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Tlačítkový mobil s AI? Ano, láká tím nová Nokia 235 4G 2nd Edition

Michal Pavlíček
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Tlačítkový mobil s AI? Ano, láká tím nová Nokia 235 4G 2nd Edition
Fotografie: HMD
  • Telefon má nově také čelní fotoaparát pro selfie a videohovory
  • AI umí ovládat mobil či zodpovídat dotazy
  • Nasazen je tradiční 2,8" QVGA displej

Značka Nokia ještě stále přežívá, a to v oblasti tzv. „hloupých telefonů“, jinými slovy klasických mobilů s alfanumerickou klávesnicí a nedotykovým displejem. V posledních letech je vše pod hlavičkou společnosti HMD a právě ta nyní představila například na první pohled zajímavě vypadající novinku Nokia 235 4G 2nd Edition (viz hmd.com).

Nokia 235 4G 2nd Edition

Vzhledem jde o obvyklý telefon, který byste mohli klidně zařadit i do období před 20 lety. Čelní straně dominuje 2,8" QVGA displej a alfanumerická klávesnice. Zaujmout vás však může logo AI na středovém tlačítku. To je vcelku neobvyklé u tlačítkového mobilu. Je zde nasazena hlasová AI, která může napomáhat ovládat mobil nebo napomáhat vyhledávat různé věci. K dispozici je v celé řadě jazyků, včetně angličtina či polštiny, nicméně češtině nepřekvapivě chybí.

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Pozornost upoutá i čelní kamerka nad displejem, která nebývá u podobných Nokií obvyklá. Ten nabízí možnost videohovorů a pořizování selfies. Bohužel zázraky nečekejte, má jen VGA rozlišení. O mnoho lepší to nebude ani s hlavním fotoaparátem na zadní straně, který má jen velmi historické 2megapixelové rozlišení.

Nokia 235 4G 2nd Edition

Mobil má dva sloty pro nano SIM karty, obě se zvládají připojit ke 4G sítím. Ty využijete třeba k chatování prostřednictvím aplikace Xpress chat, která je následně k dispozici i pro klasické chytré telefony s Androidem a iOS. Nechybí ani cloudový servis, který by vám měl zprostředkovat různé zpravodajství a informace o počasí, aniž byste telefon museli zahltit dalšími aplikacemi.

Prostředí je zajištěno již velmi dobře známým Series S30+, ve výbavě nechybí například FM rádio či přehrávač MP3, ke kterému se hodí slot pro až 32GB paměťovou kartu. Konektivitu kromě již zmíněného 4G zajišťuje ještě Bluetooth 5, USB-C a 3,5mm jack.

HMD prozatím neoznámilo dostupnost ani cenu, avšak s Nokií 235 4G 2nd Edition se možná setkáme i na českém trhu. Různé starší variace Nokií pod hlavičkou HMD si totiž cestu na český trh obvykle našly.

Technické parametry Nokia 235 4G 2nd Edition

Kompletní specifikace
Konstrukce128,9 × 55,8 × 12,9 mm, 106 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
DisplejTFT TN, 2,8" (240 × 320 px)
Fotoaparát2 Mpx (1 600 × 1 200),
Chipset, GPU: ano
PaměťRAM: 8 MB, vnitřní paměť: 128 MB, paměťové karty: microSD
Datové funkce5G: ?, LTE: ano, Wi-Fi: ne, Bluetooth: 5.0, NFC: ne
Operační systémNokia S30
Akumulátor1 450 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
DostupnostQ4 2026, ?
hmd.com,
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Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Nevím jestli pro použití s chat botem tam nebude představovat limitaci malý displej, ale možná už jsem smlsanej z moderních výdobytků techniky.
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