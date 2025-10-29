mobilenet.cz na sociálních sítích

Vlajkové lodě Oppo Find X9 a X9 Pro míří do Evropy. Těšte se na velké baterie

Michal Pavlíček
18
Vlajkové lodě Oppo Find X9 a X9 Pro míří do Evropy. Těšte se na velké baterie
Fotografie: Oppo
  • Obě novinky využívají procesor Dimensity 9500
  • Varianta Pro láká nejen 7 500mAh baterií ale i 200Mpx teleobjektivem
  • Model Find X9 se začne prodávat za zhruba 24,5 tisíce korun

Oppo pouhých dvanáct dní po čínském představení svých vlajkových modelů Find X9 a Find X9 Pro, oznámilo globální dostupnost obou novinek, přičemž počítá se i s Evropou (viz oppo.com). Dvojice zařízení staví na silném výkonu, obrovských bateriích a pokročilých fotoaparátech, které se ovšem mezi oběma modely významně liší.

Oppo Find X9 Pro

Oba smartphony z řady Find X9 sdílejí několik stěžejních prémiových prvků. Jádrem obou zařízení je vlajkový procesor MediaTek Dimensity 9500, který zajišťuje vysoký výkon. Velkou pozornost si zaslouží baterie, které využívají křemíko-uhlíkovou technologii. Díky tomu se můžeme těšit na opravdu nadprůměrné kapacity. Vrcholný model Find X9 Pro láká na baterii s kapacitou 7 500 mAh. Menší model Find X9 si vystačí s kapacitou 7 025 mAh.

Oppo Find X9 Pro

Oba modely podporují rychlé drátové nabíjení s výkonem 80 W, bezdrátové nabíjení 50 W a nechybí ani 10W reverzní bezdrátové nabíjení. Oba telefony běží na nadstavbě ColorOS 16 postavené na Androidu 16 a podporují ekosystém O+ Connect pro práci s Mac i Windows.

Oppo Find X9 Pro

Když jsme nakousli velikost, ta pramení z displejů. Větší Find X9 Pro má 6,78" AMOLED panel s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Menší Find X9 si vystačí s 6,59" panelem typu AMOLED při stejném rozlišení i obnovovací frekvenci.

Oppo Find X9

Hlavní odlišnosti mezi standardní a Pro verzí najdeme u displeje a především v kamerovém modulu. Zatímco Find X9 nabízí špičkovou sestavu tří 50megapixelových senzorů, verze Find X9 Pro staví na výrazně vyspělejším 200megapixelovém teleobjektivu, který mu dává obrovskou výhodu v oblasti detailního přiblížení. Pro náročné fotografy má model Pro navíc volitelný Hasselblad Teleconverter, který umožňuje dosáhnout až 10x optického zoomu. Oba modely využívají nejnovější obrazový engine Oppo LUMO Image Engine a oba shodně nabízejí ještě podpůrný monochromatický 2megapixelový senzor.

Oppo Find X9 Oppo Find X9 Pro
Displej 6,59", AMOLED, 120 Hz 6,78", AMOLED, 120 Hz
Hlavní fotoaparát 50 Mpx, f/1.6, 1/1,4", OIS 50 Mpx, f/1.5, 1/1,28", OIS
Ultraširoko. fotoaparát 50 Mpx, f/2.0, 120° 50 Mpx, f/2.0, 120°
Teleobjektiv 50 Mpx, f/2.6, 1/1,95", 3x zoom, OIS 200 Mpx, f/2.1, 1/1,56", 3x zoom, OIS
Čelní fotoaparát 32 Mpx, f/2.4, 1/2,74" 50 Mpx, f/2.0, 1/2.76"
Baterie 7 025 mAh 7 500 mAh

Řada Oppo Find X9 bude na evropských trzích dostupná od počátku listopadu. Model Find X9 startuje na ceně 999 € (necelých 24,5 tisíce korun) za paměťovou verzi 256+12 GB, zatímco model Find X9 Pro začíná na 1 299 € (zhruba 31,5 tisíce korun) za verzi s 512GB pamětí a 16GB RAM.

Oppo Find X9 Pro

Technické parametry Oppo Find X9 Pro

Kompletní specifikace
Konstrukce161,3 × 76,5 × 8,3 mm, 224 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
DisplejAMOLED, 6,78" (2 772 × 1 272 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
ChipsetMediaTek Dimensity 9500, , GPU: ano
PaměťRAM: 16 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor7 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
DostupnostQ4 2025, ?

Technické parametry Oppo Find X9

Kompletní specifikace
Konstrukce157 × 74 × 8 mm, 203 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
DisplejAMOLED, 6,59" (2 760 × 1 256 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
ChipsetMediaTek Dimensity 9500, , GPU: ano
PaměťRAM: 16 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor7 025 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
DostupnostQ4 2025, ?
oppo.com
Diskuze ke článku
Damara226
Damara226
No to je zajímavé. Většina značek se vymlouvá, že prý nemohou dodat větší baterie kvůli EU nařízením. Ale realme, nubia a teď už i oppo prodávají v EU telefony s 7000mAh bateriemi. Že by to tedy bylo spíš chamtivostí ostatních značek které musí just ušetřit každý cent?
Mirek Hroch
Mirek Hroch
Naposledy upraveno: 09:42
Jestli to nebude mít něco společného s mezinárodním požadavkem na nakládání s li-ion článkem větším než 20 Wh. Při napětí 3,7 V to dává cca 5400 mAh. Ano, můžeš do mobilu dát články dva. Ale když to neuděláš, máš ve světě menší baterii než má model v domovské Číně.
Takže vlastně ano, je to o nákladech - penězích.
Pavel Varga
Pavel Varga
75000 mAh? Teda, to chci :D
Lukas Klima
Lukas Klima
Telefony sice slušné, ale ty ceny jsou brutální. To asi moc fungovat nebude.
