iOS 27 se dostane i na iPhone 11. Přehled všech iPhonů, které půjde aktualizovat

Apple v rámci úvodní keynote WWDC 2026 samozřejmě představil nový mobilní systém iOS 27. Ten přímo navazuje na iOS 26, co se týče designu a dále prohlubuje různé možnosti. Vylepšení se dočkala plynulost a uživatelsky zážitek, v čele s výrazně přepracovaným vyhledáváním. Nově byste měli výrazně snáze nalézt to, co právě hledáte napříč celým vaším zařízením.
Zásadní informace se týká rovněž toho, na které iPhony se iOS 27 dostane. Apple totiž meziročně nevyřadil ani jeden starší iPhone, což znamená jediné: historicky jde o nejširší podporu a největší aktualizaci co se týče počtu modelů vůbec. Jednoduše totiž můžeme říci, že pokud má jakýkoliv iPhone oficiálně systém iOS 26, obdrží také nejnovější iOS 27. Nejstaršími modely, které iOS 27 obdrží, jsou iPhony 11, 11 Pro a 11 Pro Max, které byly představeny téměř před 7 lety. Obdobně je na tom třeba také iPhone SE 2. generace, od jehož premiéry uplynulo 6 let.
Celkově se iOS 27 dostane na celkem 31 iPhonů, žádná jiná verze operačního systému iOS se nikdy na tolik modelů nedostala. Zatímco dnes Apple systém iOS 27 představil, v nadcházejících měsících jej bude testovat, aby finální aktualizace mohla vyjít s největší pravděpodobností v obvyklém zářijovém termínu, a to společně s novými iPhony.
V Google, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Honor a dokonce i Huawei a i Kdekoli Jinde včetně MS a Především u Kterékoli SKUTEČNÉ AI MUSELI a FURT MUSÍ ŘVÁT SMÍCHY + HÝKAT BLAHEM !!! :)))
Tim NEZKLAMAL = Rozloučil se KLASICKY tedy: Chtěli jsme TO NEJLEPŠÍ a Dopadlo TO jako vždycky... :((( :P
... btw, Čtěte: 'Apple může v AI narazit. Spolehlivý analytik bije na poplach' na LSA ;)
Načíst všechny komentářePřidat názor