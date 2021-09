Měření krevního tlaku pomocí smartwatch může pomoci v boji s Parkinsonovou chorobou

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Ortostatická hypotenze je u pacientů s Parkinsonovou chorobou běžná a u seniorů, kteří navíc trpí kardiovaskulárními potížemi, zvyšuje riziko pádu. Časté měření krevního tlaku dokáže odhalit významné výchylky tlaku, a přispět tak k diagnostice a zvládání Parkinsonovy choroby. Jak dodává Samsung, zvládají to například jeho modely Galaxy Watch3, Galaxy Watch Active2 i nejnovější Galaxy Watch4 a Galaxy Watch4 Classic, které disponují sofistikovanými senzory, které monitorují krevní tlak pomocí analýzy pulzní vlny (fyzická data snímají vestavěné senzory srdeční činnosti). Uživatelé můžou krevní tlak i další důležité údaje kontinuálně sledovat v aplikaci Samsung Health Monitor a sdílet je během konzultací s lékaři a zdravotníky ve formátu PDF.

Výzkumný tým střediska Samsung Medical Center pod vedením dr. Jin Whan Choa a dr. Jong Hyeon Ahna porovnal měření krevního tlaku z hodinek Galaxy Watch3 s hodnotami naměřenými tonometrem a vyhodnotil jejich přesnost. Podle této studie umožňují hodinky Galaxy Watch3 snadné, rychlé a spolehlivé měření krevního tlaku a upozorní na výchylky, přitom jsou výrazně praktičtější a pohodlnější než běžné tonometry.

Výzkum se uskutečnil ve skupině 56 pacientů s průměrným věkem 66,9 let. Na jedné paži se měřilo tonometrem, na druhé hodinkami Galaxy Watch3. Každému pacientovi změřili autoři výzkumu krevní tlak třikrát. Ukázalo se, že měření krevního tlaku pomocí Galaxy Watch3 a tonometru přináší srovnatelné výsledky. Průměr a směrodatná odchylka činily 0,4 ± 4,6 mmHg u systolického tlaku a 1,1 ± 4,5 mmHg u tlaku diastolického. Korelační koeficient (r) mezi oběma zařízeními dosáhl 0,967 u systolického a 0,916 u diastolického tlaku.

Výzkumný tým komentoval výsledky slovy: „Ortostatická hypotenze je běžný, ale závažný projev, který má na situaci pacientů s Parkinsonovou chorobou velký vliv. Je ji ovšem obtížné diagnostikovat jen pozorováním symptomů a může uniknout pozornosti i při běžném měření krevního tlaku.“ Ve zprávě týmu se dále píše: „Pokud bychom měli k dispozici chytré hodinky a mohli jimi měřit krevní tlak pacientů pravidelně, daly by se mnohé potenciální problémy objevit v raném stadiu. To by při léčbě a zvládání Parkinsonovy choroby znamenalo velkou výhodu.“

Studii prováděnou týmem dr. Choa a dr. Ahna publikoval ve svém posledním čísle prestižní lékařský časopis Frontiers in Neurology pod názvem „Validation of Blood Pressure Measurement Using a Smartwatch in Patients with Parkinson’s Disease”.

New Research: Validation of Blood Pressure Measurement Using a Smartwatch in Patients With Parkinson's Disease: Objectives: We aimed to validate the accuracy of blood pressure (BP) measurement using a smartwatch in patients with Parkinson's… https://t.co/o09qXrDdhA #Neurology — Frontiers in Neurology (@FrontNeurol) June 29, 2021

Měření krevního tlaku v současné době zajišťuje aplikace Samsung Health Monitor, která je dostupná v ČR i na Slovensku.