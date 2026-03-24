Apple Mapy míří k monetizaci. Už brzy se v nich mají objevit reklamy

Apple podle aktuálních informací připravuje zásadní změnu v mapové službě Apple Mapy. Ta by se totiž měla nově otevřít reklamě a nabídnout firmám možnost propagace přímo ve výsledcích vyhledávání. S odkazem na zdroje obeznámené s plánem o tom informoval Bloomberg, konkrétně novinář Mark Gurman.
Reklamní model má fungovat podobně jako u Google Map. Firmy a značky by tedy mohly přihazovat na klíčová slova nebo konkrétní pozice ve vyhledávání. Například při zadání dotazu typu „nejlepší matcha“ by se mezi výsledky mohly zobrazit zvýrazněné, sponzorované podniky, které si za tuto viditelnost zaplatí.
Jak dodává gsmarena.com, reklamy neomezí jen na jednu platformu – objevit by se měly napříč celým ekosystémem Applu, tedy v systémech iOS, iPadOS a macOS, stejně jako ve webové verzi mapové aplikace.