Modulární mobily netáhnou. HMD prý kvůli nákladům odpíská druhou generaci Fusionu

Finský výrobce HMD se v září roku 2024 pokusil oživit myšlenku modulárních chytrých telefonů, když představil model HMD Fusion s vyměnitelnými zadními kryty. A přestože se již na podzim loňského roku spekulovalo o přípravách nástupce v podobě HMD Fusion 2, nejnovější informace z důvěryhodných zdrojů naznačují, že se tohoto zařízení možná vůbec nedočkáme.
*It hasn't been confirmed yet, but..— HMD_MEME'S (@smashx_60) July 13, 2026
HMD might be discontinue the "Fusion Project" due to high manufacturing costs & profitability issues.
Existing users are safe: HMD will honor its promise of 3 years of updates for consumers and 5 years for the Business Edition. pic.twitter.com/1YQEY11Nml
Podle leakera vystupujícího pod přezdívkou HMD_Meme (@smashx_60), který se dlouhodobě specializuje na zákulisní informace o této značce, totiž HMD vývoj nástupce pozastavilo a zvažuje kompletní zrušení celého projektu. Ačkoli rozhodnutí zatím není stoprocentně potvrzené, důvody jsou čistě pragmatické – vysoké náklady na výrobu a nejistá profitabilita.
Rozhodnutí ukončit vývoj nicméně dává z ekonomického pohledu smysl. Modulární telefony sice lákají technologické nadšence a sklízejí pozornost v médiích, reálný zájem běžných spotřebitelů je však minimální. A jak připomíná gsmarena.com (viz gsmarena.com), pro menšího hráče, jakým je HMD, pak představuje udržování a vývoj celého ekosystému přídavného hardwaru (jako jsou herní ovladače, kruhová blesková světla či bezdrátové nabíječky) spíše zátěž.
Podobné pokusy totiž v minulosti selhaly i u mnohem větších gigantů – stačí vzpomenout na neslavný konec projektu Ara od Google nebo rychlé opuštění konceptu vyměnitelných modulů u LG G5 či řady Moto Z od Motoroly.
HMD by nicméně mělo dodržet své softwarové závazky směřující k první generaci modulárního smartphonu. Běžní uživatelé se tak mohou spolehnout na slíbenou tříletou podporu, zatímco firemní zákazníci v rámci podnikového programu získají bezpečnostní aktualizace po dobu pěti let. Připomeňme, že telefon v základu zaujal poloprůhledným designem a speciálními piny na zádech, které právě umožňují připojení hardwarových modulů, jako jsou herní ovladače, LED osvětlení pro vlogování nebo kryty s bezdrátovým nabíjením či zvýšenou odolností. Velkým benefitem smartphonu také byla snadná domácí opravitelnost se sadou od iFixit a příslib dostupnosti náhradních dílů po dobu 7 let.
HMD Fusion 256 GB
|Rozměry
|164,2 × 75,5 × 8,3 mm, 202,5 g
|Displej
|TFT IPS, 6,56" (1 612 × 720 px)
|Fotoaparát
|108 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, microSDXC
|Akumulátor
|5 000 mAh
Z hlediska klasických ale šlo už před dvěma roky o zástupce nižší střední třídy, jak potvrdil procesor Snapdragon 4 Gen 2 v kombinaci s až 8 GB RAM a 256GB úložištěm. Přední stranu okupoval 6,56" IPS displej s HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí a hlavní fotoaparát na zádech měl sice 108 Mpx, sekundovala mu však již jen obyčejná 2Mpx makro kamera pro portréty.
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