smart seznamech je lze filtrovat.
  • Sdílení nákupů nově umožňuje dospělým členům Rodinného sdílení používat vlastní platební metodu bez nutnosti využívat organizátora rodiny.
  • Byla zlepšena přesnost klávesnice při rychlém psaní.
