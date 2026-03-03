Tecno nás ohromovalo prototypy. Je libo keramický mobil či modulární smartphone?

Značka Tecno byla svého času přítomna i na českém trhu s několika telefony a ačkoliv to pro běžného zákazníka tak nemusí vypadat, ve světovém měřítku je nadále aktivní a kromě klasických produktů nás pravidelně zásobuje mnoha různými prototypy, které ukazují, jakými směry by se mobilní telefony mohly ubírat.
Tenký keramický mobil
Loni Tecno prezentovalo prototyp tenkého mobilu Spark Slim, letos na něj navázal další prototyp Slim 2. Nově je ještě tenčí, tloušťka klesla z 5,75 milimetrů na 5,49 milimetrů. Přesto však došlo k nárůstu kapacity baterie z 5 200 mAh na 6 150 mAh. Konstrukce mobilu je keramická, díky čemuž působí velmi bytelně.
Výkon mobilu dodává procesor Dimensity 7100 s 8GB operační pamětí a 256GB úložištěm. Zaujme také AMOLED displej s neuvěřitelně tenkými rámečky a rozlišením 2 760 × 1 256 pixelů. Zadní fotoaparát se pyšní 50 megapixely a sekunduje mu 13megapixelový objektiv.
Pomyslnou přidanou hodnotou modelu Slim 2 je speciální pixelový displej mezi fotoaparáty se svítícím pruhem pod ním. Dokáže zobrazit různé emoce prostřednictvím očí a pusy, ale na praktické využití to příliš nevypadalo. Spíše jen zábavná věc na zádech telefonu. Podstatné je připomenout, že Tecno Slim 2 je nadále prototyp, kerý se nemusí dostat do finální prodeje.
Telefon, který si poskládáte sami
Výrazně zajímavě vypadal prototyp magnetického a neuvěřitelně tenkého telefonu. Dle výrobce je tloušťka pod hranicí 5 milimetrů, na těle dokonce chybí klasický USB-C konektor. Vše se řeší skrze magnetická záda a nezbytné piny, pomocí kterých se přístroj dobíjí. Extrémně tenká konstrukce si vybrala daň na baterii, která má kapacitu jen zhruba 1 000 mAh (skutečně tisíc mAh, nejde o překlep). Naštěstí to nevadí, k telefonu si totiž můžete připojit další blok s baterií a klidně další a další, čímž postupně navýšíte kapacitu, ale samozřejmě i tloušťku.
Kromě další bloků s bateriemi lze k zařízení připojovat zrcátka, světla, fotoaparáty či externí ultrazoom objektivy. Vše lze vrstvit různě na sebe pomocí již zmíněných pinů a magnetů. Bohužel ne vše funguje ideálně. Například při nabíjení se nám po odpojení nabíječky odpojila i externí baterie, která by ideálně měla zůstat na telefonu. Obří objektivy jsou těžké a magnety je jednoduše nedokáží udržet a odpadávají. Doplňkové baterie lze také snadno připnout obráceně. Magnety je udrží, ale nejsou připojené piny, kvůli čemuž nedojde k adekvátnímu propojení. Naopak zařízení jako celek funguje, včetně svižného prostředí.
Myšlenka modulárního telefonu zde není poprvé. Tecno to zkouší v kombinaci s piny a magnety, což nezní špatně. V aktuálním stavu je ale zřejmé, že cesta k finálnímu produktu by ještě nějaký čas trvala. Uživatelé by jistě kladně nehodnotili, že se jednotlivé prvky odpojují i ve chvíli, kdy si to nežádáte.
Hrátky s plynem
Třetím zajímavý produktem byl telefon, který má pod zadním krytem speciální inertní plyn, ze kterého se poté, co se do něj vpustí elektřina, stane plazma. Následně se stačí krytu dotýkat třeba prstem a vznikají stylové záblesky, vše je tedy jen o krásných efektech, nikoliv opět o nějakém praktickém užitku.