Honor dorazí na veletrh MWC 2026. Představí tam skládačku Magic V6

Aktualizováno 23. 1. 2026
Kapacita baterie chystané skládačky Honor Magic V6 je prakticky potvrzena. Jak upozornila gsmarena.com, certifikace čínského úřadu 3C odhalila, že telefon dorazí ve dvou variantách – se jmenovitou kapacitou 6 700 mAh a 7 000 mAh, což v praxi znamená typicky zhruba 6 850 mAh, respektive až 7 150 mAh. Magic V6 by se tak mohl stát skládačkou s vůbec největší baterií na trhu. Stejně jako u loňského modelu Magic V5 se tedy nabízí rozdělení kapacit podle trhu. Oficiální potvrzení všech detailů Honor slibuje na veletrhu MWC 2026 v Barceloně.
Původní zpráva z 23. 1. 2026
Oči fanoušků mobilních telefonů se už mohou pomalu stáčet k další velké akci, která se pravidelně koná na přelomu února a března ve španělské Barceloně. Jde samozřejmě o veletrh MWC 2026, a účast právě na něm již potvrdil Honor. Výrobce navíc rozhodně nepřijede s prázdnou, o čemž informuje GSMArena (viz gsmarena.com).
V prvé řadě by si světovou premiéru měla odbýt nová skládačka nazvaná Honor Magic V6. Dle spekulací by se neměl příliš lišit vzhled oproti současnému modelu, ale má být nasazen například procesor Snapdragon 8 Gen 5 nebo 200megapixelový fotoaparát. Zajímavě vypadá i možnost křemíko-uhlíkové baterie s kapacitou 7 000 mAh.
Další novinkou má být již v předchozích měsících poodhalený Robot Phone. Jde o specifické zařízení s fotoaparátem na výklopném rameni s pokročilou gimball stabilizací. Honor by měl v rámci veletrhu MWC 2026 odhalit veškeré podrobnosti a především možnosti speciálního fotoaparátu.
Všechny podrobnosti se dozvíme 1. března od 13:00 hodin, kdy začne tisková konference Honoru.
