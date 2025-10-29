Vlajkové lodě Oppo Find X9 a X9 Pro míří do Evropy. Těšte se na velké baterie

Oppo pouhých dvanáct dní po čínském představení svých vlajkových modelů Find X9 a Find X9 Pro, oznámilo globální dostupnost obou novinek, přičemž počítá se i s Evropou (viz oppo.com). Dvojice zařízení staví na silném výkonu, obrovských bateriích a pokročilých fotoaparátech, které se ovšem mezi oběma modely významně liší.
Oba smartphony z řady Find X9 sdílejí několik stěžejních prémiových prvků. Jádrem obou zařízení je vlajkový procesor MediaTek Dimensity 9500, který zajišťuje vysoký výkon. Velkou pozornost si zaslouží baterie, které využívají křemíko-uhlíkovou technologii. Díky tomu se můžeme těšit na opravdu nadprůměrné kapacity. Vrcholný model Find X9 Pro láká na baterii s kapacitou 7 500 mAh. Menší model Find X9 si vystačí s kapacitou 7 025 mAh.
Oba modely podporují rychlé drátové nabíjení s výkonem 80 W, bezdrátové nabíjení 50 W a nechybí ani 10W reverzní bezdrátové nabíjení. Oba telefony běží na nadstavbě ColorOS 16 postavené na Androidu 16 a podporují ekosystém O+ Connect pro práci s Mac i Windows.
Když jsme nakousli velikost, ta pramení z displejů. Větší Find X9 Pro má 6,78" AMOLED panel s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Menší Find X9 si vystačí s 6,59" panelem typu AMOLED při stejném rozlišení i obnovovací frekvenci.
Hlavní odlišnosti mezi standardní a Pro verzí najdeme u displeje a především v kamerovém modulu. Zatímco Find X9 nabízí špičkovou sestavu tří 50megapixelových senzorů, verze Find X9 Pro staví na výrazně vyspělejším 200megapixelovém teleobjektivu, který mu dává obrovskou výhodu v oblasti detailního přiblížení. Pro náročné fotografy má model Pro navíc volitelný Hasselblad Teleconverter, který umožňuje dosáhnout až 10x optického zoomu. Oba modely využívají nejnovější obrazový engine Oppo LUMO Image Engine a oba shodně nabízejí ještě podpůrný monochromatický 2megapixelový senzor.
|Oppo Find X9
|Oppo Find X9 Pro
|Displej
|6,59", AMOLED, 120 Hz
|6,78", AMOLED, 120 Hz
|Hlavní fotoaparát
|50 Mpx, f/1.6, 1/1,4", OIS
|50 Mpx, f/1.5, 1/1,28", OIS
|Ultraširoko. fotoaparát
|50 Mpx, f/2.0, 120°
|50 Mpx, f/2.0, 120°
|Teleobjektiv
|50 Mpx, f/2.6, 1/1,95", 3x zoom, OIS
|200 Mpx, f/2.1, 1/1,56", 3x zoom, OIS
|Čelní fotoaparát
|32 Mpx, f/2.4, 1/2,74"
|50 Mpx, f/2.0, 1/2.76"
|Baterie
|7 025 mAh
|7 500 mAh
Řada Oppo Find X9 bude na evropských trzích dostupná od počátku listopadu. Model Find X9 startuje na ceně 999 € (necelých 24,5 tisíce korun) za paměťovou verzi 256+12 GB, zatímco model Find X9 Pro začíná na 1 299 € (zhruba 31,5 tisíce korun) za verzi s 512GB pamětí a 16GB RAM.
Technické parametry Oppo Find X9 ProKompletní specifikace
|Konstrukce
|161,3 × 76,5 × 8,3 mm, 224 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 772 × 1 272 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 9500, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|7 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|Q4 2025, ?
Technické parametry Oppo Find X9Kompletní specifikace
|Konstrukce
|157 × 74 × 8 mm, 203 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,59" (2 760 × 1 256 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 9500, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|7 025 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|Q4 2025, ?
Takže vlastně ano, je to o nákladech - penězích.
