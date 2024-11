Fenomén jménem Tesla Phone: co by Elona Muska donutilo k jeho výrobě?

Fotografie: Caviar

Technologický zázrak jménem Tesla můžete a nemusíte mít rádi, rozhodně však této společnosti nelze upřít, jak moc proměnila současný automobilový průmysl. Podobně revoluční by pak podle mnohých mohl být i smartphone stejné značky, o kterém se nyní CEO Tesly, Elon Musk, zmínil v podcastu Joe Rogan Experience.

Co by bylo Muskovi hlavní motivací?

Během diskuze Rogana a Muska se Joe Rogan zeptal, zdali je něco pravdivé na fámách ohledně Tesla Phonu, což Elon Musk okamžitě vyvrátil a oznámil, že na telefonu nepracují, přestože by podle jeho názoru pravděpodobně měli lepší výchozí pozici než kdokoliv jiný, jako konkurence systému iOS a Android.

Musk dále uvedl, že se v současnosti Tesla a jeho další společnosti, jako je například SpaceX nebo Neuralink, zabývají tolika dalšími projekty, že na telefon jednoduše nemají čas. Zmínil také, že smartphony nechtějí vyrábět za předpokladu, že by k tomu nebyli donuceni. Důvodem, aby se Elon Musk zaměřil na vývoj vlastního telefonu, by pak měla být situace, kdy by iOS (Apple) či Android (Google) cenzorovali aplikace a stali by se tzv. gatekeepery, potom by Elon a jeho tým (zřejmě) vyrobili telefon. Dodejme, že EU v tuto chvíli již považuje Apple i Google za gatekeepery, Muskova měřítka jsou však zřejmě trochu odlišná.

Bohaté know-how v oblasti softwaru u vozidel Tesla by nepochybně přineslo mnohé inovace také do světa smartphonů, dost možná by však byly Tesla Phony ještě omezenější v možnostech nastavení než iOS, kterému je to stále někdy vyčítáno, ačkoliv i tento systém už je v tomto ohledu méně striktní. Jak známo, elektromobily Tesla totiž zpravidla „vědí nejlépe“, co je pro zákazníka nejlepší. Lze si také představit, že by Tesla Phony disponovaly satelitní konektivitou v propojení se SpaceX, špičkovým propojením s vozy Tesla a možná i dalšími službami či produkty, za kterými Elon Musk stojí. Zřejmě nejtěžší částí uvedení vlastního smartphonu by pak bylo zajistit dostatečnou softwarovou podporu ze strany tvůrců různých aplikací, v případě Elona Muska by to však zřejmě nebyl zásadní problém.

