Ať žije voděodolnost aneb jak jsem vyzkoušel IPX8 Motoroly Razr 50 Ultra v praxi

V kontextu odolnosti moderních smartphonů vás zřejmě jako první napadne stupeň ochrany krytí IP, který je definován normou ČSN EN 60529 a je indikátorem toho, jak moc (ne)odolný je smartphone vůči prachu (první číslo za IP) a vodě (druhé číslo za IP). Ještě donedávna přitom nebyla odolnost podle IP ničím samozřejmým, a tím nemyslíme vlajkovou odolnost IP67, IP68 a podobně, ale zkrátka jen nějaký stupeň krytí IP, neboť laboratorní testování zařízení stojí rovněž peníze. Doba se naštěstí změnila a písmenka „IP“ s dvojicí čísel dnes najdeme takřka na každém telefonu, ať stojí 30, nebo 5 tisíc korun. Technologie se dokonce posunula natolik, že se můžeme spolehnout na kompletní voděodolnost, tj. číslo „8“ (tedy s možností zařízení ponořit pod vodu) i u ohebných smartphonů, jako je například nová Motorola Razr 50 Ultra. A právě s ní jsem si včera mohl na vlastní kůži vyzkoušet, proč bychom měli voděodolnost vyžadovat i u ohebných smartphonů, přestože se s nimi (a věřím, že ani s telefony klasické konstrukce) nehodláme potápět.

Voděodolnost se hodí nejen při návštěvě bazénu

Ačkoliv i nižší číslo než „8“ zaručuje zpravidla postačující odolnost proti vodě, ocenil jsem „plnotučnou“ voděodolnost během včerejší procházky Prahou, kdy se během chvíle ochladila teplota o 10 °C vlivem intenzivního deště, jak si můžete prohlédnout v přiloženém videu, které může posloužit zároveň jako malá ukázka toho, jak Razr 50 Ultra natáčí. Při zhlédnutí videa je vám zřejmě jasné, že kdokoliv, kdo se v tu chvíli ocitl venku, skončil „promočený až na kost“.

Motorola Razr 50 Ultra 4K 60 FPS

Padající déšť byl chvíli natolik intenzivní, že jsem měl obavy o to, zda to bez úhony přežijí klíčky od vozu, které jsem měl v kapse. V případě Motoroly Razr 50 Ultra jsem však spoléhal na odolnost. Po usednutí do interiéru auta jsem se přesvědčil o tom, že telefon bez problémů funguje, ačkoliv byl rovněž kompletně promočený. Nemít ohebné zařízení s voděodolností, měl bych obavy, zda voda nepoškodí např. mechanismus otevírání, neboť byla v oblasti pantu.

Navzdory tomu, že odolnost IPX8 obvykle skloňujeme v kontextu toho, že zaručuje bezpečnost v případě, že telefon spadne do bazénu nebo jej polijeme vodou, včerejší zážitek je podle mě ještě lepší ukázkou toho, proč na voděodolnosti záleží. Teoreticky bych si vystačil i s nižším stupněm krytí, přesto jsem byl za IPX8 v tu chvíli skutečně rád a je dobře, že se stává běžnou výbavou ohebných telefonů.