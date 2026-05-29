Dimensity 7500 je tu. MediaTek ukázal nový procesor pro vyšší střední třídu

MediaTek oficiálně odhalil svůj nejnovější mobilní čipset Dimensity 7500. Novinka, která je přímým nástupcem loňského modelu 7400, míří do segmentu vyšší střední třídy, kde se pokusí přímo konkurovat populární řadě Snapdragon 7 od amerického Qualcommu. Jak dodávají kolegové z gsmarena.com (viz gsmarena.com), první chytré telefony s tímto procesorem by se měly na trhu objevit již v nadcházejících měsících.
Ačkoliv je procesor postaven na osvědčeném 4nanometrovém výrobním procesu, architektura CPU prošla kompletní obměnou. MediaTek totiž opustil starší jádra Cortex-A78 a Cortex-A55 a nahradil je moderní konfigurací od společnosti RAM. Osmijádrová jednotka se skládá ze čtyř výkonných jader RAM C1 Pro s taktovací frekvencí až 2,6 GHz a čtyř úsporných jader ARM C1 Nano s taktem do 2,0 GHz. Grafický výkon pak zajišťuje čip RAM Mali-G625 MC2, přičemž platforma podporuje rychlé operační paměti LPDDR5 s propustností 6 400 Mb/s a dvoukanálové úložiště typu UFS 3.1.
Významným vylepšením pak prošla také oblast umělé inteligence. Integrovaný neurální procesor MediaTek NPU 850 zvládá pokročilé úkony přímo v telefonu bez nutnosti připojení do cloudu. Vylepšení se ale dotklo také konektivity a multimédií. Čipset integruje moderní standardy Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.4. Díky nové technologii MediaTek 5G UltraSave 3.0+ je navíc provoz v sítích páté generace až o 20 % energeticky úspornější. Fotografické nadšence potěší i obrazový procesor Imagiq 1050, který nově zvládne zpracovat snímky z až 200Mpx snímačů a podporuje nahrávání 4K HDR videa při 30 snímcích za sekundu v 10bitové hloubce. Platforma je též připravena pro displeje s rozlišením až 1 344 x 2 800 pixelů a obnovovací frekvencí 144 Hz.
Dimensity 7500 každopádně nemá představovat revoluci ve výkonu, ale spíše přinést citelná optimalizační zlepšení pro každodenní používání. Oproti předchůdci údajně nabízí o 30 % rychlejší přepínání mezi aplikacemi a o 19 % svižnější načítání herních titulů. Samotná instalace a studené starty aplikací se zrychlily o 11 %, přičemž přenos souborů je rychlejší až o 40 %. Nejvýraznější posun nastal u transkódování videa, které vykazuje nárůst rychlosti o 68 %. Celková energetická efektivita celého řešení se pak zvýšila o 9 %.
Dozvěděli jsme se také, že by se novinka měla poprvé objevit v očekávaném smartphonu Redmi Note 17 Pro Max.