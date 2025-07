Oficiálně: řada Google Pixel 10 a Pixel Watch 4 se představí 20. srpna

Google zahraničním redakcím potvrdil termín nadcházející tiskové konference „Made by Google“, která se uskuteční 20. srpna v New Yorku. Na této akci budou představeny novinky v podobě nové generace chytrých telefonů Pixel 10, dále dlouho očekávané chytré hodinky Pixel Watch 4 a také nové bezdrátové sluchátka Pixel Buds 2a.

Google Pixel event is official: August 20, just a few weeks before Apple. pic.twitter.com/DbyfMoo7MX