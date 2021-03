Nižší střední třída se zdá být pro Motorolu v letošním roce důležitá. Nasvědčuje tomu brzké vydání na první pohled líbivého modelu Moto G30. Nabízí vcelku moderní výbavu zabalenou do originálního kabátku. Cena je od počátku nastavena těsně pod hranicí 5 tisíc korun. Dokáže novinka obstát mezi silnou konkurencí?

Nejnovějším přírůstkem v portfoliu Motoroly jsou modely řady Moto G, avšak oproti předchozím létům s trochu odlišným označením. Prozatím nejvýše je Moto G30, která míří do nižší střední třídy a celkově do oblíbeného segmentu telefonů s cenou do 5 tisíc korun. Přesto láká například na čtyři zadní fotoaparáty, displej s 90Hz obnovovací frekvencí nebo solidní procesor Snapdragon 662. Konkurence je však také velmi silná a Motorola Moto G30 to nebude mít nijak snadné.

Technické parametry Motorola Moto G30 Kompletní specifikace Konstrukce 165,2 × 75,7 × 9,1 mm , 200 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP52 Displej TFT IPS, 6,5" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 662 , CPU: 4×2 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 610 Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost únor 2021, 4 990 Kč

Obsah balení

Tmavě laděná krabička, ve které najdete Motorolu Moto G30, skrývá ještě 20W nabíječku a USB kabel. Ten má na jednom konci USB-C a na druhém USB-A. Výčet příslušenství zakončuje praktické silikonové pouzdro sloužící k ochraně mobilu.

Konstrukční zpracování: hraje všemi barvami

Motorola Moto G30 je dodávána buď v konzervativní černé, nebo naopak odvážnější gradientní fialové, která nám dorazila na redakční test. Výrobce se skutečně snažil a telefon vás upoutá hned na první pohled, především pokud jej budete rozbalovat za slunného dne. Šedo-fialový odstín je gradientní a odráží paprsky světla v různých barevných odstínech. Vše navzdory tomu, že záda vyloženě nejsou lesklá.

Telefon vás umí upoutat na první pohled.

Zajímavý výsledek mobil dotváří i s nasazeným silikonovým pouzdrem. To je sice transparentní, avšak s lehce modrým nádechem. Správně tušíte, že výsledný odraz světla je opět zajímavý a mírně odlišný než od samotného telefonu. Toto se Motorole povedlo.

Design čelní strany je oproti zádům již zcela tradiční, spíše se výrobce držel až zbytečně zkrátka. Nemile nás překvapil především výřez v displeji, neboť Motorola již sázela spíše na průstřely. Telefon je užší a dobře padne do dlaně. Nijak zásadně nevadí ani 200gramová hmotnost. Konstrukce je bytelná, a to navzdory plastovému zpracování. Příjemným benefitem je mírně zvýšená odolnost dle stupně krytí IP52.

Veškerá tlačítka výrobce seskupil na pravém boku. Zcela nahoře je klávesa pro vstup k hlasovému asistentu, následuje dvojtlačítko regulující hlasitost a odemykací klávesa. Všechna tlačítka se tisknou pohodlně, a to i přes ochranné pouzdro. Posledním ovládacím prvkem je čtečka otisků prstů na zadní straně. Je v dobré výšce a ukazováček na ni přesně dosedá. Současně čtečka funguje spolehlivě a svižně.

Líbilo se nám velmi dobře padne do ruky

robustní konstrukce

příjemný vzhled zadní strany

Nelíbilo se nám velký výřez v displeji

Displej: škoda toho rozlišení

Čelní stranu okupuje IPS panel, který na 6,5palcové úhlopříčce pracuje pouze s HD+ rozlišením, což je velká škoda. Displej tedy není moc jemný. Výrobce se snaží vše zachránit 90Hz obnovovací frekvencí, avšak raději bychom viděli vyšší rozlišení. Čitelnost je však dobrá, a to z úhlů i na ostrém slunci. Při běžném používání je tak zobrazovač poměrně schopný a méně nároční uživatele by mohli být spokojeni.

Chybějící informační diodu z části supluje alespoň ambientní displej. Panel se vždy krátce rozsvítí, když přijde notifikace, vezmete telefon do ruky, případně na displej dvakrát klepnete.

Líbilo se nám 90Hz obnovovací frekvence

vylepšený ambientní režim

Nelíbilo se nám pouze HD+ rozlišení

Zvuk: hraje obstojně

Na horní hraně najdete 3,5mm jack, na spodní pak hlasitý reproduktor. Ten je sice jen jeden, ale kvalitou poměrně překvapil, tudíž vás jeho reprodukce rozhodně nebude děsit.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: základní Snapdragon

Pod kapotou Motorola neponechává nic náhodě a nabízí Snapdragon 662 společně s 6GB operační pamětí. Procesor již dnes příliš neoslní ani mezi telefony s cenou kolem pěti tisíc korun. Naopak operační paměť je více než dostatečná. Výkon telefon má i na hraní her, byť ne těch nejnáročnějších. V AnTuTu dosáhl na bezmála 180 tisíc bodů. Interní paměť disponuje 128 GB, reálně je to po prvním zanutí zhruba 107 GB. Pokud si navíc vystačíte s jednou SIM kartou, máte možnost úložný prostor navýšit paměťovkou (max. 512 GB).

Benchmark testy

Líbilo se nám velká RAM

128GB paměť

Nelíbilo se nám slabší procesor

Výdrž baterie: dva dny potěší

V útrobách Motoroly Moto G30 je baterie s kapacitou 5 000 mAh, což je velmi slušná porce energie. Při středně náročném používání, kdy telefon nijak zvlášť nešetříte a neomezujete například data, se bez obtíží dostanete na dvoudenní výdrž. Nabíjení pomocí dodávané 20W nabíječky (telefon zvládá max. 15 W) přes USB-C je pak otázkou necelých dvou hodin.

Líbilo se nám velmi dobrá výdrž

Konektivita: nic podstatného nechybí

Nechybí NFC, což znamená, že telefonem jde bezkontaktně platit. Samozřejmostí je Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0 + GPS a GLONASS. Malým bonusem navíc je podpora FM rádia, které z většiny dnešních smartphonů prakticky vymizelo.

Fotoaparát: čtyři tradiční

V levém horním rohu zadní strany je obdélníkový modul se čtyřmi fotoaparáty. K čemu slouží? To vám Motorola částečně sdělí popiskem přímo vedle. Jde o 64megapixelový hlavní snímač doprovázený 8megapixelovým ultraširokoúhlým objektivem, 2megapixelovým makro fotoaparátem a nakonec 2megapixelovým portrétním snímačem.

Vypíchněme graficky velmi podařené prostředí aplikace fotoaparátu. Vše je přehledné a vkusně animované. Snímky z hlavního fotoaparátu jsou standardně v 16 megapixelech a nezklamou vás v zásadě za žádných světelných podmínek. Fotografie zdobí barevná věrnost i ostrost po celé ploše. Horší je to s širokoúhlým objektivem, kterému nejvíce svědčí slunný den. V jiných případech je viditelná neostrost po krajích a také barvy již tolik neodpovídají realitě.

Své schopnosti dokáže předvést i makro snímač, který lze mimochodem velmi elegantně spustit jako jakýkoliv jiný fotoaparát, tlačítko je přímo pod palcem. Jde o příjemnou změnu oproti většině konkurence, kdy jsou makro fotoaparáty schovány hluboko v nastavení. Výsledky jsou již od zhruba 3 cm velmi nadějné, ale vše sráží nízké rozlišení.

Naopak trošku specificky je schováno nastavení záznamu videa. To byste v nastavení totiž hledali marně. Specifická nabídka se vysouvá tahem prstu. Tehdy zjistíte, že telefon zvládá maximálně ve Full HD rozlišení s 60 snímky za vteřinu. Pokud však budete chtít využívat elektronickou stabilizaci obrazu, budete muset snížit snímkovací frekvenci na polovinu. Výsledky nevypadají vyloženě špatně a v dané cenové relaci Motorola nezklame kvalitou obrazu ani zvukem.

Výčet fotoaparátů zakončuje selfie kamerka, která je s 13 megapixely více než dostatečně kvalitní.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Líbilo se nám tři slušné fotoaparáty

solidní záznam videa

Nelíbilo se nám makro objektiv mohl mít vyšší rozlišení

nefunkční portrétní režim

Software: vynikající prostředí

Jistým trumfem Motoroly Moto G30 bude prostředí, protože nabízí nejnovější Android 11, který zdaleka není samozřejmostí mezi dostupnějšími telefony. Doplňme, že instalovány jsou lednové bezpečnostní záplaty. Po prvním zapnutí je k dispozici jen základní set aplikací od Googlu a navíc jen aplikace spravující chytré funkce Motoroly. Optimalizace se povedla na jedničku, všechny úkony v prostředí jsou příjemně plynulé a na nic se nečeká. V tomto ohledu tedy nemáme výtek.

Líbilo se nám nejnovější Android 11

kvalitně odladěné prostředí

bez zbytečného bloatwaru

užitečné funkce Moto

Zhodnocení

Motorola Moto G30 představuje celkem svěží vítr v nižší střední třídě. Na mysli máme především její vzhled, který dokáže zaujmout. Za zmínku stojí ještě dlouhá výdrž a především nasazení nejnovějšího Androidu 11. Tím nad konkurencí ční. Na druhou stranu je zde spíše slabší displej, řeč je především o nízkém rozlišení, které už se ani v nižší střední třídě nenosí. Stejně tak procesor není žádným výkřikem moderní techniky a konkurence je zpravidla vybavenější. Ačkoliv je cena nastavena vcelku rozumně, záhy zjistíme, že konkurence je nemilosrdná.

Konkurence

Největším konkurentem bude Realme 7, které má jemnější displej, výkonnější procesor i rychlejší nabíjení. Prozatím sice nemá nejnovější Android, ale při shodné ceně jednoduše vychází lépe.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Realme 7 128+8 GB Rozměry 162,3 × 74,8 × 9,4 mm , 196,5 g Displej TFT IPS, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek helio G95T , 2×2,05 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 1:02 hodin 4 811 Kč

Zmínit lze také Poco M3 od Xiaomi, které je dokonce ještě levnější. Přesto nabídne jemnější displej, byť jen s 60Hz obnovovací frekvencí. Výkon má podobný, ale dokáže upoutat ještě lepší výdrží.

Přejít do katalogu Xiaomi Poco M3 128 GB Rozměry 162,3 × 77,3 × 9,6 mm , 198 g Displej TFT IPS, 6,53" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 1 080 × 1 920 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 662 , 4×2 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 6 000 mAh 4 221 Kč

Jde-li vám o dlouhou výdrž, zaměřte se také na Samsung Galaxy M21 s větší baterií a kvalitnějším Super AMOLED displejem. Cena je opět stejná jako u Motoroly.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy M21 Rozměry 159 × 75,1 × 8,9 mm , 188 g Displej Super AMOLED, 6,4" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 9611 , 4×2,3 GHz + 4×1,7 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 64 GB , microSDHC Akumulátor 6 000 mAh , doba nabíjení: 2:55 hodin 4 691 Kč

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz