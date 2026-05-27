iOS 27 přináší lepší Liquid Glass a rychlejší aplikace i na starých iPhonech

Jednou z hlavních novinek konference WWDC 2026 měl být nový iOS, ukázalo se však, že fámy o absenci výraznějších změn byly poměrně pravdivé. Jednou z mála novinek je upravené rozhraní Liquid Glass, u kterého si nyní mohou uživatelé mnohem podrobněji nastavit efekt „tekutého skla“. Nově si tak lze přesně navolit úroveň průhlednosti pomocí posuvníku.
Ještě důležitější novinkou je však svižnější spouštění aplikací, které je nově o 30 % rychlejší, což platí jak pro tituly přímo od Applu, tak pro aplikace třetích stran. Stejně tak bylo zrychleno načítání nově pořízených snímků do aplikace Fotky, a to až o 70 %. Apple myslel také na bezdrátové přenosy skrze AirDrop, které mají být o 80 % svižnější.
Velmi zajímavý je rovněž příslib výrobce zrychlit starší iPhony. Díky upravenému managementu procesoru se zátěž pro CPU distribuuje takovým způsobem, aby byla výsledná operace zpracována v kratším čase. Z této novinky bude těžit dokonce i stařičký iPhone 11 a pochopitelně veškeré novější modely.
Další praktickou vychytávkou je přesnější vyhledávání v aplikaci Fotky, kde hledáme pomocí kontextu. Při zadání klíčových slov tak bude vyhledání obsahu jednoduší, rychlejší a také spolehlivější. Klíčovou novinkou pro rodiče je pak možnost převést již dříve založené účty pro děti na dětské účty a také možnost lépe monitorovat, co děti na jejich zařízení konzumují, s kým jsou ve styku apod. Apple se rovněž odkazuje na úzkou spolupráci s odborníky na vliv digitálních technologií na dětský rozvoj, veškeré novinky tak představuje v návaznosti na nejnovější poznatky.
„Abychom to shrnuli, dáváme rodičům do rukou výkonné a snadno použitelné nástroje, které jim pomohou spravovat to, co děti mohou vidět, s kým mohou mluvit a kdy mají k platformě přístup. Pro rodiče, kteří se chtějí dozvědět více, máme navíc nový web, který vyzdvihuje všechny naše bezpečnostní funkce pro děti a poskytuje odpovědi na běžné otázky, včetně toho, jak začít společně. Jedná se o velkou aktualizaci, která podtrhuje náš dlouhodobý závazek budovat pro děti bezpečnou a důvěryhodnou platformu,“ uvedl zástupce Applu během představení.
V Google, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Honor a dokonce i Huawei a i Kdekoli Jinde včetně MS a Především u Kterékoli SKUTEČNÉ AI MUSELI a FURT MUSÍ ŘVÁT SMÍCHY + HÝKAT BLAHEM !!! :)))
Tim NEZKLAMAL = Rozloučil se KLASICKY tedy: Chtěli jsme TO NEJLEPŠÍ a Dopadlo TO jako vždycky... :((( :P
... btw, Čtěte: 'Apple může v AI narazit. Spolehlivý analytik bije na poplach' na LSA ;)
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