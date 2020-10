Máte právo nevypovídat. Telefon to udělá za vás

Fotografie: pixabay.com

Když se řekne policejní detektiv, nejednomu z nás se vybaví televizní poručík Colombo, který v baloňáku a s notýskem v ruce trpělivě konverzuje s lidmi, aby pak vyvodil nějaké závěry. Jak ale ukazuje poslední případ z USA, na který upozornil Rober Snell, způsob policejní práce se v mnohém mění a v roli detektiva figuruje i samotný Google.

Nejdříve kontext: americký zpěvák R. Kelly byl obviněn ze sexuálních útoků a dostal se před soud. Jednomu z důležitých svědků však před přelíčením shořelo auto. I když je tak nějak intuitivně jasné, že obě události souvisí, bez důkazů se nejde pohnout dál. A právě zde vstupuje do případu Google.

Nejdříve poskytl seznam IP adres, jejichž uživatelé si nechali vyhledat adresu, kde k činu došlo. Protože se jedná o klidnou rezidenční čtvrť, kam obvykle nemíří zástupy lidí, dostali policisté jen pár výsledků. Pomocí mobilního operátora pak získali z IP adres i telefonní čísla, přičemž jedno z nich patřilo Michaelu Williamsovi, který s R. Kellym spolupracoval.

Someone torched an SUV parked outside the home of a government witness in the federal racketeering case against singer R. Kelly in June. Here's how the feds responded... pic.twitter.com/0NFqOmIA5C — Robert Snell (@robertsnellnews) October 6, 2020

To už bylo dost na to, aby soud povolil i kontrolu jeho účtu. Tam se v historii vyhledávání objevují fráze jako „zastrašování svědka“ anebo „které země nevydávají do USA“. S usvědčením pomohl i operátor Verizon, který potvrdil cestu podezřelého na místo činu.

I když to vypadá na poměrně jasný případ, obhájci se jej pokusí zvrátit nepřípustností důkazů. Způsob jejich získání popisovaný jako „reverzní hledání“ narušuje soukromí mnoha lidí, mezi nimiž pak policie najde podezřelé. To podle mnohých narušuje ústavní práva, takže například stát New York uvažuje o jeho zákazu.