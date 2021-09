Luxusní pouzdro povýší fádní vzhled Apple Watch na elegantní šperk

Leaker Ben Geskin upozornil na luxusně vypadající pouzdra pro Apple Watch, která dokážou povýšit vcelku fádní design hodinek od Applu na stylový chronograf. Elegantnímu designu a kvalitě materiálů odpovídá také cena, která startuje na 599 amerických dolarech (zhruba 15,5 tisíc korun) a končí na 1 990 dolarech (přibližně 52 tisíc korun i s daní).

Have you seen something like this? This is Apple Watch cases 🤯 pic.twitter.com/peHVMg2MqO