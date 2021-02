Naslouchající Instagram, nově přináší funkci Nedávno smazané

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Instagram na oficiálních stránkách oznámil zavedení nové funkce, kterou lze označit za užitečnou. V originále se nazývá Recently Deleted a v českém překladu očekáváme pojmenování Nedávno smazané. Podstatou funkce je, že cokoliv z Instagramu smažete bude možné obnovit. Instagram připomíná, že primárně má nástroj sloužit jako pojistka pro případ, že by se do vašeho účtu pokusil někdo nabourat a chtěl váš obsah smazat. Jakmile nad účtem opět převezmete kontrolu, budete moci obsah obnovit.

Správa nedávno smazaného obsahu

Nová funkce bude schována hluboko nastavení. Konkrétně budete muset navštívit kartu svého profilu, přejít do Nastavení, dále do položky Účet a tam bude řádek Nedávno smazané. Tam najdete po smazání dalších 30 dní vaše příspěvky, videa, Reels i příspěvky v IGTV. Výjimkou jsou Příběhy, které bude možné po smazání obnovit jen do 24 hodin. Instagram novou funkci podmiňuje nejnovější verzí aplikace. Bohužel na redakčních telefonech se tato funkce neobjevila. V běžné verzi s označení 174.0.0.31.132 ani v beta verzi s označením 176.0.0.3.116.

