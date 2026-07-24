Vrátí se ikonické kachličky? HMD chystá prostředí ve stylu Windows Phone

Finská společnost HMD Global připravuje pro své smartphony nečekanou novinku, která potěší všechny pamětníky mobilní historie. Podle nejnovějších úniků od informátora vystupujícího pod přezdívkou smashx_60 na sociální síti X (viz x.com), totiž testuje nové uživatelské rozhraní postavené na systému Android, které se výrazně inspiruje legendárními živými dlaždicemi známými ze systémů Windows Phone/Windows 10 Mobile a řady Nokia Lumia. Namísto klasické mřížky ikon tak chce uživatelům nabídnout dynamické, barevné dlaždice zobrazující informace v reálném čase.
Tento krok skvěle zapadá do dlouhodobé strategie HMD, které se s oblibou vrací k odkazům slavné éry Nokie. Výrobce na ikonické telefony vzdává hold neustále, ať už jde o novodobé předělávky tlačítkových legend, nebo o design samotných smartphonů. Příkladem z nedávné doby je model HMD Skyline, který svým hranatým vzhledem a ostře řezanými křivkami přímo odkazuje na designový jazyk Fabula z modelů Nokia N9 či Lumia 920. Právě druhý jmenovaný mobil využíval i systém Windows se zmíněnými dlaždicemi.
Nostalgická linka tím ale zdaleka nekončí. Spekuluje se dokonce o tom, že HMD vyjednává s Microsoftem o získání práv na samotnou značku Lumia a příslušné patenty. Ve hře je i oživení řady Asha pro dostupné telefony. Pokud se plány naplní, mohl by na trh dorazit moderní smartphone s Androidem, který zkombinuje přístup ke všem aplikacím z Google Play s nezaměnitelným retro vzhledem i ikonickým systémem kachliček. Otázkou samozřejmě zůstává, zda se HMD dokáže na mnohé trhy vrátit, neboť například z toho českého se před nedávnem takřka úplně stáhlo.
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