Masivní nástup eSIM? Možná je nakopnou novinky od Nokie

Společnost HMD Global podala k Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví vlastní patent na řešení v telefonu zabudované SIM karty, tzv. eSIM. Výrobce stojící za telefony Nokia novou technologii nazval SMILEY. Zajímavé na tom je, že Nokia plánuje svou technologii využít nejen pro mobilní služby, tedy jako eSIM, ale rovněž jako elektronickou peněženku a bezpečnou bránu k bankovním službám.

To nejpodstatnější se týká skutečnosti, že novou technologií by výrobce mohl vybavit více svých nových telefonů. Již v tomto měsíci bychom se měli dočkat hned tří nových smartphonů Nokia. Plánované představení má proběhnout na MWC 2020 v Barceloně. Nokia by mohla podporou eSIM vybavit i cenově dostupnější modely, čímž by rozšířila povědomí o této nastupující technologii. Prozatím ji totiž, co se mobilních telefonů týče, nacházíme jen v iPhonech a Pixelech.