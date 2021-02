Mi 11 Pro šokuje displejem na zádech a Vivo na našem trhu – mNews

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Čínských značek na našem trhu bude zase o něco více, přichází totiž Vivo. Úniky ukazují Xiaomi Mi 11 Pro se dvěma displeji a nakonec se podíváme na Motorolu i Instagram. Vítejte u mNews.

Na český trh vstupuje Vivo

Úspěch Realme v minulém roce ukázal, že je na českém trhu prostor pro další čínské výrobce. Nejnovějším přírůstkem bude značka Vivo, které patří mezi světovou špičku. Ve skutečnosti patří do skupiny BBK Eletronics, která vlastní značky Vivo, Oppo, Realme a OnePlus. V první várce výrobce počítá s trojicí telefonů v nižší střední třídě. O nich si můžete přečíst více v článku. A já budu doufat, že nebude trvat dlouho a Vivo sem přiveze i zajímavější telefony, kterých rozhodně nemá málo.

Xiaomi Mi 11 Ultra s displejem na zádech

Je to stále ta stejná pohádka. Na odhalení Xiaomi Mi 11 Pro ještě čekáme, ale na internet unikly další informace, dokonce i fotky a videa. Pokud se vše potvrdí, novinka má nabídnout hned dva displeje. Druhý se vešel do obřího modulu fotoaparátu a má sloužit pro zobrazení hledáčku. To se hodí pro focení selfie zadními fotoaparáty nebo pokud chcete foceným lidem ukázat živý náhled. Ostatní specifikace mají samozřejmě být špičkové, takže nechybí Snapdragon 888, 67W bezdrátové nabíjení a 120Hz displej. Údajně by mělo dojít také na zvýšenou odolnost proti vodě. Doufejme, že teď s tím potvrzením nebude Xiaomi dlouho otálet.

Motorola G30 rozšiřuje střední třídu

Motorola má pocit, že je v nižší střední třídě ještě málo telefonů a posílá tam nový model Moto G30. Ten má ovšem pár es v rukávu. Na prvním místě je 90Hz IPS displej, který má ale bohužel jen rozlišení HD+. Potěší také certifikace IP52, takže telefonu nevadí déšť. 6 GB RAM a Snapdragon 662 také nezní špatně a plusové body Motorola sbírá i za nasazení nového Androidu 11. Na zádech nechybí 4 snímače, z nichž zmíním hlavní 64Mpx a 8Mpx ultraširokoúhlý. Baterie o kapacitě 5 000 mAh je rovněž slušná. Prodávat se začne již 23. února za necelých 5 tisíc korun.

Instagram zpřísňuje pravidla

Instagram trápí raketový nárůst TikToku, a tak už v minulosti přinesl „nový“ formát videí Reels. Teď mu ale zase vadí, že tam uživatelé nahrávají videa z TikToku. Představil proto nová pravidla, podle kterých nebude doporučovat videa obsahující logo nebo vodoznak. Další novinka je ovšem pozitivní. V nastavení se brzy objeví položka, která vám umožní obnovit smazané příspěvky. To se hodí především v případě, že vám někdo nabourá účet a smaže obsah.

Tento týden byl na novinky opravdu plodný. Taky jsem se dozvěděli, že iPhony 13 by měly konečně podporovat Always-on displej.