Přehledně: Na které modely se dostane iPadOS 27 a macOS 27 Golden Gate?

Apple na včerejší úvodní keynote v rámci akce WWDC 2026 představil nové verze operačních systémů. Kromě telefonů s iOS, o kterých jsme si již řekli, přichází na řadu i systém iPadOS 27. Nová verze se dostane na celou řadu různých tabůetů od Applu. Aktualizace se tak postupem času dostane na iPad Pro od generace s procesorem M4, iPad Pro 12,9" od 4. generace, iPad Pro 11" od 2. generace, iPad Air 13" od verze s procesorem M2, iPad Air 11" s procesory M2, M3 a M4, iPad Air 11" od 4. generace, iPad s procesorem Apple A16, iPad od 9. generace a iPad Mini od 6. generace.
Představeny byla samozřejmě i nová verze macOS, která se s číslem 27 jmenuje Golden Gate. Na seznamu podporovaných zařízení figuruje na prvním místě nejnovější a oblíbený MacBook Neo, dále Mac Pro, Mac Studio (2022 a novější), Mac mini (2020 a novější), iMac (2021 a novější), MacBook Pro (2020 a novější) a MacBook Air (2020 a novější).
Aby byl výčet kompletní, nesmíme zapomenout ani na systém watchOS 27 pro chytré hodinky Apple Watch. Ten se objeví na modelech, Watch SE 3, Watch 9, Watch 10, Watch 11, Watch Ultra 2 a Watch Ultra 3. Všechny nově oznámené systémy budou finálně vydány na podzim, alespoň dle informací Applu.