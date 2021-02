Motorola Moto G30 jde do boje. Má velkou baterii a 5 fotoaparátů

Fotografie: Motorola

Motorola dnes oficiálně představila přírůstek do nižší střední třídy s poměrně nezvyklým názvem Moto G30. Jde o klasicky vypadající telefon dnešní doby, který se bude snažit zaujmout dobrou cenou i výbavou. Vše začíná u IPS displeje, který má úhlopříčku 6,5" a dokonce se chlubí 90Hz obnovovací frekvencí. Na druhou stranu však výrobce zcela nesmyslně nasadil pouze HD+ rozlišení. Telefon plní certifikaci IP52, což znamená, že je odolnější proti prachu a nemělo by mu vadit, když zmokne. Rozhodně jej ale nevkládejte do vody.

Hardware je postaven na Snapdragonu 662 a 6GB operační paměti. Pro vaše data je připravena 128GB paměť a případně i slot pro paměťovou kartu o velikosti až 512 GB. Motorola nezaváhala a v novince nabízí nejnovější Android 11, přičemž čtečka otisků prstů je na zadní straně telefonu. Cestu po fotoaparátech začneme na čelní straně, kde je dnes trochu proti trendu ve formě výřezu 13megapixelová selfie kamerka. Na zadní straně je 64megapixelový hlavní fotoaparát, 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 118° a vše zakončuje duo 2megapixelových fotoaparátů pro makro a portrétní snímky. Záznam videa hlavním fotoaparátem je umožněn maximálně ve Full HD rozlišení s 60 snímky za vteřinu.

Telefon je dobře vybaven po stránce konektivity, nabízí LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 i NFC. Samozřejmostí je USB-C i 3,5mm jack. Velkým lákadlem telefonu bude baterie s velmi slušnou kapacitou 5 000 mAh, kterou bude možné dobíjet pomocí dodávaného 20W adaptéru.

Motorola Moto G30 se na českém trhu začne prodávat od 23. února za 4 990 Kč.