Chytřejší Siri AI míří na watchOS 27, Apple neopomněl ani ženské zdraví

Apple dnes v rámci vývojářské konference WWDC 2026 uvedl celou řadu novinek, mezi nimiž nemohl chybět ani operační systém pro chytré hodinky watchOS 27. Ten sice přináší několik vylepšení, avšak podobně jako v případě iOS 27 se nejedná o žádnou velkou revoluci.
V návaznosti na značně vylepšenou Siri AI se můžeme těšit na její integraci také do hodinek Apple Watch. Dočkají se jí však pouze majitelé Apple Watch Series 10 a novějších modelů, mezi které se řadí Apple Watch Ultra 2, Apple Watch Ultra 3 a také Apple Watch SE 3. Vzhledem k novým schopnostem Siri AI bude možné pomocí hlasových příkazů nahlížet do všech konverzací, a to včetně těch, které jste započali na jiném zařízení (iPhonu).
Novinkou je rovněž vylepšený seznam často používaných aplikací nebo gesto v podobě dvojitého spojení ukazováčku a palce, které nově slouží pro rychlou aktivaci takzvané Chytré sady. Zde se budou widgety dynamicky objevovat podle kontextu, uživatelé tak uvidí například upozornění na narozeniny kontaktů, ukážou polohu zaparkovaného auta, umožní změnit budík před svátky nebo připnou kupón z MHD pro rychlou kontrolu zůstatku. Apple s příchodem aktualizace watchOS 27 myslel také na ženské zdraví, kdy aplikace pro monitoring zdravotních funkcí nově dokáže upozornit na blížící se či probíhající perimenopauzu a menopauzu. Funkce bude dostupná u žen starších 40 let, u nichž hodinky budou schopny zaznamenat vzorce cyklu naznačující (peri)menopauzu a upozorní je na to.
Sportovce může potěšit vylepšená funkce Workout Buddy či přesnější měření indoorových běhů. Přesnější má být však také měření chůze. Stejně jako na iOS 27, i zde bude možné těžit z vylepšeného vizuálu Liquid Glass. Chybět nebude ani větší kontrola, respektive vylepšená správa dětských účtů.
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