Těšíte se na iOS 26? Apple zřejmě zcela zásadně změní značení svých systémů

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Označení operačních systémů Applu je vlastně od počátku neměnné. Apple zvyšuje každý rok číslo, vše se zdá být přehledné a ve stavu, kdy netřeba nic měnit. Možná ale nejsme dále od pravdy, než je vůbec možné. Mark Gurman z Bloombergu (viz bloomberg.com) totiž přines velmi nečekané informace o tom, že Apple údajně přejmenuje všechny své operační systémy.

Ona změna spočívá v tom, že namísto vlastně jen pořadového čísla dojde k přeznačení na číslo značící rok. Aby to však nebylo tak jednoduché nebo jednoznačné, číslo by označovalo rok, ve kterém bude daný systém aktuální. Co to může znamenat v praxi? V letošním roce by se tak představil třeba mobilní operační systém iOS 26, ačkoliv je rok 2025. Číslo by označovalo až rok následující, tedy 2026.

NEW: Apple will announce its biggest ever software rebrand at WWDC, tied to operating system redesigns. Apple is moving from version numbers to years (like Windows in the 90s). The new OSs: iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, visionOS 26, tvOS 26, watchOS 26. https://t.co/bS4CksGkqW — Mark Gurman (@markgurman) May 28, 2025

Bloomberg dále uvádí, že změna se neomezí jen na mobilní systém iOS, ale dotkne se i dalších. Lze tak očekávat iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 a visionOS 26. Ve hře je pak ještě možný příchod speciálního softwaru pro chytrou domácnost, který by se mohl jmenovat homeOS 26.

Důvodem k přejmenování může být i to, že v současné době jsou jednotlivé verze různých operačních systémů. Máme zde iOS 18, ale watchOS 12 či visionOS 2. Vše by se mělo už za několik dní vyjasnit. Apple by totiž mohl ledacos prozradit na nadcházející konferenci Worldwide Developers Conference (WWDC), která začíná 9. června a právě v tento den večer bychom se mohli dočkat významného oznámení. Současně se také očekává, že systémy se inspirují o prostředí visionOS.