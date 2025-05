Motorolu Moto G86 (Power) takřka nepotřebuje nabíjet. Má IP69 i barvičky od Pantone

Fotografie: Motorola

Bohaté portfolio společnosti Motorola kromě modelu Moto G56 rozšířila také dvojice s označením Moto G86 a Moto G86 Power. Jak naznačuje samotný přídomek Power, jeden z modelů bude disponovat skutečně velkou kapacitou baterie s příslibem fantastické výdrže na nabití.

Základem obou modelů je 6,67" POLED panel s podporou 120Hz obnovovací frekvence, maximálním jasem až 4 500 nitů a Full HD+ rozlišením. Motorola je známá nasazováním displejů od výrobce BOE a lze tak usuzovat, že i tento zobrazovací panel by mohl pocházet z produkce této společnosti. Displej má, alespoň dle renderů, také příjemně tenké rámečky a chrání jej sklo Gorilla Glass 7i, tedy moderní nástupce oblíbeného Gorilla Glass 5.

Stran výbavy má dostatek výkonu zajistit oblíbený čipset Dimensity 7300, který najdeme například také u nedávno testované Motoroly Edge 60 Fusion. Nejedná se o extra výkonný čipset, avšak do (nižší) střední třídy se hodí výborně. Také díky přítomnosti až 12 GB operační paměti (s možností rozšíření na dvojnásobek pomocí funkce RAM Boost) by měl nabídnout dostatek výkonu. Navíc by se dvojice novinek měla nabízet až s 512GB úložištěm.

Stran odolnosti je u těchto modelů samozřejmostí ochrana IP68 i IP69, ale také splnění vojenského standardu MIL-STD 810H. Novinka bude navíc dostupná rovnou ve čtyřech atraktivních barvách s označením Cosmic Sky, Chrysanthemum, Golden Cypress a Spellbound, přičemž všechny barvy namíchali specialisté z Pantone.

V oblasti fotovýbavy zase můžeme čekat 50Mpx senzor Sony LYT-600 s optickou stabilizací doprovázený 8Mpx ultraširokoúhlým objektivem s funkcí makra. Na čelní straně se nachází 32Mpx kamerka.

Pochopitelně největším lákadlem bude u modelu Power samotná baterie. Přestože i základní G86 disponuje velmi slušnou kapacitou 5 200 mAh, varianta Power se chlubí 6 720 mAh baterií, což je dosud největší baterie společnosti Motorola. V obou případech je podporováno 30W drátové nabíjení a za vyzdvihnutí nepochybně stojí rovněž rozměry a hmotnost, kdy Moto G86 váží 185 gramů a Moto G86 Power pouze o 13 gramů více (198 gramů). V případě tloušťky zařízení je verze Power pouze o 0,9 mm tlustší s hodnotou 8,7 mm oproti 7,8 mm u Moto G86. Motorola Moto G86 bude dostupná již v červnu, avšak na verzi Moto G86 Power si počkáme až do srpna. Oficiální ceny prozatím nebyly oznámeny, ale měly by se pohybovat v rozmezí cca 7 až 9 tisíc Kč.