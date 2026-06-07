Tlačítkový mobil s AI? Ano, láká tím nová Nokia 235 4G 2nd Edition

Značka Nokia ještě stále přežívá, a to v oblasti tzv. „hloupých telefonů“, jinými slovy klasických mobilů s alfanumerickou klávesnicí a nedotykovým displejem. V posledních letech je vše pod hlavičkou společnosti HMD a právě ta nyní představila například na první pohled zajímavě vypadající novinku Nokia 235 4G 2nd Edition (viz hmd.com).
Vzhledem jde o obvyklý telefon, který byste mohli klidně zařadit i do období před 20 lety. Čelní straně dominuje 2,8" QVGA displej a alfanumerická klávesnice. Zaujmout vás však může logo AI na středovém tlačítku. To je vcelku neobvyklé u tlačítkového mobilu. Je zde nasazena hlasová AI, která může napomáhat ovládat mobil nebo napomáhat vyhledávat různé věci. K dispozici je v celé řadě jazyků, včetně angličtina či polštiny, nicméně češtině nepřekvapivě chybí.
Pozornost upoutá i čelní kamerka nad displejem, která nebývá u podobných Nokií obvyklá. Ten nabízí možnost videohovorů a pořizování selfies. Bohužel zázraky nečekejte, má jen VGA rozlišení. O mnoho lepší to nebude ani s hlavním fotoaparátem na zadní straně, který má jen velmi historické 2megapixelové rozlišení.
Mobil má dva sloty pro nano SIM karty, obě se zvládají připojit ke 4G sítím. Ty využijete třeba k chatování prostřednictvím aplikace Xpress chat, která je následně k dispozici i pro klasické chytré telefony s Androidem a iOS. Nechybí ani cloudový servis, který by vám měl zprostředkovat různé zpravodajství a informace o počasí, aniž byste telefon museli zahltit dalšími aplikacemi.
Prostředí je zajištěno již velmi dobře známým Series S30+, ve výbavě nechybí například FM rádio či přehrávač MP3, ke kterému se hodí slot pro až 32GB paměťovou kartu. Konektivitu kromě již zmíněného 4G zajišťuje ještě Bluetooth 5, USB-C a 3,5mm jack.
HMD prozatím neoznámilo dostupnost ani cenu, avšak s Nokií 235 4G 2nd Edition se možná setkáme i na českém trhu. Různé starší variace Nokií pod hlavičkou HMD si totiž cestu na český trh obvykle našly.
Technické parametry Nokia 235 4G 2nd EditionKompletní specifikace
|Konstrukce
|128,9 × 55,8 × 12,9 mm, 106 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
|Displej
|TFT TN, 2,8" (240 × 320 px)
|Fotoaparát
|2 Mpx (1 600 × 1 200),
|Chipset
|, GPU: ano
|Paměť
|RAM: 8 MB, vnitřní paměť: 128 MB, paměťové karty: microSD
|Datové funkce
|5G: ?, LTE: ano, Wi-Fi: ne, Bluetooth: 5.0, NFC: ne
|Operační systém
|Nokia S30
|Akumulátor
|1 450 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|Q4 2026, ?
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