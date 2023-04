asus-rog-phone-7-ultimate

Pokud se řadíte mezi příznivce mobilních videoher a třeba máte i choutky na kariéru profesionálního esportovce, řada smartphonů ROG od ASUSu představuje to nejlepší, s čím se na našem trhu můžete setkat. Nejnovější ROG Phone 7 Ultimate pak přináší tradičně ještě vyšší výkon, ale také kvalitnější zvuk či účinnější chlazení. Jak se osvědčil v testu?

Segment mobilních her tvoří z naprosté většiny spíše jednodušší tituly, které jsou navrženy a optimalizovány tak, aby si je mohli zahrát i majitelé těch nejlevnějších a nejméně výkonných smartphonů. Na druhou stranu se najde i početně výrazně menší skupina hardcore hráčů, kteří jsou schopni strávit hraním na telefonu i několik hodin denně. Právě na ně pak cílí řada ROG, jejíž nejlépe vybavený model, ROG Phone 7 Ultimate, se podíval k nám do redakce.

Obsah balení: garance zážitkového unboxingu

Rozbalování ROG Phonu je vždy zážitkem, což potvrzuje i balení ROG Phonu 7 Ultimate. V krabičce, která je zjevně z recyklovaného papíru, se nachází kromě telefonu také adaptér, pletený USB-C/USB-C kabel, pouzdro či pěkně provedený nástroj pro vytažení SIM. Dost možná nejdůležitějším příslušenstvím je však externí chladící prvek. V neposlední řadě potěší i speciální papírová konstrukce s AR prvkem pro seznámení uživatele s kultem Republic of Gamers (ROG).

Líbilo se nám včetně externího chlazení

bohatý obsah balení

nápaditý AR prvek

Konstrukční zpracování: za rozměry se stydět netřeba

Ačkoliv jsem fanoušek spíše kompaktních telefonů, v případě ROG Phonu 7 Ultimate (a celkově telefonů ROG) nelze větší rozměry nijak kritizovat, neboť se jednoduše pojí s mnoha důležitými aspekty herního telefonu, jako je velký displej, účinné chlazení, pohodlné držení, velká baterie apod. Přesto jedním dechem dodám, že pro mě osobně je ROG Phone 7 Ultimate zkrátka až příliš velký a třeba takové nošení telefonu v kapse od společenských kalhot či riflí je přinejmenším nepohodlné, ne-li zcela nemožné. Ostatně stále platí, že rozměry je ROG Phone 7 Ultimate kromě zhruba poloviční tloušťky velmi podobný původní videoherní přenosné konzoli PSP.

Ani designem se ROG Phone 7 Ultimate nijak výrazně neliší od naposledy testovaného ROG Phonu 6 Pro. Bílá záda s ochranou Gorilla Glass 3 mají stylový modul fotoaparátu i speciální větrací šachtu, ale také PMOLED displej (tzv. ROG Vision), který umí upozornit na příchozí hovor, nabíjení, spuštění herního režimu X, připojení externího příslušenství a několik dalších věcí. Novinkou oproti ROG Phonu 6 Pro je pak zvýšená odolnost, která byla původně IPX4 a nyní je IP54, což je chvályhodné. Na rozdíl od velikosti (173 × 77 × 10,3 mm) a hmotnosti (239 gramů), kterou vzhledem k hernímu zaměření kritizovat nelze, se však domnívám, že by si telefon s prémiovou cenou 35 tisíc korun přeci jen již zasloužil kompletní odolnost dle IP68. Chválím však alespoň mezigenerační zlepšení.

Větrací šachtu výrobce testuje na 40 000 otevření a zavření.

Samotnou kapitolou ROG Phonu 7 Ultimate je haptická odezva, která je jako vždy špičková a umí být také poměrně výrazná. Dalším důležitým prvkem jsou pak ultrazvukové triggery na pravém boku telefonu (při držení na výšku), jež ASUS vylepšil k dokonalosti. Jsou velmi přesné a spolu s vibrační odezvou fungují famózně. Pochopitelně si je lze namapovat na libovolná tlačítka ve hrách, takže například v Call of Duty můžete spustit střelbu položením prstu na pravý trigger, zatímco levým triggerem si dřepnete. Jedná se tedy nepochybně i o konkurenční výhodu při hraní.

Dalším neopomenutelným prvkem je externí chlazení AeroActive Cooler 7, jež představuje větráček, který se nacvakne na záda telefonu díky sekundárnímu USB-C na boku (USB 3.1 Gen 2, spodní je USB 2.0) s piny a můžete si dopřát účinnějšího chlazení, ale i dodatečných čtyřech triggerů umístěných na samotném větráčku. Účinnější chlazení je možné rovněž díky již zmíněné větrací šachtě (AeroActive Portal), která se automaticky otevře po nasazení větráčku. Manuálně ji lze otevřít pouze v aplikaci Armoury Crate v rámci údržby. Mechanismus pak využívá krokový motor a prvky z tekutého kovu, přičemž se výrobce chlubí tím, že tuto komponentu (skládající se z 50 menších součástek) testuje na 40 000 otevření a zavření. AeroActive Cooler 7 je pak kompatibilní pouze s letošní řadou, se staršími ROG Phony si rozumět nebude. Naopak loňský větráček by měl fungovat i na letošních ROG Phonech 7.

Líbilo se nám fantastická haptická odezva

skvěle fungující ultrazvukové triggery

originální herní design

dvojice USB-C (jedno dole, druhé na boku)

PMOLED displej na zádech

rozměry vhodné pro pohodlné hraní her

nově zvýšená odolnost na IP54

větrací šachta

promyšlené příslušenství AeroActive Portal

Nelíbilo se nám schází kompletní odolnost dle IP68

Displej: špičkový, jak jinak

V oblasti displeje se oproti loňskému modelu mnoho nezměnilo, zřejmě nejvýraznější inovací je vyšší maximální jas (až 1 500 nitů), stále se tak jedná o špičkovou obrazovku. Uhlopříčka 6,78" spolu s technologií AMOLED a maximální 165Hz obnovovací frekvencí dává tušit, že v této oblasti výrobce rozhodně nešetřil. Na displej je radost pohledět, problém mu nedělá vykreslení všemožného obsahu v HDR10+, má zcela dostačující jemnost 395 PPI i ochranu v podobě Gorilla Glass Victus. Někdo by jistě mohl namítat, že displej až tak dokonalý není, neboť má také rámečky, ovšem vzhledem k zaměření se jedná o lepší volbu, kdy nebude plochu displeje nic narušovat při hraní her, neboť se občas stává, že oblast průstřelu blokuje určitý herní prvek apod. Z dalších aspektů stojí za pozornost rychlost odezvy 1 ms, u dotykové plochy pak 23 ms.

Celkově se jedná o špičkový displej, jehož vyšší maximální jas je vítaným upgradem, který se občas jednoduše hodí, i když zřejmě nikdo nebude úmyslně hrát hry na přímém slunečním světle, pokud má k dispozici stín. Jediné, co lze výrobci částečně vytknout, je nasazení „pouze“ optické čtečky otisků prstů. Ta je sice spolehlivá a svižná, avšak ultrazvuková čtečka otisků prstů (zvlášť poslední generace) by byla mnohem lepší volbou.

Líbilo se nám vysoký jas

165Hz obnovovací frekvence

rychlá čtečka otisků prstů

ochrana Gorilla Glass Victus

maximální jas až 1 500 nitů

Nelíbilo se nám čtečka otisků prstů měla být už ultrazvuková

Zvuk: výtečné reproduktory se staly ještě lepšími

Reproduktory smartphonů ROG jsou již dlouhodobě na pomyslném vrcholu kvality mobilního zvuku, to však výrobce nezastavilo je ještě vylepšit a u nejnovější řady slibuje ještě o 50 % vyšší hlasitost, což se jeví téměř jako zbytečné, neboť byla hlasitost výtečná u loňské generace. V každém případě se můžete těšit nejen na extrémně hlasité reproduktory, ale co je důležitější, vysoce kvalitní. Takové, které neztrácí kvalitu či hutnost zvuku ani na maximu, takové, které vás ohromí basovou složkou. Tu lze nově umocnit (a získat tak 2.1kanálový zvuk) za pomoci externího chlazení, jež v sobě obsahuje subwoofer. Zvuk lze pak vyladit přesně dle představ pomocí dedikované aplikace s velmi pěkně zpracovaným ekvalizérem. Jelikož se na reproduktorech podílela společnost Dirac, nepřekvapí podpora prostorovějšího zvuku Dirac Virtuo či kodeků, jako je Qualcomm aptX adaptive, aptX Low latency či LDAC. Za velkou výhodu (nejen) pro hráče lze považovat i přítomnost 3,5mm jacku s certifikací Hi-Res Audio (HRA), což znamená, že může přenášet zvuk v kvalitě až 24bit/96kHz nebo 24bit/192kHz .

Líbilo se nám 3,5mm jack

špičkové stereo reproduktory

mezigeneračně ještě vyšší hlasitost

Výkon hardwaru: to nejlepší od Qualcommu

Nejlepší telefon značky ASUS ROG je osazen tím nejlepším procesorem od Qualcommu, což je v tuto chvíli Snapdragon 8 Gen2, kterému dělá společnost 16 GB LPPDR5 RAM a 512GB úložiště UFS 4.0 (bez dodatečné podpory paměťových karet). O výkon či úložiště tak skutečně není nouze, možná ještě důležitější je však u herního telefonu chlazení, které funguje ve třech úrovních. Při kratších herních seancích (dle výrobce maximálně cca 15 minut) se telefon chladí pomocí nitridu boritého, při delším hraní nastoupí odpařovací komora s grafitovými pláty a během maratonských herních seancí pak přijde vhod aktivní chlazení AeroActive Cooler 7.

Hned na začátek je nutné zmínit, že chlazení telefonu funguje skutečně velmi efektivně. Pokud nehodláte hrát skutečně náročné hry typu Genshin Impact na max. detaily, pravděpodobně ani nebudete muset (čistě kvůli chlazení) nasazovat AeroActive Cooler 7. Byla by ovšem škoda se okrást o dodatečné triggery, subwoofer a chlazení, a tak je jasné, že delší herní seance budou probíhat právě s nasazeným větráním. V takovém případě je telefon v podstatě nemožné zahřát (snad jen při spuštění benchmarků, které mají čistě za úkol zkoumat tepelný management zařízení).

Líbilo se nám špičkový výkon

velkorysé úložiště i RAM

perfektní tepelný management

ještě účinnější chlazení s AeroActive Cooler 7

Výdrž baterie: velká baterie a 65W nabíjení

ASUS ROG Phone 7 Ultimate využívá osvědčenou 6 000mAh baterii (skládající se ze dvou 3 000mAh článků) s podporou 65W nabíjení, pomocí něhož lze dobít energii z 0 na 100 % zhruba za jednu hodinu. Nejedná se tak o nejrychleji se nabíjející smartphone, což ale příliš nevadí, neboť má dvě USB-C, lze tak pohodlně hrát a zároveň nabíjet. Stejně tak špičková je i výdrž, která může být klidně i dvoudenní, nebudete-li se příliš oddávat neustálému hraní. K dlouhé výdrži i životnosti baterie pak dopomáhají podrobné možnosti nabíjení, například možnost limitovat úroveň nabití pouze na 80 či 90 % kapacity. Bohužel ale chybí bezdrátové nabíjení, což je vzhledem k prémiové ceně rozhodně chyba.

Líbilo se nám velmi dlouhá výdrž

rychlé nabíjení

možnost omezení maximálního nabití

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení

Konektivita: nyní i s Wi-Fi 7

ROG Phone 7 Ultimate podporuje Bluetooth 5.2, NFC i nejnovější standard Wi-Fi 7. Dále ve výbavě najdeme podporu GPS, GLONASS, systému Galileo či BDS. Zamrzí snad jen absence podpory eSIM, uživatelé si tak budou muset vystačit s podporou dvou nanoSIM karet.

Líbilo se nám špičková konektivita včetně Wi-Fi 7

Nelíbilo se nám potěšila by podpora eSIM

Fotoaparát: neurazí, ale ani nenadchne

Fotovýbava u smartphonů ROG je spíše něčím navíc než prvkem, na který by byl kladen velký důraz, přesto fotoaparáty ROG Phonu 7 Ultimate neurazí. Hlavní snímač má solidní rozlišení 50 Mpx, clonu f/1.9 a fázové ostření, ultraširokoúhlý objektiv pak 120stupňový rozsah a 13 megapixelů. Nakonec neschází ani 5Mpx makro snímač (f/2.0), se kterým lze při troše štěstí a dostatku světla vyfotit pěkné makro snímky.

Hlavní fotoaparát má pak kromě tendence uměle doostřovat schopnost zachytit barevně pěkné i dostatečně detailní záběry, které mají dobře nastavenou expozici. V případě ultraširokoúhlého objektivu si lze všimnout mírně odlišného barevného podání, přesto mu však nelze mnoho vytknout z hlediska detailů, kontrastu či expozice. Video lze pak natáčet až v 8K a čelní 32Mpx selfie kamerka spolehlivě zachytí obličej hráče během herní seance, ale vyfotí i klasické selfie.

ASUS ROG Phone 7 Ultimate 8K 24 FPS

ASUS ROG Phone 7 Ultimate 4K 60 FPS

Fotovýbava je pochopitelně s přihlédnutím k ceně spíše slabší, na ROG Phone 7 Ultimate je však nutné nahlížet jako na herní telefon, nikoliv jako na fotomobil.

Líbilo se nám solidní fotovýbava

Nelíbilo se nám zbytečné digitální doostřování

Software: Armoury Crate v hlavní roli

Pravděpodobně tou nejdůležitější aplikací v telefonu je tzv. Armoury Crate – herní centrum, odkud můžete rychle spouštět hry, ale také měnit nastavení výkonu a výdrže v rámci několika profilů, komunikovat s herní komunitou ROG nebo sledovat vytížení komponent (teplota, využití RAM apod.). Dále je možné zde upravit nastavení RGB loga na zadní straně, regulovat rychlost ventilátoru (máte-li připojen AeroActive Cooler) či nastavit AirTriggers. Na Armoury Crate je pak navázán Herní džin, kterého aktivujete přímo ve hře posunutím prstu od levého kraje. Těšit se můžete na nespočet možností nastavení od obnovovací frekvence displeje přes nastavení oznámení až po natáčení videoklipu či tvorbu makra (sekvence nadefinovaných kroků podobně jako v kancelářském softwaru).

U příležitosti představení nové řady také výrobce odhalil plány na softwarovou podporu. Dvouletá garance aktualizací operačního systému je spíše zklamáním, vzhledem k tomu, že řádově výrazně levnější telefony (od Samsungu) mají podporu delší, ovšem čtyři roky garance bezpečnostních záplat již zní slušně. Telefon dorazil s Androidem 13, avšak v průběhu testování (dubnu) měl stále lednové bezpečnostní záplaty.

Líbilo se nám velké množství možností nastavení

dlouhá garance bezpečnostních záplat

Nelíbilo se nám příslib pouze dvou velkých aktualizací je trochu málo

Zhodnocení

ASUS ROG Phone 7 Ultimate doslova nemá konkurenci, neboť žádný jiný telefon na našem trhu nedisponuje tak ucelenou a propracovanou nabídkou herních funkcí a vlastností. Kromě brutálního výkonu a velmi efektivního chlazení se mohou zájemci těšit rovněž na špičkový displej, ještě lepší reproduktory či fantastickou haptickou odezvu. Výrazným lákadlem je také v balení dodávané externí chlazení se subwooferem. Co by mohlo potenciální zájemce odradit, to je naopak garance pouze dvou velkých aktualizací (příslib 4 let bezpečnostních záplat to částečně vynahradí, ale skutečně jen částečně) a možná i fakt, že telefonu s takto vysokou cenou schází plná odolnost dle IP68 či ultrazvuková čtečka otisků prstů.

