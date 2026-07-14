mobilenet.cz na sociálních sítích

Modulární mobily netáhnou. HMD prý kvůli nákladům odpíská druhou generaci Fusionu

Marek Vacovský
1
Modulární mobily netáhnou. HMD prý kvůli nákladům odpíská druhou generaci Fusionu
Fotografie: HMD
  • HMD podle nejnovějších úniků zvažuje úplné zrušení vývoje očekávaného modulárního smartphonu Fusion 2
  • Za potenciálním koncem projektu stojí především vysoké výrobní náklady a problematická ziskovost celého ekosystému příslušenství
  • Majitelé první generace HMD Fusion se však obávat nemusí, výrobce slibuje dodržení plánované softwarové podpory

Finský výrobce HMD se v září roku 2024 pokusil oživit myšlenku modulárních chytrých telefonů, když představil model HMD Fusion s vyměnitelnými zadními kryty. A přestože se již na podzim loňského roku spekulovalo o přípravách nástupce v podobě HMD Fusion 2, nejnovější informace z důvěryhodných zdrojů naznačují, že se tohoto zařízení možná vůbec nedočkáme.


Podle leakera vystupujícího pod přezdívkou HMD_Meme (@smashx_60), který se dlouhodobě specializuje na zákulisní informace o této značce, totiž HMD vývoj nástupce pozastavilo a zvažuje kompletní zrušení celého projektu. Ačkoli rozhodnutí zatím není stoprocentně potvrzené, důvody jsou čistě pragmatické – vysoké náklady na výrobu a nejistá profitabilita.

Chybí vám něco na mobilu? Tak si to vytiskněte a připojte k HMD Fusion
Přečtěte si také

Chybí vám něco na mobilu? Tak si to vytiskněte a připojte k HMD Fusion

Rozhodnutí ukončit vývoj nicméně dává z ekonomického pohledu smysl. Modulární telefony sice lákají technologické nadšence a sklízejí pozornost v médiích, reálný zájem běžných spotřebitelů je však minimální. A jak připomíná gsmarena.com (viz gsmarena.com), pro menšího hráče, jakým je HMD, pak představuje udržování a vývoj celého ekosystému přídavného hardwaru (jako jsou herní ovladače, kruhová blesková světla či bezdrátové nabíječky) spíše zátěž.

Podobné pokusy totiž v minulosti selhaly i u mnohem větších gigantů – stačí vzpomenout na neslavný konec projektu Ara od Google nebo rychlé opuštění konceptu vyměnitelných modulů u LG G5 či řady Moto Z od Motoroly.

Tecno nás ohromovalo prototypy. Je libo keramický mobil či modulární smartphone? – MWC 2026
Přečtěte si také

Tecno nás ohromovalo prototypy. Je libo keramický mobil či modulární smartphone? – MWC 2026

HMD by nicméně mělo dodržet své softwarové závazky směřující k první generaci modulárního smartphonu. Běžní uživatelé se tak mohou spolehnout na slíbenou tříletou podporu, zatímco firemní zákazníci v rámci podnikového programu získají bezpečnostní aktualizace po dobu pěti let. Připomeňme, že telefon v základu zaujal poloprůhledným designem a speciálními piny na zádech, které právě umožňují připojení hardwarových modulů, jako jsou herní ovladače, LED osvětlení pro vlogování nebo kryty s bezdrátovým nabíjením či zvýšenou odolností. Velkým benefitem smartphonu také byla snadná domácí opravitelnost se sadou od iFixit a příslib dostupnosti náhradních dílů po dobu 7 let.

HMD Fusion 256 GBPřejít do katalogu

HMD Fusion 256 GB

Rozměry164,2 × 75,5 × 8,3 mm, 202,5 g
DisplejTFT IPS, 6,56" (1 612 × 720 px)
Fotoaparát108 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px
ProcesorQualcomm Snapdragon 4 Gen 2,
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, microSDXC
Akumulátor5 000 mAh

Z hlediska klasických ale šlo už před dvěma roky o zástupce nižší střední třídy, jak potvrdil procesor Snapdragon 4 Gen 2 v kombinaci s až 8 GB RAM a 256GB úložištěm. Přední stranu okupoval 6,56" IPS displej s HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí a hlavní fotoaparát na zádech měl sice 108 Mpx, sekundovala mu však již jen obyčejná 2Mpx makro kamera pro portréty.

gsmarena.com,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Lukáš Meistner
Lukáš Meistner
Tak hlavně netáhne HMD, stačilo, že i oni ničili kdysi skvělé jméno Nokia.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze