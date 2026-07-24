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Vrátí se ikonické kachličky? HMD chystá prostředí ve stylu Windows Phone

Michal Pavlíček
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Vrátí se ikonické kachličky? HMD chystá prostředí ve stylu Windows Phone
Fotografie: Jan Pospíšil, mobilenet.cz
  • Operačním systémem by nadále zůstal Android od Googlu
  • HMD by však zcela přepracovalo nadstavbu ve stylu dlaždic
  • Spekuluje se i o návratu názvu Lumia

Finská společnost HMD Global připravuje pro své smartphony nečekanou novinku, která potěší všechny pamětníky mobilní historie. Podle nejnovějších úniků od informátora vystupujícího pod přezdívkou smashx_60 na sociální síti X (viz x.com), totiž testuje nové uživatelské rozhraní postavené na systému Android, které se výrazně inspiruje legendárními živými dlaždicemi známými ze systémů Windows Phone/Windows 10 Mobile a řady Nokia Lumia. Namísto klasické mřížky ikon tak chce uživatelům nabídnout dynamické, barevné dlaždice zobrazující informace v reálném čase.

Microsoft Lumia 950
Takhle vypadaly dlaždice na Lumii 950, psal se rok 2016...

Tento krok skvěle zapadá do dlouhodobé strategie HMD, které se s oblibou vrací k odkazům slavné éry Nokie. Výrobce na ikonické telefony vzdává hold neustále, ať už jde o novodobé předělávky tlačítkových legend, nebo o design samotných smartphonů. Příkladem z nedávné doby je model HMD Skyline, který svým hranatým vzhledem a ostře řezanými křivkami přímo odkazuje na designový jazyk Fabula z modelů Nokia N9 či Lumia 920. Právě druhý jmenovaný mobil využíval i systém Windows se zmíněnými dlaždicemi.

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Nostalgická linka tím ale zdaleka nekončí. Spekuluje se dokonce o tom, že HMD vyjednává s Microsoftem o získání práv na samotnou značku Lumia a příslušné patenty. Ve hře je i oživení řady Asha pro dostupné telefony. Pokud se plány naplní, mohl by na trh dorazit moderní smartphone s Androidem, který zkombinuje přístup ke všem aplikacím z Google Play s nezaměnitelným retro vzhledem i ikonickým systémem kachliček. Otázkou samozřejmě zůstává, zda se HMD dokáže na mnohé trhy vrátit, neboť například z toho českého se před nedávnem takřka úplně stáhlo.

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x.com/smashx_60, ,
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Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Jim se nedá věřit a bude to paskvil.
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Frank McIntosh
Frank McIntosh
kdysi jsem zkoušel Windows Launcher, nwm jestli je ještě na Google play
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Pc Wifi
Pc Wifi
proboha vzaly sroty a nalepily na to napis NOKIA... stale to jsou ale sroty. S Lumia to bude to same... inu soudruzi asi dali balik za ty nazvy, tak chtej dolarky zpet...neveri ze se jim to kdy vubec zaplati. Co je mrtve, nechat mrtvé.
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