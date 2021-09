Apple Watch 7 mají čip pro komunikaci na 60,5 GHz. Prozatím je nefunkční

Fotografie: Apple

I když Apple inovuje svoje klíčové produkty po malých krůčcích, poslední generace hodinek toho moc nového nepřinesla. Zůstal stejný čipset, baterie také o moc déle nevydrží a jen se rychleji nabíjí. Hlavní změny se tak týkaly hlavně pouzdra a jeho odolnosti proti vnějším vlivům. To ale nemusí být definitivní stav. Jak si povšimli redaktoři macrumors.com, v přihlášce hodinek ke schvalování u amerického úřadu FCC je také zmíněna poměrně neobvyklá frekvence 60,5 GHz.

Z povahy věci by mohlo jít o velmi rychlý přenos dat na krátké vzdálenosti. Modul, který tuto frekvenci obsluhuje, je však aktivní, pouze v případě, že jsou hodinky vloženy do doku s označením A2687. Nic podobného ale Apple nepředstavil a ani to nenaznačují úniky.

V podstatě jsou tak možné dva scénáře. Apple chystá nějakou dokovací stanici pro hodinky, kde by se mohly jak nabíjet, tak synchronizovat data. Případně takovou možnost dostanou jen servisy Applu, které tuto výbavu použijí jen při diagnostice nebo opravách zařízení.