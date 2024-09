Elegantní Huawei MatePad 11.5 S láká neprobádaným matným displejem a bohatým příslušenstvím. Má i 256GB interní paměť a zdá se, že zastane vše, na co si jen vzpomenete. Jaký tedy je?

Tabletů poctivé střední třídy je na trhu jako šafránu, každá snaha se tudíž počítá. Letošní novinkou je Huawei MatePad 11.5 S, který se snaží nalákat náročnější klientelu, která ocení kvalitu, svižnost, bohaté příslušenství nebo specialitu v podobě matného displeje. Při ceně kolem 10 tisíc korun to nezní vyloženě špatně. Je tu však už předem jedno velké „ale“ v podobě nepodpory Google služeb.

Obsah balení

Základní balení nabízí jen to nezbytné. Jde tedy samozřejmě o tablet, nabíječku a USB kabel. Malým bonusem je čistící hadřík. Vše další se dodává už zvláště ve formě dokoupitelného příslušenství.

Líbilo se nám včetně nabíječky

Konstrukční zpracování: tenký a lehký

Huawei zvolil zdařilou hliníkovou konstrukci, která je ze všech stran příjemně zaoblená, což přispívá k pohodlnému nošení. Navrch je konstrukce až neskutečně tenká, považte sami, pouhých 6,2 mm. Tablet lze tak pohodlně přenášet i v menším batohu či brašně. S tím souvisí samozřejmě hmotnost – 510 gramů je rozhodně chvalitebných.

Samotný design je velmi čistý, narušuje jej jen pár tlačítek, průduchů a USB-C. V zásadě se Huawei omezil pouze na klávesu odemykající tablet a dvojtlačítko regulující hlasitost. Kromě již zmíněného konektoru jsou na jedné straně také speciální piny pro připojení klávesnice.

Pro testování jsme měli k dispozici i klávesnici a dotykový stylus. Nejprve si ale řekněme, že klávesnice je kombinována i s ochranným pouzdrem. To je koženkové, příjemně tenké a zbytečně nezvětšuje tablet. Přenášení je tedy i s ním velice pohodlné.

Líbilo se nám kvalitní a tenká konstrukce

příjemná hmotnost

Klávesnice a stylus: překvapivě parádní

Společně s tabletem jsme testovali i klávesnici Smart Magnetic Keyboard, která se magneticky připne k tabletu, a rozšíří tak jeho možnosti. Na maximum využívá prostor, který dostává, avšak i tak je potřeba se smířit s tím, že tlačítka jsou nepatrně menší než obvykle. Zapomenout musíte i na touchpad. Na druhou stranu, tvorba textů je vcelku pohodlná. Velmi tomu přispívá tradiční rozložení QWERTZ a české znaky, ovšem s tím, že musíte rozložení znát. Klávesnice česky píše, ale znaky na jednotlivých klávesách chybí. Jde o vcelku pochopitelnou situaci, Huawei by musel vyrábět speciální typ klávesnice jen pro český trh.

Kromě klávesnice si můžete dokoupit i dotykové pero M-Pencil s podporou 10 000 úrovní přítlaku. Použít jej lze v celém prostředí tabletu, lze jej přichytit k boku tabletu a skrze něj se také nabíjí. V tabletu je připravena i praktická aplikace GoPaint. V ní je možné malovat, kreslit za pomocí různých nástrojů. Poznámky je pak v nativní aplikaci možné rovněž psát ručně a vybrat si, jaký podkladový papír byste rádi.

Líbilo se nám pohodlná klávesnice

podporuje češtinu

pohodlné pero M-Pencil

Nelíbilo se nám na klávesnici nejsou české znaky

Displej: matnost má něco do sebe

Po prvním spuštění vás displej zaujme patrně hned dvěma věcmi. Tou první jsou krásné tenké rámečky, druhou je matný povrch displeje, který Huawei nazývá PaperMatte. Samotný panel má 11,5" a jemné rozlišení. Díky matnému displeji displej nemá takřka žádné odlesky a je velmi šetrný k vašim očím. Snadno jej lze využít i jako čtečku elektronických knih. Například na dovolenou tak netřeba brát tablet a ještě čtečku knih.

Výhodou displeje je skutečně skvělá čitelnost za všech okolností. Na druhou stranu, barvy nepůsobí tak sytě či živě, jak můžete být zvyklí z jiných tabletů střední a vyšší třídy. Je to taková malá daň za matný displej. Potěší obnovovací frekvence až 144 Hz, která je adaptivní a může poklesnout až ke 30 Hz, což šetří energii.

Líbilo se nám velký a jemný displej

matné zpracování bez odlesků

vysoká obnovovací frekvence

Nelíbilo se nám matný panel nemusí vyhovovat každému

Zvuk: velmi příjemný

Huawei nasadil hned čtyři reproduktory, která vás dokáží při hraní her či sledování videa dokonale pohltit hutným až takřka prostorovým zvukem. Hlasitost je výborná, k ní nemáme výtek. Chybí sice 3,5mm jack, avšak většina uživatelů už dnes sáhne po bezdrátových sluchátkách.

Líbilo se nám hlasité a kvalitní podání 4 reproduktorů

Nelíbilo se nám chybí 3,5mm jack

Výkon hardwaru: solidní výsledky

O výkon se stará osmijádrový procesor Kirin 9000WL společně s 8GB operační pamětí. Zejména RAM mohla být přeci jen o něco vyšší, ale i současná hodnota je dostačující a při práci mě nijak nelimitovala. Výkon stačí na videa ve 4K či hraní her, opět by vás tak tablet neměl nějak brzdit. Vždy je nutné mít na paměti, že nejde o vlajkový model, ale spíše o zástupce střední třídy. Slot pro paměťové karty bohužel chybí, avšak 256GB interní paměť, ze které je po prvním zapnutí 229 GB volných, je více než dostatečná.

Líbilo se nám 256GB paměť

slušný výkon

Nelíbilo se nám nepodporuje paměťové karty

Výdrž baterie: den na cestách zvládne

V tenkém těle je baterie s kapacitou 8 800 mAh, což je spíše slabší průměr. Velmi ale záleží, jakým způsobem budete tablet používat. Pakliže na sledování filmů a seriálů, dostanete se zhruba k 9hodinové výdrži na nabití. Pokud však tablet používáte například dvě hodinky denně na kontrolu e-mailů či práci s internetem, budete nabíjet zhruba každý čtvrtý až pátý den.

Nabíjení je umožněno výhradně drátově, a to maximálním výkonem 22,5 W. Celý proces nabíjení trvá 2 hodiny, což není vůbec špatné.

Líbilo se nám dobrá výdrž

vcelku svižné nabíjení

Prostředí: jde to i bez robota

V zařízeních Huawei už několik let není Android, nýbrž HarmonyOS. Ten je sice založen na AOSP (Android Open Source Project), avšak to neznamená, že získáte automaticky vše, na co můžete být zvyklí. Chybí standardní přístup ke Google službám a některé aplikace, avšak mnohé dokážete dostat zpět, jen to chce trochu snahy. K dispozici je už poměrně bohatě zásobený obchod AppGallery a navíc Aurora Store, kde se nachází opravdu většina aplikací, které byste mohli chtít. Větší problém jsem měl především s aplikací Netflix, kterou je do tabletu potřeba dostat bokem jako samostatný APK soubor.

Pokud si vše doinstalujete, rázem budete mít k dispozici schopný tablet. Co však bude činit případný problém, to jsou aplikace s dalšími nákupy, neboť Huawei samozřejmě nemá přístup k bráně Google Pay. Ve výsledku tak platí, že pokud hledáte komfort a vše, na co jste zvyklí, nebude řešení od Huawei ideální. Naopak, jste-li tak trochu hračičkové, netřeba se HarmonyOS obávat.

Samotné ovládání prostředí je intuitivní, netřeba hledat žádné zádrhely. Samozřejmostí je i možnost pracovat na více obrazovkách současně. Huawei se podařila také optimalizace, vše funguje pěkně, včetně plynulých animací. Během testování na tablet dorazila i aktualizace a nyní jsou na něm srpnové bezpečnostní záplaty.

Některé aplikace je těžší spustit

Líbilo se nám přehledné prostředí

práce ve více oknech

dostatek aplikací

Konektivita: očekávaný standard

Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.3 jsou samozřejmostí. Někoho by ještě potěšil infraport nebo NFC, ale obojí bohužel chybí. Totéž bohužel musíme říci o GPS nebo mobilních datech. Huawei ani takovou verzi nenabízí, což znamená, že na cestách jste odkázáni na Wi-Fi.

Nelíbilo se nám hodila by se GPS

Fotoaparát: pouze nouzovka

Je zde připraven 13megapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a světelností f/1.8. Na diodu už se nedostalo, což ale u tabletu nijak zvlášť nepřekvapí. Výsledky zůstaly výrazně za očekáváním. I za slunného dne snímkům chybí detaily, foťák lze tak použít snad jen pro nouzové momentky.

Záznam videa je umožněn ve Full HD rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Výsledek je průměrný, ale opět to není něco, co by nás v případě tabletu nějak výrazněji trápilo.

Huawei MatePad 11.5S (testovací video) – 1080p, 30 FPS

V permanenci bude spíše čelní 8megapixelová kamerka, která slouží například pro videohovory.

Ukázkové fotografie z čelního fotoaparátu

Nelíbilo se nám hlavní fotoaparát nezaujal

Zhodnocení: příjemně originální tablet

Huawei nemůžeme upřít, že by se nesnažil. Právě naopak. MatePad 11.5 S je poctivě zpracován a má kvalitní displej, který je na rozdíl od většiny konkurentů matný. Poslouží jako čtečka elektronických knih a současně je příjemnější k očím a bez otravných odlesků. Velká snaha je vidět i v oblasti prostředí, kde se výrobce všemožnými způsoby snaží zamaskovat, že to vlastně není Android a že by vám snad i mohlo něco chybět. Ale právě tato oblast je minimálně dílčí slabinou.

Naopak perfektní je situace u příslušenství, kde si tablet dovybavíte pouzdrem, klávesnicí i chytrým stylusem. Rázem z něj máte schopné pracovní zařízení. Nabízí se otázka, pro koho je nový MatePad 11.5 S určen? V prvé řadě může zaujmout ty, kteří hledají alespoň originalitu. Tablet je pěkný, jiný systém i možnosti, nudit se s ním nebudete. Zaujme také všechny, kteří by rádi měli i čtečku elektronických knih, ale nechtějí s sebou vláčet dvě zařízení.

