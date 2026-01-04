HMD chystá zajímavý telefon Crest 2 Pro. Bude ale Snapdragon 4 Gen 4 stačit?

Marek Vacovský
8
Fotografie: HMD
  • HMD údajně chystá nový model Crest 2 Pro, na internetu se objevily první rendery a specifikace
  • Zaujme především 6 000mAh baterií a 120Hz AMOLED displejem

Společnost HMD Global zatím v roce 2026 představila pouze model HMD Luma, to by se ale brzy mohlo změnit. Podle úniku, na který upozornila gsmarena.com, se totiž připravuje nový přírůstek do řady Crest, konkrétně model HMD Crest 2 Pro. Podle dostupných informací dostane 6,78" Super AMOLED displej s rozlišením Full HD+ a obnovovací frekvencí 120 Hz. V horní části panelu se má nacházet průstřel pro 50Mpx selfie kameru.

O výkon se údajně postará čipset Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4, což ukazuje, že mobil zamíří spíše do nižší, max. střední třídy. cílí Největší pozornost na sebe ale strhává baterie, protože má telefon nabídnout kapacitu 6 000 mAh, což by z něj udělalo telefon s vůbec největší baterií v portfoliu značky. Nabíjení pak má probíhat výkonem 33 W.


Na zadní straně se má nacházet trojitý fotoaparát v čele s 64Mpx hlavním snímačem, jenž doplní 8Mpx sekundární objektiv (pravděpodobně ultraširokoúhlý) a 2Mpx pomocný snímač.

V tuto chvíli chybí informace o datu představení i ceně. Jisté navíc není ani to, zda se model dostane mimo indický trh, pro který je řada Crest primárně určena.

Diskuze ke článku
Frank McIntosh
HMD je out, té značce tady už nikdo nevěří, pohřbila Nokii 👎
Odpovědět
Kunťa Punťa
Hádám tak 8.000 Kč.
Odpovědět
Tomáš Vít
Co MHD, taky něco chystá? ;)
Odpovědět
Jan Kasik
A proč by si toto někdo měl kupovat ?
To už raději Motorolo a nebo nějaké Xiaomi, kde člověk aspoň dopředu odhadne co kupuje a jestli to bude aspoň obstojně fungovat
Odpovědět

