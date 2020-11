Instagram bojuje proti TikToku. Funkce Reels se dostala na domácí obrazovku

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Facebook na oficiálních stránkách informoval o novince, kterou se rozhodl promítnout do aplikace Instagram. Ta je v nepsané válce s konkurenční platformou TikTok. Důkazem budiž letošní zavedení krátkých videí Reels, která přímo konkurují možnostem v aplikaci TikTok. A právě důraz na novou funkci Facebook promítl do změny uspořádání spodního řádku domovské obrazovky Instagramu.

Do spodního řádku nově přibyl přímý vstup do seznamu videí Reels a také do Instagram Obchodu. Obě položky byly doposud schované za ikonkou lupy. Jak si můžete všimnout, spodní řádek není nafukovací, po této změně se odsud musela dvě tlačítka odporoučet. Jedná se o tlačítko „+“, které umožňuje tvorbu jakéhokoliv obsahu na Instagram, a také tlačítko se srdíčkem, kde jsou sdruženy veškeré notifikace. Obě tlačítka se přesunula do pravého horního rohu, kde nyní dělají společnost tlačítku pro zprávy Instagram Direct.

Podoba hlavní obrazovky Instagramu na sklonku roku 2020

Nové uspořádání bude Instagram nějaký čas jistě zkoušet a je otázkou, jak se osvědčí a zda se například v dohledné době nedočkáme nějaké změny. Na každý pád se nová funkce objevuje postupně a například na redakčních profilech ji máme prozatím jen někde.

