Mluvící Pixel si rýpl do nepředstaveného iPhonu 17. Jak reaguje na uniklý design?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Ačkoliv má Google poměrně dlouhou historii v oblasti smartphonů, kdy si pamětníci jistě vybaví řadu Nexus, popularitu iPhonů se mu nikdy nepodařilo dohnat. Právě smartphony od Applu přitom evidentně považuje (a to vcelku logicky) za hlavní konkurenci. Ostatně, v minulosti byly telefony od Googlu označovány za referenční, tedy měly být inspirací pro další výrobce spoléhající na Android, a tak by i aktuální Pixely měly být tím nejlepším v říši Androidu, což pochopitelně platí i pro iPhony, které jsou jedinými telefony s iOS.

Google si však, na rozdíl od mnoha čínských značek, které se tak rády přímo srovnávají s iPhony, vybral trochu jiný přístup a nejlépe jej vyjadřují krátká videa, kde spolu hovoří Pixel a iPhone. V nich můžeme sledovat různé narážky, i když obvykle v duchu dobrosrdečného humoru. Sdělení pod čarou je však zřejmé: Pixely jsou lepší než iPhony.

To má ostatně dokazovat i nejnovější video, kde se baví Pixel 9 Pro (XL) s iPhonem 16 Pro (Max) v rámci speciálního podcastu a diskutuje se o chystané řadě iPhonů 17, konkrétně o jejich designu. Jak známo, nová série iPhonů 17, ačkoliv se prozatím jedná pouze o „únik“ bez jakéhokoliv potvrzení ze strany Applu, by měla nabídnout přepracovanou zadní stranu, respektive fotomodul. Ten má být obdélníkový s horizontálním umístěním, což je něco, co jsme zvyklí vídat u Pixelů od série s číslovkou 6.

iPhone si tak za tuto náhodnou podobnost vyslouží menší posměch a Pixel neopomene přidat i několik dalších pikantních narážek na inovativnost iPhonů. Jako první si můžeme ve 239. dílu zmíněného podcastu poslechnout, jak iPhone vzpomíná, jak jeden rok Pixely uvedly funkci Night Sight a v příštím roce představil Apple Night Mode, což Pixel označuje za „naprostou náhodu“. Dále dojde na zmínku funkce Magic Eraser a o tři roky později přichází Apple s funkcí Cleanup, k čemuž Pixel přitakává a uvádí, že si už vzpomíná. Zřejmě největší rýpnutí pak přichází ve chvíli, kdy iPhone zmiňuje, že začal podporovat widgety, i když je měl Pixel dřív. Smartphone od Googlu dodává, že to bylo „jen“ před 9 lety a uměl je od první verze Androidu. Na závěr se dočkáme upozornění od Pixelu, které je následně slovo od slova zopakováno iPhonem, a to, že se ohledně designu iPhonů 17 jedná pouze o „drby“.