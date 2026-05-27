macOS Golden Gate oficiálně: rychlejší a tekutější než kdy dříve

Pokud vlastníte MacBook, Mac mini nebo iMac, jistě vás bude zajímat, že Apple v rámci dnešní konference WWDC 2026 představil novou generaci svého systému macOS – tentokrát s označením macOS Golden Gate. A na co že se můžete těšit? Dle Applu je novinek více, než se vejde na vaši obrazovku, ovšem realita je, jak už tomu tak u Applu bývá, spíše o trochu méně.
Liquid Glass nezastavuje a nemá zpoždění
Apple se na tiskové konferenci pochlubil, že naslouchá svým uživatelům, a tak zapracoval na svém prostředí Liquid Glass. Nově bude pronikat do více aplikací, těšit se můžete na líbivé přechody a animace, stejně tak se změní i některé ikonky aplikací. Zdá se, že posilování Liquid Glass se Apple nebojí, uvidíme, jak na to budou reagovat uživatelé – už nyní existují tací, kterým se Liquid Glass zkrátka nelíbí. Patříte mezi ně i vy? Pak vás jistě potěší, že úroveň Liquid Glass si budete moci přizpůsobit – to se ostatně bude týkat i nového systému iOS 27.
Osobně se mi líbí také barevné rozlišení – karta, která je aktuálně v popředí, bude mít ovládací prvky barevné, zatímco karty na pozadí budou mít ovládací prvky zašedlé. Drobnost, ale praktická!
Rychlejší, samozřejmě...
Apple se rovněž pochlubil i zajímavějšími novinkami, a to lepší responzivitou, tedy odezvou. Například načítání fotografií v aplikaci Fotky bude nově rychlejší, stejně tak bude rychlejší i sdílení souborů mezi iPhonem/iPadem a právě macOS, což rozhodně oceňuji. Ne snad, že by už nyní AirDrop nefungoval dobře, ovšem zrychlení potěší každého. Je samozřejmě nutné myslet na podporovaná zařízení, v tomto případě se mohou těšit majitelé iPhonu 11 a novějších.
Pokud vás někdy při odeslání fotky v iMessages zaskočilo to, že nevidíte ukazatel, zda se fotografie opravdu odesílá, nebo ne, Apple přišel s řešením, tedy indikátorem. Skvělé, jsme rádi, že v roce 2026 přichází s takto užitečnou novinkou.
Multiplatformnost
Zajímavostí dnešní konference je to, jak se nové funkce mísí mezi jednotlivými systémy – iOS, iPadOS, macOS, vše je nějakým stylem propojené. Těšit se tedy můžete na vylepšenou rodičovskou kontrolu, kde půjde snáze regulovat čas strávený v jednotlivých aplikacích, stejně tak bude vylepšen i Čas u obrazovky, kde si naopak můžete sami přizpůsobit to, jak se svým iPhonem pracujete (nebo nepracujete).
macOS Golden Gate by měl potěšit také vylepšeným vyhledáváním napříč systémem, což se opět pojí s rychlostí indexování. Apple používá novou infrastrukturu, takže přidávání obsahu bude pro vyhledávání prakticky okamžité. A Siri AI? Samozřejmě, ani ta nebude chybět. Tu budete moci ovládat přímo ze Spotlightu, bude stačit napsat otázku, na kterou vám Siri AI okamžitě zareaguje. Prostředí bude připomínat aplikaci ChatGPT pro macOS, jak se ostatně dalo očekávat.
Intel udělá „pápá“
Je důležité zmínit, že Golden Gate je první verzí systému, která už není dostupná pro Macy se systémem Intel – tyto produkty však stále mohou těžit z tříletých bezpečnostních aktualizací.
V Google, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Honor a dokonce i Huawei a i Kdekoli Jinde včetně MS a Především u Kterékoli SKUTEČNÉ AI MUSELI a FURT MUSÍ ŘVÁT SMÍCHY + HÝKAT BLAHEM !!! :)))
Tim NEZKLAMAL = Rozloučil se KLASICKY tedy: Chtěli jsme TO NEJLEPŠÍ a Dopadlo TO jako vždycky... :((( :P
... btw, Čtěte: 'Apple může v AI narazit. Spolehlivý analytik bije na poplach' na LSA ;)
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