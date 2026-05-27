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iOS 27 se dostane i na iPhone 11. Přehled všech iPhonů, které půjde aktualizovat

Michal Pavlíček
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iOS 27 se dostane i na iPhone 11. Přehled všech iPhonů, které půjde aktualizovat
Fotografie: Gemini / mobilenet.cz
  • Na novou verzi systému se mohou těšit i majitelé 2. a 3. generace iPhonu SE
  • Verze iOS 27 se dostane na všechny modely, které nyní mají iOS 26
  • V součtu jde o nejširší podporu v historii Applu

Apple v rámci úvodní keynote WWDC 2026 samozřejmě představil nový mobilní systém iOS 27. Ten přímo navazuje na iOS 26, co se týče designu a dále prohlubuje různé možnosti. Vylepšení se dočkala plynulost a uživatelsky zážitek, v čele s výrazně přepracovaným vyhledáváním. Nově byste měli výrazně snáze nalézt to, co právě hledáte napříč celým vaším zařízením.

Apple iPhone 11Apple iPhone SE (2020)Apple iPhone SE (2022)Apple iPhone 16eApple iPhone 13 miniApple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 11
Apple iPhone SE (2020)
Apple iPhone SE (2022)
Apple iPhone 16e
Apple iPhone 13 mini
Apple iPhone 17 Pro
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Nejen tyto iPhony obdrží iOS 27

Zásadní informace se týká rovněž toho, na které iPhony se iOS 27 dostane. Apple totiž meziročně nevyřadil ani jeden starší iPhone, což znamená jediné: historicky jde o nejširší podporu a největší aktualizaci co se týče počtu modelů vůbec. Jednoduše totiž můžeme říci, že pokud má jakýkoliv iPhone oficiálně systém iOS 26, obdrží také nejnovější iOS 27. Nejstaršími modely, které iOS 27 obdrží, jsou iPhony 11, 11 Pro a 11 Pro Max, které byly představeny téměř před 7 lety. Obdobně je na tom třeba také iPhone SE 2. generace, od jehož premiéry uplynulo 6 let.

iOS 27
Všechny iPhony, které obdrží nový systém iOS 27

Celkově se iOS 27 dostane na celkem 31 iPhonů, žádná jiná verze operačního systému iOS se nikdy na tolik modelů nedostala. Zatímco dnes Apple systém iOS 27 představil, v nadcházejících měsících jej bude testovat, aby finální aktualizace mohla vyjít s největší pravděpodobností v obvyklém zářijovém termínu, a to společně s novými iPhony.

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Viktor Čistý
Viktor Čistý
Naposledy upraveno: 21:49
"AI" tedy "Apple Intelligence" a Vůbec x(=dosaď Libovolný Apple)OS Gen 27? = LOL :D , mimo USA = MEGA-GIGA-ULTRA LOL :D :D :D

V Google, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Honor a dokonce i Huawei a i Kdekoli Jinde včetně MS a Především u Kterékoli SKUTEČNÉ AI MUSELI a FURT MUSÍ ŘVÁT SMÍCHY + HÝKAT BLAHEM !!! :)))

Tim NEZKLAMAL = Rozloučil se KLASICKY tedy: Chtěli jsme TO NEJLEPŠÍ a Dopadlo TO jako vždycky... :((( :P

... btw, Čtěte: 'Apple může v AI narazit. Spolehlivý analytik bije na poplach' na LSA ;)
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Martin Makeš
Martin Makeš
Jsem myslel ze na iPhone 11 se nedostane uz ios 27, jsem rád že Apple podporuje i starší kousky 🙂 doufám ze bude iPhone 11 na iOS 27 rychlejší, to je uz 7 let co iPhone 11 podporuje, kloubouk dolů
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