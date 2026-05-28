HMD Grand uniká. Nabídne dlouhou výdrž, ale také pořádné rámečky

Marek Vacovský
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Chystaný smartphone HMD Grand se ukázal na prvních renderech, které odhalují klasický design s výraznějšími rámečky
  • Zařízení nabídne velký 6,9palcový Full HD+ displej s 90Hz obnovovací frekvencí a bude poháněno procesorem Snapdragon 6s Gen 2
  • Mobil má mít akumulátor s nadstandardní kapacitou 6 000 mAh doplněný o 33W rychlé nabíjení

Na internetu se objevily první detailní rendery a hardwarové specifikace připravovaného chytrého telefonu z dílny společnosti HMD, na což upozornili kolegové z gsmarena.com (viz gsmarena.com). Novinka s označením HMD Grand podle všeho zamíří do segmentu cenově dostupných zařízení, kde se pokusí zaujmout především tyhledající velkou obrazovku a nadstandardní výdrž.


Uniklé produktové snímky ukazují, že přední straně dominuje rozměrný 6,9palcový LCD panel s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Daň za nižší cenovku si však vybrala podoba čelní strany – telefon má poměrně tlusté rámečky kolem displeje a výraznou bradu. Na trh by novinka měla dorazit ve dvou barevných variantách: modré (Flora Blue) a titanově šedé (Titanium). Zadní straně pak dominuje vystouplý obdélníkový modul fotoaparátů.

Srdcem telefonu se má stát procesor Snapdragon 6s Gen 2 od Qualcommu. Vzhledem k použitému čipsetu půjde o čistě 4G smartphone, což naznačuje, že bude mířit spíše na rozvojové trhy. Uživatelé mají mít na výběr ze dvou paměťových konfigurací, 6 + 128 GB a 8 + 256 GB. V oblasti konektivity a multimédií pak potěší přítomnost stereo reproduktorů, duálních mikrofonů, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 a NFC pro bezkontaktní placení. Výrobce nezapomněl ani na mizející 3,5mm jack pro připojení drátových sluchátek.

Zadní fotografická sestava se skládá ze dvou snímačů. Hlavní roli hraje 50Mpx primární senzor, kterému sekunduje 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Největší překvapení se však koná na přední straně. Pro videohovory je totiž v průstřelu displeje připravena kamera s nadstandardním rozlišením 50 Mpx, telefon tak bude pravděpodobně cílit na mladé.

Tím největším tahákem modelu HMD Grand ale bude nepochybně baterie o kapacitě 6 000 mAh. Ta by měla v kombinaci s úsporným hardwarem zajistit zajímavou výdrž. Nabíjení pak bude probíhat klasicky přes kabel výkonem 33 W. Že půjde evidentně o levnější zařízení, potvrzuje i fakt, že by mobil měl dorazit na trh s operačním systémem Android 16 s tím, že značka slibuje podporu v podobě 2 let hlavních aktualizací systému a 3 let bezpečnostních záplat.

Oficiální datum představení ani přesná prodejní cena prozatím nebyly oznámeny, avšak vzhledem k rozsahu úniků lze premiéru očekávat už v nejbližších týdnech a můžete si být jisti, že u nás se dozvíte vše důležité.

