Apple oznámil datum, kdy představí iOS 27

Marek Vacovský
  • Apple oznámil termín své vývojářské konference WWDC 2026, kde tradičně ukazuje nové verze svých operačních systémů včetně iOS 27
  • Premiéra proběhne 8. června, finální vydání se očekává na podzim

Apple oficiálně oznámil termín své tradiční vývojářské konference Worldwide Developers Conference (WWDC), která se v roce 2026 uskuteční od 8. do 12. června. Právě první den akce přitom bývá každoročně věnován hlavní keynote, během níž firma představuje nové verze svých operačních systémů.

Letos se tak očekává premiéra iOS 27, ale také dalších platforem včetně iPadOS 27 a macOS 27. Stejně jako v předchozích letech budou nové systémy po představení dostupné nejprve v beta verzích pro vývojáře a veřejnost, zatímco finální vydání dorazí až na podzim.

